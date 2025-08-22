Сверху виднее: 10 смотровых площадок, с которых открываются захватывающие дух пейзажи

Издревле люди в своих мечтах возносились ввысь, и необязательно это был реальный полет. Стремление к высоте выражалось в причудливых и величественных архитектурных объектах или новаторских изобретениях, которые помогли бы реализовать все фантазии. Навязчивое стремление людей увидеть с высоты полета землю заставляет инженеров и архитекторов проектировать удивительные смотровые площадки, которые являются одними из самых посещаемых достопримечательностей в городах или природных заповедниках.
1. Собор Святого Петра в Ватикане (Рим, Италия)
Высота главного католического храма достигает 136,5 метров, что позволило создать смотровую площадку (Собор Святого Петра в Ватикане). | Фото: rimturizm.ru.
Небольшая смотровая площадка находится на куполе Собора Святого Петра, откуда открывается фантастическое зрелище (Ватикан, Италия). | Фото: nikitinskii.livejournal.com.
Собор Святого Петра – крупнейшее сооружение Ватикана и главная католическая святыня не только Италии, но всего мира может похвастаться удивительной историй, величием, впечатляющим масштабом, богатейшим убранством, тем, что над ее созданием трудился сам Микеланджело и смотровой площадкой, над куполом, который он так мастерски расписал. Несмотря на то, что она совсем крошечная (если сравнить с современными туристическими), но расположение на высоте 133 м превращает ее в одно из самых желанных мест для посещения, ведь с такой высоты посмотреть на историческую часть города с другого места точно не удастся.
2. Риверсайдская церковь в Верхнем Манхэттене (Нью-Йорк, США)
Риверсайдская церковь в Верхнем Манхэттене является самым высоким храмовым сооружением Соединенных Штатов (Нью-Йорк). | Фото: neznakomka-18.livejournal.
Риверсайдская церковь в Верхнем Манхэттене — это межконфессиональный храм, возведенный в период 1928-1930 гг. при содействии семейства Рокфеллеров. Всего за два года появился удивительной красоты храм, перед входом в который красуется башня-колокольня высотой 119, 5 м, что делает Риверсайдскую церковь самой высокой в Соединенных штатах.
Смотровая площадка находится на вершине колокольни, высота которой достигает почти 120 метров.
Примечательно: Разработкой проекта занималось архитектурное объединение Allen + Pelton & Collens при финансовой поддержке Джона Рокфеллера младшего. Чтобы построить грандиозный храм, сражающий наповал своей красотой и монументальностью, разработчики отправились сначала в Испанию, а затем и во Францию, пытаясь найти те самые черты, которые вызывали бы благоговение и восторг. Больше всего авторов проекта вдохновил готический Шартрский собор XIII века постройки, расположенный на северо-западе Франции, формы которого они попытались воспроизвести, не без изменений, конечно же.
3. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге (Россия)
Исаакиевский собор – самый грандиозный храмовый комплекс Санкт-Петербурга. | Фото: peterburg.center.
Смотровая площадка Исаакиевского собора является обязательным местом посещения во всех турах по Санкт-Петербургу, ведь с нее открывается великолепный панорамный вид на город.
Крупнейший православный храм Санкт-Петербурга, построенный в 1818–1858 гг. по проекту Огюста Монферрана при всяческом содействии императора Николая I, является самым гениальным примером позднего классицизма. Поскольку во время его строительства использовались инновационные материалы и технологии, он в значительной степени повлиял на дальнейшее развитие русской архитектуры XIX и XX в. Учитывая, что его высота составляла 101,5 м, неудивительно, что автором проекта была предусмотрена организация смотровой площадки, спрятанной за эффектной колоннадой. Особенно популярным местом для посещений она становится в период Белых ночей, тогда поток туристов становится просто неиссякаемым.
4. Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ)
Небоскреб-сталагмит 828 метровой высоты – гениальный архитектурный объект, равного которому пока нет в мире (Бурдж-Халифа, Дубай). | Фото: dubai-prestige.com.
Смотровая площадка позволит увидеть весь эмират, главное, чтобы хватило духу посмотреть вниз (Бурдж-Халифа, Дубай).
Если первыми смотровыми площадками могли похвастаться храмы, ведь до недавних времен культовые сооружения были самыми высокими и грандиозными. Светские строения, включая резиденции королей/царей, были более вместительными и роскошными, но соперничать в высоте все равно не могли. В век заоблачных небоскребов, неудивительно, что в этих башнях всегда старались обустроить смотровые площадки, грех было упускать прекрасную возможность реализовать мечту человечества – взглянуть на окружающий мир с высоты птичьего полета. Ярким примером гениальности инженерной мысли является самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа, построенный в Дубае. При высоте здания 828 м одна смотровая площадка предусмотрена на 124-м этаже (452 м), а вот вторая находится на 148 этаже, что соответствует 555 метрам. Эта заоблачная в прямом смысле слова цифра сделала ее самой высокой в мире.
Авторы Novate.ru хотели отметить, что есть еще и VIP смотровая площадка на 153-154-м этажах.
5. Небоскреб Тайбэй 101 в Тайбэе (Тайвань)
С 2004 по 2008 гг. небоскреб Тайбэй 101 побил рекорд высоты, превысив полукилометровую отметку (Тайбэй, Тайвань). | Фото: bigasia.ru.
Внутренняя и внешняя смотровые площадки, созданные на вершине одного из самых величественных небоскребов мира (Тайбэй 101. Тайвань).
Небоскреб Тайбэй 101, возведенный в столице Тайваня, стал не только символом страны, в свое время о побил практически все мировые рекорды. Он стал первой башней, превысившей высоту в полкилометра, первым зданием такого масштаба, построенным по всем правилам и нормам «зеленой» архитектуры, многие инновационные разработки начались во время проектирования именно с этого небоскреба. А еще его можно считать ярким примером постмодернизма и туристической достопримечательностью, поскольку в Тайбэй 101 имеется сразу две смотровые площадки, пользующиеся повышенным вниманием. Одна – расположена на высоте 383,4 метра (внутренняя площадка на 89-м этаже), а вторая площадка находится на 391,8 м высоте (внешняя – 91-ый этаж).
6. Останкинская телебашня в Москве (Россия)
Останкинская телебашня – популярный центр туризма, культуры и свободного времяпрепровождения (Москва, Россия). | Фото: российская-телебашня.рф.
Закрытая и открытая смотровые платформы Останкинской телебашни обеспечивают редкие по силе впечатления (Москва, Россия).
Телебашни несмотря на то, что выполняют лишь вещательную функцию, уже давно перешли из разряда инженерных объектов в особенные достопримечательности. Грандиозные сооружения, взметнувшиеся на значительную высоту, стали местом организации экстремальных развлечений, включая панорамные рестораны и смотровые площадки. Одной из самых удивительных конструкций с подобной функцией является Останкинская телебашня, которая при высоте 540,1 м считается высочайшим сооружением Европы и России (на 2022 г она занимает 15-е место в состязании высотных сооружений, когда-либо существовавших на планете). На высоте 337 метров Останкинской телебашни находится закрытая площадка, на 340 метровой отметке – открытая.
7. Телебашня Гуанчжоу (Китай)
Телебашня Гуанчжоу возводилась специально для проведения Азиатских игр 2010 после чего превратилась в одну из наиболее захватывающих городских достопримечательностей (Китай).
По краю открытой смотровой площадки организован экстремальный аттракцион – под углом 45 градусов движутся стеклянные капсулы-вагончики (Телебашня Гуанчжоу, Китай). | Фото: graftio.wordpress.com.
Одна из красивейших телебашен мира находится в Гуанчжоу. 600-метровая конструкция в виде комбинации гиперболоидной несущей сетчатой оболочки и центрального ядра, построена в соответствии с разработкой русского инженера В. Г. Шухова, который в 1899 году (!) получил патент на свое изобретение. Башня является достойным туристическим объектом, обеспечивающим невероятные обзоры и приключения. Живописную панораму Гуанчжоу ежедневно могут увидеть более 10 тыс. человек, посетив сразу несколько площадок на высоте 33, 116, 168 и 449 метров. Хотя можно взобраться и выше, на 488-метровой высоте оформлена открытая платформа для любителей пощекотать себе нервы, а на 407 метрах имеется еще и «VIP-кафе» с захватывающими городскими видами.
8. Небесный мост Лангкави (Малайзия)
Langkawi Sky Bridge можно считать смотровой площадкой, призванной раскрыть всю красоту природы острова Пулау (Малайзия). | Фото: masterok.livejournal.com.
Мост и смотровая площадка зависли над глубоким ущельем на высоте 660 метров (Langkawi Sky Bridge , Малайзия).
Живописная природа некоторых стран является одной из главных достопримечательностей, привлекающих многомиллионные потоки туристов. Чтобы разнообразить их досуг и обеспечить незабываемыми впечатлениями, чаще всего, в самых экзотических и экстремальных местах строят разнообразные смотровые площадки. Они могут иметь разнообразные формы, но неизменным остается одно – мощный выброс адреналина и редкие по силе впечатления. Ярким подтверждением этих слов является Небесный мост Лангкави (Langkawi Sky Bridge) соединивший вершины малазийских гор на высоте 660 метров. Этот туристический объект, призванный раскрыть всю красоту острова Пулау и не важно, откуда ею можно любоваться – с самого моста или с треугольной смотровой платформы на нем.
9. Смотровая площадка на горе Эгюий-дю-Миди (Франция)
Вершина L’Aiguille du Midi – рай для адреналинщиков и тех, кто мечтает избавиться от страха высоты (Франция).
Самые отчаянные могут испытать себя посетив полностью прозрачную смотровую платформу (L’Aiguille du Midi, Франция). | Фото: publicdomainpictures.net.
Горная вершина Эгюй-Дю-Миди (L’Aiguille du Midi) — одна из самых восхитительных природных достопримечательностей на горнолыжном курорте Шамони-Монблан. На ее вершине, а это 3842 метра над уровнем моря, оборудованы смотровые площадки, которые навсегда излечат от акрофобии (боязнь высоты). Тем, кому все же удастся преодолеть свои страхи можно будет наслаждаться 360-градусной панорамой на Альпы сразу трех стран: Франции, Швейцарии и Италии. Добраться на верхнюю точку экстремального аттракциона можно всего за 20 минут (от центра Шамони) в вагончике самой высокогорной в Европе канатной дороги. И это путешествие принесет немало удовольствия, даже если побоитесь посетить полностью стеклянную смотровую площадку.
10. Смотровая площадка «Пять пальцев» в Австрийских Альпах
Площадка «Пять пальцев» зависла на высоте 400 метров над Гальштатским озером (Австрия).
Посетители 1 «пальца» получают возможность сделать фотопортрет над пропастью с помощью установленной там рамки. Вторая консоль, уходящая на 4 метра от края скалы, предложит испытать себя на стойкость, ведь она полностью прозрачна. Третий объект закрыт для посещений, что символизирует свободу гор и их неприступность (он вызывает повышенный интерес). Четвертый «палец» может похвастаться сквозным отверстием, так что любители острых ощущений смогут «пощупать» пустоту под ногами. А вот в пятом «пальце» все желающие смогут увидеть окружающую красоту недоступную невооруженному человеческому глазу – через телескоп.
