Нужно ли говорить о том, что кипячение воды является обязательной процедурой перед тем, как употребить эту самую воду в пищу. Исключение составляют лишь те случаи, когда вода была получена из чистого колодца или прошла качественную фильтрацию. Однако, даже тогда кипячение может стать не лишним. И все же, приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, как меняется химический состав воды после многократных кипячений и чем это чревато?
Кипячение воды, как это странно не прозвучит, изучается учеными на протяжении многих столетий. Хотя, казалось бы, какой физико-химический процесс может быть примитивнее и проще? Безусловно, кипячение важно тем, что позволяет убивать подавляющее большинство опасных микроорганизмов, а потому все-таки является обязательной процедурой обеспечения безопасности жидкости для здоровья. Однако, есть у кипячение и обратная сторона.
Наиболее важными в этом отношении были исследования румынского химика Виктория Бизоньо, который исследовал связь между кипячением воды и образованием накипи в емкости. Бизоньо интересовала скорость появление новых солей и отложений в воде, при многократном кипячении. До кипячения соли, по сути, находятся в безопасном для человека растворенном в жидкости виде. Однако, систематическое попадание в организм накипи чревато образованием камней в почках, желудке и мочеиспускательной системе. Поэтому крайне важно не допускать попадания накипи в еду/питье, а также регулярно мыть чайник.
Игорь Васильевич Петрянов-Соколов – советский химик АН СССР в 1970-х годах изучал кипячение воды на предмет появление там «тяжелого» водорода, в частности изотопов дейтерия и трития, увеличивающих плотность жидкости.чайнике придется прокипятить массу воды примерно в 300 млн раз превышающую массу Земли...
А уже в 2000-е годы исследованием кипячения воды в электрочайнике занималось «Роскачество», которое постановило, что в 9 из 30 проверенных случаев повышается содержание формальдегида в воде. Связано это с использованием пластиковых деталей в современных электрочайниках. Правда опасного повышения формальдегида не происходит. Иногда, его значение растет до нижней критической границы, но все-таки не переваливает за нее.
