Заброшенные храмы Камбоджи

Заброшенные места всегда выглядят загадочно и манят к себе. Эти таинственные кадры сняты в заброшенных храмах Камбоджи, находящихся в Ангкоре. Особняком здесь находится храм Та Пром (Ta Prohm), где огромные деревья, напоминающие вековые секвойи или дубы, сливаются со стенами и башнями и обнимают камни гигантскими корнями.



Трудно передать впечатления от посещения таких грандиозных мест, как камбоджийский комплекс храмов. (Фото Alex Teuscher):

Гигантский индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, посвящённый богу Вишну. Является одним из крупнейших из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. В XV веке перестал использоваться и был заброшен. Открыт для европейской цивилизации в 1860 году. (Фото Alex Teuscher):

Ангкор-Ват изображён на государственном флаге и гербе Камбоджи. Храм состоит из трёх концентрических прямоугольных строений, высота которых увеличивается в направлении к центру, по периметру окруженных стеной 1,5×1,3 км и рвом с водой, длина которого составляет 3,6 км, а ширина — 190 м. Внутреннее сооружение содержит пять башен в форме лотоса; центральная башня возносится на 42 м над святилищем, общая же её высота от поверхности земли достигает 65 м.

Очень выразительный храм Та Пром (Ta Prohm), стоящий особняком и популяризированный в голливудском кино (Tomb Rider). Основная особенность — присутствие растительности на территории, как будто храм не полностью отвоевали у джунглей.

Тут и там произрастают массивные деревья, сливаясь со стенами и башнями, обнимая камни гигантскими ветвями и корнями.


Один из 5 въездов в Ангкор-Тхом — столица Кхмерской Империи в XII — 1-й пол. XV вв. В настоящее время Ангкор и входящие в его состав храмовые комплексы Ангкор-Тхом, Ангкорвоат и др. является историческим заповедником.

За несколько сотен лет храм Та Пром во много утратил свои первоначальные черты и даже после облагораживания выглядит подразрушенным.

Апсары — полубогини в индуистской мифологии, духи облаков или воды (ср. с нимфами в греческой мифологии). Изображались в виде прекрасных женщин, одетых в богатые одежды и носящих драгоценности.

Храмовый комплекс Байон, известный своими улыбающимися лицами, в центре Ангкор-Тхома, был построен в XII веке.

Святыня в храме Та Пром.

Храмовый комплекс Бантеайсрей у подножья горы Пном Дай в 25 км к северо-востоку от основной группы храмов Ангкора. Храм посвящён индуистскому богу Шиве

В отличии от многих храмов с пирамидальной формацией, Та Пром лежит в одной плоскости и напоминает лабиринт. Корни и храмовая стена слились и образовали единое целое. Дерево буквально вросло в каменную кладку и если попытаться спилить его, то уже сама каменная конструкция не выдержит и распадется на блоки. Природа берет верх над человеком.

Это снова храмовый комплекс Байон и его улыбающиеся лица.

Храмовый комплекс Байон.

Таинственные интерьеры храмового комплекса Байон.

Бесконечные коридоры Преа Кхан. Это был гораздо больше, чем храм, это был буддийский университет с более чем тысячей учителей и его окружал довольно большой город.

Местный житель заброшенных храмов Камбоджи.

Галерея тысячи будд.

Храмовый комплекс Байон.

