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Культовый проект Хабитат'67 повторился в Китае только в ультрасовременном прочтении




Специалисты студии Safdie Architects, вдохновляясь культовым проектом Habitat'67 Моше Сафди, реализованным для Всемирной выставки 1967 года в Монреале, спроектировали потрясающий комплекс, нацеленный на будущее. Закончилась вторая фаза строительства и уже сейчас новый проект Habitat Qinhuangdao, реализованный в Китае, можно назвать впечатляющим примером современного подхода к плотной застройке, нового стандарта устойчивой городской архитектуры и впечатляющего повышения качества жизни людей.

Habitat Qinhuangdao – ультрасовременный район, предлагающий абсолютно новый подход к обустройству городских пространств (Китай). | Фото: stupiddope.com.

Habitat Qinhuangdao – ультрасовременный район, предлагающий абсолютно новый подход к обустройству городских пространств (Китай). | Фото: stupiddope.com.

 

Habitat Qinhuangdao строится на побережье Бохайского моря (Китай). | Фото: designboom.com.

 

Бостонская архитектурная студия Safdie Architects с филиалами в Иерусалиме, Шанхае и Сингапуре продолжает расширять границы жилых городских районов вдоль живописного Бохайского моря (Китай). Черпая вдохновение из новаторского проекта Habitat'67, разработанного Моше Сафди – канадско-американским архитектором с израильскими корнями, специалисты студии разработали масштабный комплекс, охвативший целый прибрежный район старинного города Циньхуандао, который сейчас активно преображается.

Жилой комплекс Habitat'67, спроектированный Моше Сафди (Монреаль, Канада). | Фото: wikipedia.org.

Жилой комплекс Habitat'67, спроектированный Моше Сафди (Монреаль, Канада). | Фото: wikipedia.org.

 
Habitat'67 стал культовым проектом, до сих пор вызывающим интерес (Монреаль, Канада).

Habitat'67 стал культовым проектом, до сих пор вызывающим интерес (Монреаль, Канада).

 

Напомним: Строительство грандиозного жилого комплекса с футуристическими формами под названием Habitat'67 было приурочено к Международной выставке Expo-67. Причудливый архитектурный ансамбль, построенный в Сите-дю-Гавр (Монреаль, Канада), буквально за несколько лет, привлек внимание мировой общественности новаторским подходом к проектированию. До этого времени никто не строил многоквартирные дома в виде кубов (всего 354 куба и 146 отдельных квартир), установленных в «хаотичном» порядке. Главной же изюминкой проекта стали личные сады жильцов, которые они выращивали на крыше соседа снизу.

 
Ступенчатое расположение жилых блоков помогает наполнять квартиры светом и свежим воздухом (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.

Ступенчатое расположение жилых блоков помогает наполнять квартиры светом и свежим воздухом (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.

 

Именно эта идея повторилась в амбициозном проекте Habitat Qinhuangdao только уже в современном контексте. Результатом стараний специалистов Safdie Architects стало яркое преображение пустующего побережья Бохайского залива (в 320 км от Пекина). Теперь здесь архитектура, городская инфраструктура и природа органично сосуществуют и ненавязчиво дополняют друг друга.
А все потому, что проект сочетает в себе ультрасовременные инновации, изобретательность инженеров, архитекторов и строителей, которые смогли интегрировать крупномасштабный объект в природный ландшафт побережья, общими усилиями превратив его в произведение искусства.
Замысловатые лабиринты из 16-этажных зданий, соединенных между собой переходами (Habitat Qinhuangdao). | Фото: archinect.com.

Замысловатые лабиринты из 16-этажных зданий, соединенных между собой переходами (Habitat Qinhuangdao). | Фото: archinect.com.

 
Многофункциональные крыши и переходы превратились в смотровые площадки (Habitat Qinhuangdao).

Многофункциональные крыши и переходы превратились в смотровые площадки (Habitat Qinhuangdao).

 

На данный момент завершилась вторая фаза реализации Habitat Qinhuangdao. В 2016 году было построено несколько 16-этажных жилых структур (в них обустроено 900 квартир), ступенчато смещенных относительно друга от друга так, чтобы образовывались проходы, дворы, общественные пространства и «небесные» переходы между жилыми блоками. Конечно же, не обошлось и без благоухающих садов, наполняющих дворы и террасы, а также масштабные крыши.
Ступенчатая конструкция зданий обеспечила квартиры светом, свежим воздухом и прекрасными видами (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.

Ступенчатая конструкция зданий обеспечила квартиры светом, свежим воздухом и прекрасными видами (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.

 
Каждый владелец может организовать зону отдыха на свое усмотрение (Habitat Qinhuangdao).

Каждый владелец может организовать зону отдыха на свое усмотрение (Habitat Qinhuangdao).

 

Продолжая общую идею разрастания масштабного жилого комплекса, здания на склонах были расположены так, чтобы в каждую комнату проникало как можно больше естественного света и воздуха. Этому поспособствовали длинные фасады ступенчатых 16-этажных домов, ориентированные на восток, запад и юг, откуда поступает наибольшее количество света. А это значит, что в каждой квартире создается яркая и уютная атмосфера, что положительно сказывается на здоровье и настроении проживающих.

«Небесные» переходы на 18 и 33 этажах обеспечивают пространством для отдыха и общения (Habitat Qinhuangdao).

 
Во дворах преобладают зеленые зоны (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.

Во дворах преобладают зеленые зоны (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.

 

На втором этапе было построено еще 1,8 тыс. отдельных квартир, окруженных прекрасно оборудованными общими пространствами и пышной растительностью. Эти блоки также связаны переходами, организованными на 18 и 33 этажах, что позволяет передвигаться между отдельными структурами не только по земле, но и на высоте, откуда открываются потрясающие виды как на залив, так и на городские районы Циньхуандао. Связующие структуры выступают в роли не только смотровых площадок, в большей степени они призваны поспособствовать социальному взаимодействию проживающих и их гостей. Здесь организованы зоны отдыха на свежем воздухе, парковые участки, детские площадки, что позволяет жителям ощутить на себе гармоничный баланс между жизнью на высоте и на уровне земли.
Философия Safdie Architects – «сад для каждого», действительно воплощена в жизнь (Habitat Qinhuangdao).

Философия Safdie Architects – «сад для каждого», действительно воплощена в жизнь (Habitat Qinhuangdao).

 

Авторы Novate.ru хотели обратить внимание на то, как продуманы многоступенчатые структуры зданий. Благодаря такой конструкции жильцы обеспечены частными террасами, балконами и соляриями. Что стало дополнением к огромной площади общих зон пользования, под организацию который в общей сложности (включая «воздушные» мосты) выделено 16 гектаров площади. И это немудрено, ведь основная философия Safdie Architects – «сад для каждого», пронизывает весь проект Habitat Qinhuangdao. Каждый элемент дизайна работает на создание богатого, многомерного опыта для жителей и посетителей, а также способствует сохранности окружающей среды. Здесь даже парки отдают дань уважения естественной красоте прибрежного ландшафта Циньхуандао, являясь его естественным продолжением.
Арт-центр предлагает разноплановые мероприятия и развлечения (Habitat Qinhuangdao).

Арт-центр предлагает разноплановые мероприятия и развлечения (Habitat Qinhuangdao).

 
Близость морского побережья и современный комплекс – идеальный вариант для жизни (Habitat Qinhuangdao).

Близость морского побережья и современный комплекс – идеальный вариант для жизни (Habitat Qinhuangdao).

 

Помимо парков, спортивных площадок, многофункциональных крыш, игровых и прогулочных зон возвели еще и Арт-центр площадью около 5,5 тыс. квадратных метров, предусматривающий наличие больших выставочных пространств, ресторанов, кафе, культурных и развлекательных пространств. Он ориентирован на проведение массовых мероприятий различной тематики, включая вечера поэзии, встречи с творческой элитой города, а также на организацию спортивных, художественных, танцевальных студий, развивающих центров для детей. Помимо этого организовываются совместные поездки на сезонный сбор фруктов и овощей, морскую рыбалку и добровольный уход за насаждениями, которых на территории комплекса предостаточно. Как шутят счастливчики, заселившиеся в ультрасовременные квартиры, Habitat Qinhuangdao вскоре станет ярким садовым сообществом.
Habitat Qinhuangdao – новаторский район будущего (Habitat Qinhuangdao).

Habitat Qinhuangdao – новаторский район будущего (Habitat Qinhuangdao).

 

В заключение стоит отметить, что Habitat Qinhuangdao пусть и продолжает еще расстраиваться, уже сейчас его можно считать городским районом будущего и ярким примером того, как продуманный дизайн может преобразовать не только архитектурные композиции. Правильное расположение зданий и блоков, инновационные внедрения, экологичный материал, интеллектуальные системы, зеленые насаждения – все это, позволило построить ультрасовременный комплекс, значительно улучшающий качество жизни людей в городской среде даже в условиях высокой плотности застройки.

 

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