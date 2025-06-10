Культовый проект Хабитат'67 повторился в Китае только в ультрасовременном прочтении

Habitat Qinhuangdao – ультрасовременный район , предлагающий абсолютно новый подход к обустройству городских пространств (Китай). | Фото: stupiddope.com.

Habitat Qinhuangdao строится на побережье Бохайского моря (Китай). | Фото: designboom.com.

Жилой комплекс Habitat '67, спроектированный Моше Сафди (Монреаль, Канада). | Фото: wikipedia.org.

Habitat'67 стал культовым проектом, до сих пор вызывающим интерес (Монреаль, Канада).

Ступенчатое расположение жилых блоков помогает наполнять квартиры светом и свежим воздухом (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.

Замысловатые лабиринты из 16-этажных зданий, соединенных между собой переходами (Habitat Qinhuangdao). | Фото: archinect.com.

Многофункциональные крыши и переходы превратились в смотровые площадки (Habitat Qinhuangdao).

Ступенчатая конструкция зданий обеспечила квартиры светом, свежим воздухом и прекрасными видами (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.

Каждый владелец может организовать зону отдыха на свое усмотрение (Habitat Qinhuangdao).

«Небесные» переходы на 18 и 33 этажах обеспечивают пространством для отдыха и общения (Habitat Qinhuangdao).

Во дворах преобладают зеленые зоны (Habitat Qinhuangdao). | Фото: safdiearchitects.com.

Философия Safdie Architects – «сад для каждого», действительно воплощена в жизнь (Habitat Qinhuangdao).

Арт-центр предлагает разноплановые мероприятия и развлечения (Habitat Qinhuangdao).

Близость морского побережья и современный комплекс – идеальный вариант для жизни (Habitat Qinhuangdao).

Habitat Qinhuangdao – новаторский район будущего (Habitat Qinhuangdao).