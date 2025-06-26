Как появился самый эффективный и надёжный способ хранения - консервы

Сухой паек, в который входят и консервы, - это один из самых популярных и удобных способов хранения и транспортировки продуктов. Они имеют долгий срок годности, не требуют холодильника и готовы к употреблению в любое время. В современном мире, проходя мимо полок продуктовых магазинов, мы редко задумываемся о значительном историческом пути, который проделало такое обыденное и знакомое всем нам изобретение, как консервы.
Первые консервы /Фото:kakogo-chisla.ru
История консервирования пищи уходит своими корнями в глубокую древность. Еще в Древнем Египте различные продукты хранились в плотных сосудах или в соли, чтобы продлить их срок годности. Армии мира также прибегали к различным хитростям: они брали с собой стада скота, запасали вяленое мясо, соленые огурцы, сушеные хлебцы. Приходилось возить с собой муку, полевые пекарни и кухни - все это уменьшало скорость передвижения войск.
Еще в Древнем Риме римский сенатор Марк Порций Катон Старший предвидел метод консервации. В своем труде > он рекомендовал: "Чтобы иметь виноградный сок круглый год, налейте его в амфору, закупорьте и опустите в водоем. Через месяц достаньте. Сок сохранится на год..."
Этот простой метод повернул снабжение армий и пищевую промышленность в общем.
Даже у древних римлян был свой способ консервации /Фото:timeforcook.ru
В античную эпоху потребность армий в наибольшей мобильности и увеличении срока хранения продовольствия привела к революционным методам его сохранения. Для перевозки этих припасов были разработаны прочные и вместительные средства, обеспечивая армиям непрерывное снабжение на протяжении длительных кампаний.краеугольным камнем военной логистики, позволяя древним армиям совершать длительные походы и одерживать победы.
В 1763 году Михаил Ломоносов, готовясь к экспедиции на Север, озадаченный вопросом продовольствия так же воспользовался приобретением сухпайков. В то время еще не существовало современных технологий консервирования продуктов, поэтому приходилось искать другие способы сохранить еду. Одним из таких способов стало производство сушеного супа. Ломоносов заказал изготовление сушеного супа как со специями, так и без специй, по полтора пуда каждого вида. Это говорит о том, что уже в то время существовало некое подобие современных суповых концентратов.
В военные походы возили с собой еду /Фото:legvmac.ru
Отсюда можно сделать вывод, что, что уже в восемнадцатом веке существовали прототипы современных суповых концентратов. Идея сушки супа для длительного хранения оказалась очень удачной и до сих пор используется в пищевой промышленности.
Однако, первые консервы в виде сухого пайка возникли в XIX веке, когда Французский военный министр Николя Франсуа Аппере участвовал в поисках методов сохранения пищи для французской армии. Он придумал способ консервации продуктов путем упаковки их в стеклянные банки и подвержения их термической обработке. Это позволяло сохранить продукты свежими на долгое время.
Французская Директория, обеспокоенная питанием своих войск во время революции, объявила конкурс на изобретение способа длительного сохранения продуктов. Победителю обещали крупную премию и всеобщее признание. В поисках вдохновения Аппер обратился к практикам древних римлян. Он использовал стеклянные сосуды с узким горлышком, тщательно закрывая их для герметизации. Затем он погружал банки в кипящую воду с добавлением соли. Время обработки варьировалось от одного до четырех часов в зависимости от содержимого и объема емкости.
Создатель консерв Николя Франсуа Аппере /Фото:sgushhenka.ru
К удивлению, в результате получились первые успешные консервы. Этот метод остается актуальным и по сей день, точно также можно использовать обычные стеклянные банки для приготовления домашних заготовок, повторив эксперимент Аппера.
После кропотливых исследований, охвативших почти полтора десятилетия, Аппер достиг решающего прорыва в консервировании пищевых продуктов в 1809 году. Это выдающееся открытие было встречено с восторгом, поскольку оно произвело революцию в способах хранения и транспортировки продуктов питания. Император Наполеон Бонапарт, признавая огромное значение этого открытия, щедро вознаградил Аппера колоссальной суммой в 12 000 франков.
Аппер, как первый изобретатель основа и первую в истории торговли консервную лавку под забавным названием «Разнообразные деликатесы в бутылках и коробках». А также написал книгу «Искусство сохранения животной и растительной субстанции в течение нескольких лет».
Прототип консервной банки /Фото:dzen.ru
Параллельно с Николасом Аппером, англичанин Питер Дюран также заявлял о своих претензиях на звание изобретателя в этой области, получив патент на железную консервную банку еще в 1810 году. Однако, столкнувшись с непреодолимыми трудностями, он передал свой патент двум более предприимчивым соотечественникам, Джону Холлу и Брайану Донкину.
С течением времени методы консервации пищи совершенствовались. В конце XIX - начале XX века появились первые консервы в виде сухого пайка, которые состояли из сухих продуктов, таких как мясо, овощи и фрукты. Они были легкие, компактные и удобны в использовании, что сделало их идеальным выбором для путешественников, армии и моряков.
Сухпаёк /Фото:warfiles.ru
Британский Королевский флот, являвшийся в то время доминирующей морской силой, проявил особый интерес к этому способу сохранения продовольствия. Объясняется это тем, что огромный флот требовал огромного количества припасов для питания многочисленной команды. Флот остро нуждался в способе обеспечения длительной сохранности продуктов в условиях длительных морских путешествий.
На заре развития консервирования емкости из железа были дороги и сопряжены с опасностью. Паяные свинцовые швы, герметизирующие банки, могли выделять ядовитые соединения, делая содержимое смертельно опасным. Кроме того, толстый металл тех времен поддавался лишь грубым инструментам, таким как молоток и зубило. Даже штыки нередко ломались при попытке открыть консервы. В ходе Крымской войны британское командование издало приказ, запрещающий солдатам использовать штыки для этой цели.
С этого человека началось производство консервных банок /Фото:wiki2.org
В конце 50-х годов XIX века английский инженер Генри Бессемер разработал метод производства низкоуглеродистой стали, что позволило создать аналоги современных консервных банок. В девятнадцатом веке весьма скромный выбор консервированных продуктов, включавший в основном мясо и супы или бульоны, значительно расширился.
В настоящее время сухой пайк является незаменимым продуктом для туристов, путешественников, спортсменов и военнослужащих. Он предлагает широкий выбор продуктов, разнообразные вкусы и питательные свойства. Благодаря технологическому прогрессу и современным методам консервации, сухие продукты сохраняют свои свойства и вкус на протяжении длительного времени.
Сегодня консервируют всё /Фото:dzen.ru
Интересный факт заключается в том, что консервы в XIX веке считались предметом роскоши. Представители зажиточных и средних классов порой хвастались перед гостями экзотическими консервами. Консервация обеспечивала длительное хранение продуктов без риска порчи. Таким образом, консервированная еда позволяла разнообразить рацион, поскольку холодильник, появившийся лишь в середине XIX века, долгое время был доступен лишь немногим.
Во время легендарной полярной экспедиции Эдуарда Толля, создавались аварийные запасы в стратегических точках на случай непредвиденных обстоятельств. После гибели Толля один из таких складов на Таймыре остался нетронутым. В 1974 году, более чем семь десятилетий спустя, он был обнаружен в герметичном железном ящике. Банки были вскрыты в 2004 году, и содержимое оказалось удивительно пригодным для употребления в пищу, несмотря на прошедшее время.
С консервами ничего не должно произойти, если их закатывали по технологиям /Фото:geobus.ru
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