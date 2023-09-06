5 рецептов блюд из капусты, которые заставят полюбить овощ всей душой

Рецепт 1: Оладьи из белокочанной капусты

Капустные оладьи можно подавать со сметаной и зеленью. / Фото: attuale.ru

Тесто должно получится по густоте, как на классические оладьи. / Фото: moy-blog.ru

Рецепт 2: Крем-суп из брокколи

Гренки добавят супу интересной текстуры. / Фото: Pinterest.com

Брокколи важно не переварить. / Фото: syl.ru

Рецепт 3: Постные голубцы из пекинской капусты

Голубцы с начинкой из пшена и шампиньонов. / Фото: mosoyan.ru

Томатный соус на сковороде с овощами. / Фото: syl.ru

Рецепт 4: Пюре из цветной капусты

Пюре из цветной капусты внешне напоминает картофельное. / Фото: tastymix.ru

Рецепт 5: Киш с капустой

Киш можно украсить зеленью. / Фото: ketoblog.ru

Капусту нужно выложить на сковороду и протушить. / Фото: novyefoto.ru