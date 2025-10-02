С нами не соску...
Неожиданные находки на берегу после ураганов

Ураганы не только оставляют после себя следы из деревьев на земле. Очень часто стихия оставляет на берегу древние и иногда даже необъяснимые артефакты, которые сразу же либо открывают новые грани истории, либо вызывают вопросы у ученых. Неожиданные находки на берегу после ураганов

Один из циклонов, который бушевал у побережья Англии, после себя оставил пляж, полностью усыпанные минами и бомбами эпохи Второй Мировой. Работы по вывозу заняли целый месяц. Неожиданные находки на берегу после ураганов На другом побережье, в Ирландии, наоборот – пляж блеснул кусками золота.

Оказалось, что циклон сдвинул пласт земли, обнажив древний культурный слой истории. Ученые очень быстро инициировали раскопки и нашли большое количество старинных драгоценностей и реликвий. Неожиданные находки на берегу после ураганов Бывают находки и покрупнее. Шторм у побережья Тихого Океана оставил на пляже целый корабль, который долгое время считали потерянным. На его борту сотню лет назад развлекались богачи, что позволило обогатиться многим из местных, кто первым увидел судно. В Америке археологи до сих пор в замешательстве от постройки, которую оставил шторм на берегу. По их оценке найденное здание было построено в 16 веке, вот только ни с какого другого места дом не уносило.

источник

