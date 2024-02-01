8 книг, которые побили рекорды популярности в 2023 году: «Слово пацана», «Киноспекуляции» и др

Ежегодно в мире выпускается множество книг от разных авторов: опытных, именитых и начинающих. Часть из изданных произведений мгновенно обретает популярность, а некоторые ждут своего часа долгие годы. В 2023 году сразу несколько книг вдруг стали пользоваться спросом, хотя свет они увидели гораздо раньше. Впрочем, были и новинки, мгновенно возведённые в ранг настоящих шедевров. В нашем сегодняшнем обзоре представлены произведения, пользовавшиеся наибольшей популярностью у отечественного читателя.
«Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», Роберт Гараев
«Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», Роберт Гараев. / Фото: www.tgstat.ru
Книга Роберта Гараева вышла в печать ещё в 2020 году, но именно в 2023 она обрела новое звучание и огромную популярность благодаря выпущенному на экраны сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Автор провёл целое исследование, беседуя с участниками прошлых событий и представителями органов правопорядка, структурируя собственные мысли и идеи. Кроме того, он сам был частью того криминального мира, о котором пишет. Он был членом банды «Низы» поэтому пишет о событиях, внутри которых находился сам, пусть и недолгое время .
Многие видят его в прообразе главного героя, Андрея «Пальто», который, подобно Гараеву, перешел из благополучной семьи в мир «деления асфальта». Автор рассматривает три этапа развития «Казанского феномена»: формирование культуры банд, расцвет в 90-е, и изменения после 90-х. «Казанский феномен» объединял сотни банд, и связан он был напрямую и с активным ростом города, и с миграцией жителей, и с необходимостью отстаивать территории. В 2023 году продажи книги Роберта Гараева возросли больше, чем в 70 раз с момента выхода на экраны сериала, снятого по его произведению.
«Путешествие в Элевсин», Виктор Пелевин
«Путешествие в Элевсин», Виктор Пелевин. / Фото: www.author.today
Новое произведение Пелевина – это своеобразный конструктор из последних книг автора, где всем правит всемогущая корпорация. Состоятельные люди уже давно стали ее клиентами, переехав в специальные подземные контейнеры и сдав мозг на хранение в банк. Хозяин мозга может себе позволить наслаждаться нейросимуляцией согласно оплаченному тарифу. В книге обсуждаются проблемы продвинутой части цивилизации, прогресс искусственного интеллекта и отмена русской культуры. Получился захватывающий параноидальный триллер, который переносит читателя в будущее и прошлое. Здесь будут захватывающие гладиаторские поединки, интриги и мистические откровения. В роли пояснительной бригады к происходящему, как всегда, выступает сам автор, предлагающий свою интерпретацию текущих политических и культурных событий.
«Укрытие», Хью Хауи
«Укрытие», Хью Хауи. / Фото: www.wildberries.ru
Автор предлагает читателям познакомиться с миром постапокалипсиса, где выжившие сталкиваются с загадочной глобальной катастрофой. Люди вынуждены обитать в огромном искусственном бункере, не имея возможности выйти наружу без угрозы проститься с жизнью. Группа «добровольцев» периодически выходит на очистку камер наблюдения, но их жизнь оборачивается смертью перед глазами других обитателей бункера. Рутину и порядок внутри контролируют шериф, мэрия, сектор IT и законники, старающиеся скрыть любые следы той самой истины о происходящем, которую так жаждут получить некоторые обитатели укрытия. В 2023 году вышел одноименный сериал на Apple TV+, который мгновенно стал популярным и получил зеленый свет для продолжения на второй и третий сезоны еще до завершения первого.
«Кафе на краю земли», Джон Стрелеки
«Кафе на краю земли», Джон Стрелеки. / Фото: www.livelib.ru
Главный герой, Джон, случайно оказывается в удивительном кафе «Почему» где-то на самом краю мира. Это место становится не просто точкой на карте, а толчком для глубоких размышлений о смысле бытия. В увлекательном путешествии через запутанные события и волнующие воспоминания Джон, наконец, осознает, что настоящее счастье заключено в мелочах, и что все это время страхи и сомнения мешали ему сделать решительный шаг вперед. Он идёт через лабиринт воспоминаний, сталкиваясь с собственными страхами и сложными вопросами, а также осознавая те очевидные вещи, которые порой кажутся наивными, но могут изменить судьбу.
«Киноспекуляции», Квентин Тарантино
«Киноспекуляции», Квентин Тарантино. / Фото: www.livelib.ru
Кажется всё, чего касается рука Квентина Тарантино, обречено стать бестселлером. В своей книге великий режиссёр погружается в свои воспоминания и дает нам возможность окунуться в его кинематографическую молодость, где фильмы, такие как «Грязный Гарри» и «Рокки», оставили неизгладимый след в душе. Тарантино предлагает читателям вместе с ним найти ответ на вопрос о том, что могло произойти с историей кино, если бы все складывалось по другому сценарию. Получилось не просто документальное произведение, а эмоциональное путешествие в мир кинематографа, наполненное воспоминаниями мастера, его личным восприятием происходящего, предположениями и допусками. Тарантино поднимает завесу тайны над своим прошлым, рассказывает о том, какое влияние оказали на него фильмы. И каждая страница книги словно переносит читателей в удивительный мир кинематографических переживаний автора.
«Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», Кай Берд, Мартин Дж. Шервин
«Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея», Кай Берд, Мартин Дж. Шервин. / Фото: www.ozon.ru
Волнующий роман, написанный Каем Бердом и Мартином Дж. Шервином в далеком 2005 году, получил Пулитцеровскую премию в номинации за биографию или автобиографию. А в 2023 стал вдохновением для великолепного байопика «Оппенгеймер», созданного мастером Кристофером Ноланом. Фильм взлетел на вершины многочисленных рейтингов лучших картин и стал настоящим кинематографическим шедевром. А вместе с ним пережила новый виток популярности и биография выдающегося физика, способного создать оружие, которое может стереть мир с лица земли. Однако герой решает посвятить всю оставшуюся жизнь борьбе за международный контроль над ядерной энергией и противостоянию разработке водородной бомбы. Эта история оказалась ярким свидетельством героизма и принципиальности. Действия физика вызывали гнев американских политиков, под руководством директора ФБР Эдгара Гувера, началась тотальная слежка за каждым шагом Оппенгеймера, а его преданность родине была поставлена под сомнение.
«Уничтожить», Мишель Уэльбек
«Уничтожить», Мишель Уэльбек. / Фото: www.vse-svobodny.com
Новое произведение знаменитого французского писателя, автора таких хитов как «Элементарные частицы», «Серотонин» и многих других. Роман переносит читателей в недалёкое будущее, в 2027 год, когда над миром нависла угроза террористической опасности, а Франция напряженно готовится к президентским выборам. В самом центре политических интриг оказывается главный герой, политтехнолог Поль Резон. Он был полностью увлечен текущими событиями, но неожиданно столкнулся с личными проблемами из-за серьезного заболевания отца. Восьмой роман от автора «Элементарных частиц» обещает захватывающее литературное путешествие в мир интриг и человеческих судеб.
«Акты отчаяния», Меган Нолан
«Акты отчаяния», Меган Нолан. / Фото: www.vk.com
Дебютный роман Меган Нолан об отношениях, где главная героиня оказывается в крайне уязвимой позиции. Встреча героини с привлекательным Кираном, арт-критиком с ирландскими и датскими корнями, моментально превращается в вихрь страстей для рассказчицы. Однако в самом начале появляются тревожные моменты в их отношениях: то Киран становится холодным, то заявляет, что близость еще не делает их парой, и откровенно рассказывает о своей бывшей, которую он до сих пор любит. Он исчезает и появляется в жизни главной героини, как будто ничего не произошло. О рассказчице читатели узнают всё, кроме её имени: она бросила колледж, трудится официанткой, борется с комплексами своей внешности и сталкивается с серьезными проблемами из-за алкогольной зависимости. У нее нет четких планов на будущее, и, кажется, автор создает общий портрет современной молодой женщины со всеми ее травмами, страхами и мечтами, но без попыток приукрасить ее облик.
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