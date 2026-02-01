7 подручных средств, чтобы отмыть кухню от липкой грязи и пыли за 15 минут

cleantime77.ru
Кухня по праву считается самой грязной комнатой в квартире, даже если вы редко на ней готовите. Всем виной испарения от масла и пыль, которые оседают под потолком и превращаются в липкий жирный слой. К счастью, от него можно избавиться без бытовой химии. Novate.ru рассказывает, какие подручные средства придут на помощь.
Постоянно откладывали генеральную уборку в квартире и даже перед Новым Годом не смогли добраться до всех «мертвых зон»? Тогда зимние каникулы – самое время заглянуть на кухню и посмотреть, какие участки нуждаются в вашем внимании прямо сейчас. Начинайте сразу с самого сложного – липкого осадка на шкафчиках под потолком. После того, как вы с ним справитесь, для вас уже не будет ничего невозможного.
Средство 1: Уксус
Перелейте раствор уксуса в пульверизатор
Уксус часто используют для решения самых разных бытовых задач, начиная от стирки, и заканчивая устранением нагара на посуде. Не менее эффективным он станет и в случае борьбы с липким слоем пыли. Все, что вам нужно сделать – смешать уксус с водой в пропорции 1:1, перелить для удобства в пульверизатор и обработать проблемные участки. Чтобы средство подействовало, нужно подождать пять-десять минут, а затем смыть размягченные загрязнения влажной тряпкой.
Обратите внимание: Несмотря на то, что уксус – универсальный помощник в быту, им нельзя мыть некоторые вещи. В этот список входят деревянные изделия (в том числе и полы), гранитные и мраморные столешницы. Также уксусом не получится вывести беловые и жирные пятна с одежды.
Средство 2: Сода
Еще один фаворит на кухне – это сода. И сейчас речь идет не о готовке, а о чистящих средствах. Чтобы убрать липкий осадок со всех поверхностей, нужно подготовить специальную пасту. Для этого возьмите небольшую миску, насыпьте в нее три-четыре столовых ложки соды, разбавьте водой, чтобы получилась консистенция кашицы, и нанесите на полки или поверхность кухонного гарнитура. Дайте средству время, чтобы размягчить пятна, а затем пройдитесь по загрязненным участкам влажной салфеткой.
Средство 3: Масло + сода
Смешайте соду и растительное масло. / Фото: flectone.ru
Фраза о том, что растительное масло отлично помогает против жирных пятен, больше похоже на шутку, чем не правду. Однако оно действительно эффективно справляется с подобными проблемами – его даже используют для стирки кухонных полотенец с застарелыми пятнами жира. Но вернемся к «нашим баранам».
Чтобы справиться с липкими загрязнениями, смешайте соду и растительное масло в пропорции 2:1, нанесите готовую смесь на поверхность и оставьте минут на 15-20. По истечении времени смойте чистящее средство влажной тряпкой. Обратите внимание, что растительное масло подходит исключительно для глянцевого гарнитура, а вот на матовом могут остаться некрасивые пятна.
Средство 4: Масло + уксус
Налейте уксус в миску с растительным маслом
Если соды не оказалось под рукой (а мы знаем, что она любит заканчиваться в самый неподходящий момент), тогда используйте растительное масло в паре с вышеупомянутым уксусом. Для начала нанесите на загрязненный участок тонкий слой растительного масла, хорошо потрите поверхность старой зубной щеткой, а затем побрызгайте уксусом из пульверизатора.
Через пять минут разведите в миске с водой немного стружки от хозяйственного мыла или жидкости для мытья посуды, смочите в мыльной воде тряпку и хорошо протрите поверхность. Этот способ отлично подходит для борьбы с тяжелыми загрязнениями, с которыми сода или уксус не справились по отдельности.
Средство 5: Лимонная кислота
Лимонная кислота быстро справится с пятнами
Эта помощница пригодится не только тогда, когда нужно очистить чайник от накипи или стиральную машину от плесени. Если вы разведете 15 граммов порошка в одном литре воды, перельете готовый раствор в бутылку с распылителем, нанесете на липкий слой пыли и через полчаса смоете водой, то увидите потрясающий результат. Поверхность будет сверкать чистотой.
Средство 6: Очиститель для стекол
Нужно нанести очиститель на загрязненный участок
Здесь сразу следует оговориться, что подойдет не любой стеклоочиститель, и лишь тот, который предназначен для автомобиля. Вряд ли он найдется в вашей кладовке среди бытовой химии, но мы искренне советуем обзавестись недорогой бутылкой специально для борьбы с липким налетом. Средство справится с пятнами легко и быстро – вы даже не успеете глазом моргнуть. Нанесите очиститель для стекол на пятна, подождите несколько минут и удалите его излишки вместе с загрязнениями.
Средство 7: Спирт
Спирт предварительно нужно развести водой
Хотите добиться быстрого результата? Тогда сразу берите в руки спирт или какое-то спиртосодержащее средство. Вам не придется прилагать никаких усилий для того, чтобы уничтожить липкую пыль – спирт справиться самостоятельно. Смешайте две столовых ложки средства с одной столовой ложкой воды и одной чайной ложкой хозяйственного мыла (предварительно натрите его на терке), дождитесь, пока все компоненты растворятся и перелейте в пульверизатор. Хорошо взболтайте, после чего опрыскайте полки и поверхность шкафа. Смойте остатки влажной тряпкой и оцените результат.
Если пятна остались, подключите уксус. Смешайте 50 мл с таким же количеством спирта, добавьте 100 мл воды, перелейте готовую жидкость в бутылку с распылитесь и нанесите на липкую пыль на 20 минут. По истечении времени пройдитесь по загрязненным поверхностям тряпкой. После процедуры чистки рекомендуем открыть окна и хорошо проветрить кухню – запах уксуса еще долго может витать по кухне.
Для нейтрализации резкого аромата можете использовать шкурки цитрусовых. Положите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте гвоздику, корицу и другие яркие специи и поставьте на плиту. После того, как жидкость закипит, убавьте огонь и «варите» ее около часа. Аромат будет разноситься по кухне и перекрывать запах уксуса.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии