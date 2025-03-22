5 неочевидных причин, почему после принятия пищи нет чувства сытости

Иногда человек сталкивается с такой неприятной ситуацией: вроде бы много съел, а чувства сытости все равно не появилось. Уже и не лезет, и смотреть на еду не можешь. Но через 5 минут захочется перекусить еще разок, а затем еще и еще. В чем же может быть причина такого состояния и как от него избавиться?
Кушать нужно много. /Фото: veryclose.ru.
Порой избавиться от постоянного отсутствия сытости даже после плотного приема пищи не получается. Отсутствие сытости, как и чрезмерное чувство голода – это крайне тревожный симптом. Причины у проблемы могут быть самые разные, однако без квалифицированной помощи медика здесь точно не обойтись. К сожалению, в большинстве случае неприятные ощущения – это лишь верхушка айсберга.
Проблемы бывают разные. /Фото: careofsoul.ru.
Ожирение может быть одной из проблем отсутствия аппетита или постоянного чувства голода. Данную причину может смело считать первой, но далеко не единственной и, к сожалению, не самой распространенной. Следом идут проблемы с расстройством пищеварительного поведения. С таким нередко сталкиваются те, кто до этого слишком сильно ограничивал себя в еде, истязая диетами. Чаще всего расстройство носит психологический характер. К слову, повышенный стресс также может стать причиной отсутствия чувства сытости, чувства аппетита или, напротив, способен провоцировать кажущийся голод.
Недостаток сна также может быть причиной. /Фото: smartik.ru.
Еще одна серьезная проблема – расстройства в работе щитовидной железы. Если железа работает слишком активно, то в организме увеличивается расход энергии. С нарушениями такого рода человек постоянно хочет есть. Наконец, проблему могут вызывать банальный дефицит витаминов или недостаток сна. Однако, главная проблема заключается в том, что правильно диагностировать источник проблем у человека скорее всего не получится.
Кушать нужно в меру. /Фото: grodno24.com.
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