Неожиданные находки на берегу после ураганов

Ураганы не только оставляют после себя следы из деревьев на земле. Очень часто стихия оставляет на берегу древние и иногда даже необъяснимые артефакты, которые сразу же либо открывают новые грани истории, либо вызывают вопросы у ученых.



Один из циклонов, который бушевал у побережья Англии, после себя оставил пляж, полностью усыпанные минами и бомбами эпохи Второй Мировой. Работы по вывозу заняли целый месяц. На другом побережье, в Ирландии, наоборот – пляж блеснул кусками золота.

Оказалось, что циклон сдвинул пласт земли, обнажив древний культурный слой истории . Ученые очень быстро инициировали раскопки и нашли большое количество старинных драгоценностей и реликвий.Бывают находки и покрупнее. Шторм у побережья Тихого Океана оставил на пляже целый корабль, который долгое время считали потерянным. На его борту сотню лет назад развлекались богачи, что позволило обогатиться многим из местных , кто первым увидел судно. В Америке археологи до сих пор в замешательстве от постройки, которую оставил шторм на берегу. По их оценке найденное здание было построено в 16 веке, вот только ни с какого другого места дом не уносило.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: