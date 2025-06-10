Культовый проект Хабитат'67 повторился в Китае только в ультрасовременном прочтении

Специалисты студии Safdie Architects, вдохновляясь культовым проектом Habitat'67 Моше Сафди, реализованным для Всемирной выставки 1967 года в Монреале, спроектировали потрясающий комплекс, нацеленный на будущее. Закончилась вторая фаза строительства и уже сейчас новый проект Habitat Qinhuangdao, реализованный в Китае, можно назвать впечатляющим примером современного подхода к плотной застройке, нового стандарта устойчивой городской архитектуры и впечатляющего повышения качества жизни людей.
Habitat Qinhuangdao – ультрасовременный район, предлагающий абсолютно новый подход к обустройству городских пространств (Китай). | Фото: stupiddope.com.
Habitat Qinhuangdao строится на побережье Бохайского моря (Китай). | Фото: designboom.com.
Бостонская архитектурная студия Safdie Architects с филиалами в Иерусалиме, Шанхае и Сингапуре продолжает расширять границы жилых городских районов вдоль живописного Бохайского моря (Китай). Черпая вдохновение из новаторского проекта Habitat'67, разработанного Моше Сафди – канадско-американским архитектором с израильскими корнями, специалисты студии разработали масштабный комплекс, охвативший целый прибрежный район старинного города Циньхуандао, который сейчас активно преображается.
Жилой комплекс Habitat'67, спроектированный Моше Сафди (Монреаль, Канада). | Фото: wikipedia.org.
Habitat'67 стал культовым проектом, до сих пор вызывающим интерес (Монреаль, Канада).
Напомним: Строительство грандиозного жилого комплекса с футуристическими формами под названием Habitat'67 было приурочено к Международной выставке Expo-67. Причудливый архитектурный ансамбль, построенный в Сите-дю-Гавр (Монреаль, Канада), буквально за несколько лет, привлек внимание мировой общественности новаторским подходом к проектированию. До этого времени никто не строил многоквартирные дома в виде кубов (всего 354 куба и 146 отдельных квартир), установленных в «хаотичном» порядке. Главной же изюминкой проекта стали личные сады жильцов, которые они выращивали на крыше соседа снизу.
Ступенчатое расположение жилых блоков помогает наполнять квартиры светом и свежим воздухом (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.
Именно эта идея повторилась в амбициозном проекте Habitat Qinhuangdao только уже в современном контексте. Результатом стараний специалистов Safdie Architects стало яркое преображение пустующего побережья Бохайского залива (в 320 км от Пекина). Теперь здесь архитектура, городская инфраструктура и природа органично сосуществуют и ненавязчиво дополняют друг друга.
Замысловатые лабиринты из 16-этажных зданий, соединенных между собой переходами (Habitat Qinhuangdao). | Фото: archinect.com.
Многофункциональные крыши и переходы превратились в смотровые площадки (Habitat Qinhuangdao).
На данный момент завершилась вторая фаза реализации Habitat Qinhuangdao. В 2016 году было построено несколько 16-этажных жилых структур (в них обустроено 900 квартир), ступенчато смещенных относительно друга от друга так, чтобы образовывались проходы, дворы, общественные пространства и «небесные» переходы между жилыми блоками. Конечно же, не обошлось и без благоухающих садов, наполняющих дворы и террасы, а также масштабные крыши.
Ступенчатая конструкция зданий обеспечила квартиры светом, свежим воздухом и прекрасными видами (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.
Каждый владелец может организовать зону отдыха на свое усмотрение (Habitat Qinhuangdao).
Продолжая общую идею разрастания масштабного жилого комплекса, здания на склонах были расположены так, чтобы в каждую комнату проникало как можно больше естественного света и воздуха. Этому поспособствовали длинные фасады ступенчатых 16-этажных домов, ориентированные на восток, запад и юг, откуда поступает наибольшее количество света. А это значит, что в каждой квартире создается яркая и уютная атмосфера, что положительно сказывается на здоровье и настроении проживающих.
«Небесные» переходы на 18 и 33 этажах обеспечивают пространством для отдыха и общения (Habitat Qinhuangdao).
Во дворах преобладают зеленые зоны (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.
На втором этапе было построено еще 1,8 тыс. отдельных квартир, окруженных прекрасно оборудованными общими пространствами и пышной растительностью. Эти блоки также связаны переходами, организованными на 18 и 33 этажах, что позволяет передвигаться между отдельными структурами не только по земле, но и на высоте, откуда открываются потрясающие виды как на залив, так и на городские районы Циньхуандао. Связующие структуры выступают в роли не только смотровых площадок, в большей степени они призваны поспособствовать социальному взаимодействию проживающих и их гостей. Здесь организованы зоны отдыха на свежем воздухе, парковые участки, детские площадки, что позволяет жителям ощутить на себе гармоничный баланс между жизнью на высоте и на уровне земли.
Философия Safdie Architects – «сад для каждого», действительно воплощена в жизнь (Habitat Qinhuangdao).
Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, как продуманы многоступенчатые структуры зданий. Благодаря такой конструкции жильцы обеспечены частными террасами, балконами и соляриями. Что стало дополнением к огромной площади общих зон пользования, под организацию который в общей сложности (включая «воздушные» мосты) выделено 16 гектаров площади. И это немудрено, ведь основная философия Safdie Architects – «сад для каждого», пронизывает весь проект Habitat Qinhuangdao. Каждый элемент дизайна работает на создание богатого, многомерного опыта для жителей и посетителей, а также способствует сохранности окружающей среды. Здесь даже парки отдают дань уважения естественной красоте прибрежного ландшафта Циньхуандао, являясь его естественным продолжением.
Арт-центр предлагает разноплановые мероприятия и развлечения (Habitat Qinhuangdao).
Близость морского побережья и современный комплекс – идеальный вариант для жизни (Habitat Qinhuangdao).
Помимо парков, спортивных площадок, многофункциональных крыш, игровых и прогулочных зон возвели еще и Арт-центр площадью около 5,5 тыс. квадратных метров, предусматривающий наличие больших выставочных пространств, ресторанов, кафе, культурных и развлекательных пространств. Он ориентирован на проведение массовых мероприятий различной тематики, включая вечера поэзии, встречи с творческой элитой города, а также на организацию спортивных, художественных, танцевальных студий, развивающих центров для детей. Помимо этого организовываются совместные поездки на сезонный сбор фруктов и овощей, морскую рыбалку и добровольный уход за насаждениями, которых на территории комплекса предостаточно. Как шутят счастливчики, заселившиеся в ультрасовременные квартиры, Habitat Qinhuangdao вскоре станет ярким садовым сообществом.
Habitat Qinhuangdao – новаторский район будущего (Habitat Qinhuangdao).
В заключение стоит отметить, что Habitat Qinhuangdao пусть и продолжает еще расстраиваться, уже сейчас его можно считать городским районом будущего и ярким примером того, как продуманный дизайн может преобразовать не только архитектурные композиции. Правильное расположение зданий и блоков, инновационные внедрения, экологичный материал, интеллектуальные системы, зеленые насаждения – все это, позволило построить ультрасовременный комплекс, значительно улучшающий качество жизни людей в городской среде даже в условиях высокой плотности застройки.
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