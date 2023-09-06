5 рецептов блюд из капусты, которые заставят полюбить овощ всей душой

Капусту можно добавлять не только в борщ и традиционный овощной салат – она прекрасно звучит и в других блюдах. Если хотите убедиться в этом на собственном опыте, берите на заметку простые, быстрые и вкусные рецепты из статьи Novate.ru. В главных ролях – белокочанная, цветная и пекинская капуста, брокколи и другие.
Рецепт 1: Оладьи из белокочанной капусты
Капустные оладьи можно подавать со сметаной и зеленью. / Фото: attuale.ru
Этот вид капусты является самым распространенным, поэтому грех не включить в свой кулинарный арсенал несколько блюд с ее участием. Тем более, что в ее состав входит много полезных кислот и витамина С.
Для приготовления оладий вам понадобится: один кочан капусты, два яйца, четыре столовых ложки муки, три столовых ложки растительного масла, укроп и петрушка по вкусу, соль, черный молотый перец и специи по вкусу, сметана для подачи (по желанию).
Для начала нужно мелко нашинковать капусту, добавить соль, перец, специи, немного перемять руками, чтобы она пустила сок, и оставить на несколько минут. Далее следует положить яйца и муку и хорошо перемешать, чтобы получилась густая и однородная консистенция теста.
Тесто должно получится по густоте, как на классические оладьи. / Фото: moy-blog.ru
На плиту поставьте сковороду, смажьте дно растительным маслом и дождитесь, пока она хорошо прогреется. После этого с помощью ложки выкладывайте тесто, слегка придавливайте его сверху, чтобы получились «лепешки», и обжаривайте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны. Крышкой можно не накрывать. На готовых оладушках появляется красивая румяная корочка. Подавать блюдо лучше со сметаной, предварительно смешанной с измельченной зеленью.
Рецепт 2: Крем-суп из брокколи
Гренки добавят супу интересной текстуры. / Фото: Pinterest.com
Брокколи является популярным ингредиентом легких, диетических супов, которые особенно актуальны летом. Если любите овощные блюда, хотите разнообразить свое меню или привести фигуру в порядок, тогда обязательно берите рецепт на заметку.
Для приготовления супа вам понадобится: 500 граммов брокколи, одна головка репчатого лука, две картофелины, два зубчика чеснока, один багет, 200 миллилитров сливок, сливочное масло для жарки, по одной щепотке соли и черного молотого перца.
Для начала брокколи нужно разобрать на соцветия и положить в глубокую миску, наполненную холодной, подсоленной водой, на десять минут. Это нужно для того, чтобы проверить продукт на наличие различных жучков и гусениц. По истечении времени достаньте капусту из воды и нарежьте небольшими кусочками. Картофель очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
Возьмите двухлитровую кастрюлю, наполните ее до половины водой, поставьте на огонь, дождитесь кипения и положите картофель вместе с брокколи. Капусту нужно варить примерно шесть-восемь минут, чтобы она не потеряла свои полезные свойства, картофель – десять-двенадцать (до мягкости). Овощи достаньте с помощью шумовки и переложите в отдельную емкость.
Брокколи важно не переварить. / Фото: syl.ru
Лук нужно измельчить и обжарить на сковороде, смазанной маленьким кусочком сливочного масла. После того, как он приобретет красивый золотистый цвет, добавьте его к капусте и картофелю, а затем измельчите блендером до пюреобразной консистенции. Влейте сливки, перемешайте ингредиенты, посолите, поперчите по вкусу и поставьте суп на огонь. Хорошо прогрейте его, но не доводите до кипения.
Отличным дополнением к блюду станут чесночные гренки. Для этого нарежьте багет на небольшие кусочки, обжарьте с двух сторон на сковороде, смазанной растительным маслом (можно на той же, где жарился лук), и натрите чесноком.
Рецепт 3: Постные голубцы из пекинской капусты
Голубцы с начинкой из пшена и шампиньонов. / Фото: mosoyan.ru
Отличный вариант вкусных, сытных и нежных голубцов без использования мяса. В качестве основной начинки используются грибы и пшено – получается очень интересно.
Для приготовления голубцов вам понадобится: 300 граммов свежих шампиньонов, 200 граммов пшена, две головки репчатого лука, две моркови, три столовых ложки подсолнечного масла, 500 миллилитров помидоров, консервированных в собственном соку, один кочан пекинской капусты, рубленая зелень по вкусу, морская соль и черный молотый перец по вкусу.
Для начала нужно взять кастрюлю, высыпать в нее пшено, залить нужное количество воды и отварить (инструкцию по приготовлению смотрите на упаковке). Далее поставьте на плиту сковороду, смазанную растительным маслом, дождитесь, пока она нагреется, выложите одну головку измельченного лука и обжарьте его до золотистого цвета. Добавьте к луку одну морковь, натертую на крупной терке, и грибы, нарезанные соломкой. Смешайте овощи с готовым пшеном, посолите, поперчите, добавьте другие специи по желанию.
Томатный соус на сковороде с овощами. / Фото: syl.ru
Следующий шаг – приготовление заливки. Обжарьте на сковороде измельченные морковь и лук, добавьте нарезанные кусочками помидоры в собственном соку и залейте все томатом. Хорошо перемешайте ингредиенты и подержите на плите несколько минут, пока соус не загустеет.
С пекинской капусты снимите листья (аккуратно, чтобы не порвать), и опустите на пару минут в кипящую, слегка подсоленную воду, чтобы они стали мягче. Заверните начинку в листы, сверните в рулетики и выложите в форму для запекания. Залейте все томатным соусом и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Готовые голубцы украсьте зеленью.
Рецепт 4: Пюре из цветной капусты
Пюре из цветной капусты внешне напоминает картофельное. / Фото: tastymix.ru
Специально для тех, кому надоело традиционное картофельное пюре в качестве гарнира. Блюдо из цветной капусты звучит ничуть не хуже, но при этом является более полезным.
Для приготовления пюре вам понадобится: один кочан цветной капусты, два стакана воды, три столовых ложки молока, одна столовая ложка сливочного масла, две столовых ложки сметаны (лучше брать нежирную), соль, черный молотый перец и молотый чеснок по вкусу, несколько перьев зеленого лука для украшения блюда.
На первом этапе цветную капусту нужно разобрать на соцветия и удалить кочерыжку – она нам не понадобится. Налейте в кастрюлю воды, поставьте на плиту, дождитесь, пока она закипит, посолите выложите капусту и оставьте ее вариться примерно на 15 минут. Готовность можно проверить вилкой или ножом – он должен плавно проходить через мякоть.
Когда капуста будет готова, откиньте ее на дуршлаг, а когда стечет лишняя вода, смешайте с маслом, сметаной, молоком и специями. Измельчите ингредиенты с помощью картофелемялки или миксера, чтобы получилась однородная консистенция пюре без комочков. Украсьте измельченным зеленым луком и подавайте к столу.
Рецепт 5: Киш с капустой
Киш можно украсить зеленью. / Фото: ketoblog.ru
Это французское блюдо, которое представляет собой пирог на основе песочного теста с заливкой. Чаще всего в качестве начинки используется рыба или мяса, но можно класть и овощи. Пирог получается питательным, поэтому лучше подавать его не к чаю, а в качестве закуски.
Для приготовления блюда вам понадобится: 125 граммов сливочного масла, 250 граммов муки, четыре средних куриных яйца, 700 граммов капусты, 150 миллилитров сливок, 150 граммов твердого сыра, одна луковица, соль и черный молотый перец по вкусу, две столовых ложки растительного масла.
Капусту нужно мелко нашинковать, лук нарезать кубиками, после чего положить на разогретую сковороду и протушить 15-20 минут. Когда начинка будет готова, отставьте ее в сторону, посолите и поперчите.
Капусту нужно выложить на сковороду и протушить. / Фото: novyefoto.ru
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Далее возьмите глубокую миску, насыпьте в нее муку, добавьте сливочное масло, нарезанное небольшими кусочками, и перетрите руками до состояния крошки. Только действовать нужно оперативно, чтобы масло не успело растаять. Положите одно яйцо и щепотку соли, после чего замесите мягкое песочное тесто. Выложите его в форму для запекания, смазанную растительным маслом, сформируйте бортики, наколите вилкой в нескольких местах и поставьте в морозильную камеру на четверть часа. По истечении времени достаньте тесто и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.
В это время приготовьте заливку. Смешайте в миске сливки, три яйца, сыр и соль. В подрумянившуюся основу выложите капустную начинку, залейте яично-сливочной смесью и снова поставьте в духовку на 20 минут на ту же температуру. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью.
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