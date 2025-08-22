Сверху виднее: 10 смотровых площадок, с которых открываются захватывающие дух пейзажи







1. Собор Святого Петра в Ватикане (Рим, Италия)

Высота главного католического храма достигает 136,5 метров, что позволило создать смотровую площадку (Собор Святого Петра в Ватикане). | Фото: rimturizm.ru.

Небольшая смотровая площадка находится на куполе Собора Святого Петра, откуда открывается фантастическое зрелище (Ватикан, Италия). | Фото: nikitinskii.livejournal.com.

2. Риверсайдская церковь в Верхнем Манхэттене (Нью-Йорк, США)

Риверсайдская церковь в Верхнем Манхэттене является самым высоким храмовым сооружением Соединенных Штатов (Нью-Йорк). | Фото: neznakomka-18.livejournal.com.

Смотровая площадка находится на вершине колокольни, высота которой достигает почти 120 метров.

3. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге (Россия)

Исаакиевский собор – самый грандиозный храмовый комплекс Санкт-Петербурга. | Фото: peterburg.center.

Смотровая площадка Исаакиевского собора является обязательным местом посещения во всех турах по Санкт-Петербургу, ведь с нее открывается великолепный панорамный вид на город.

4. Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ)

Небоскреб-сталагмит 828 метровой высоты – гениальный архитектурный объект, равного которому пока нет в мире (Бурдж-Халифа, Дубай). | Фото: dubai-prestige.com.

Смотровая площадка позволит увидеть весь эмират, главное, чтобы хватило духу посмотреть вниз (Бурдж-Халифа, Дубай).

5. Небоскреб Тайбэй 101 в Тайбэе (Тайвань)

С 2004 по 2008 гг. небоскреб Тайбэй 101 побил рекорд высоты, превысив полукилометровую отметку (Тайбэй, Тайвань). | Фото: bigasia.ru.

Внутренняя и внешняя смотровые площадки, созданные на вершине одного из самых величественных небоскребов мира (Тайбэй 101. Тайвань).

6. Останкинская телебашня в Москве (Россия)

Останкинская телебашня – популярный центр туризма, культуры и свободного времяпрепровождения (Москва, Россия). | Фото: российская-телебашня.рф .

Закрытая и открытая смотровые платформы Останкинской телебашни обеспечивают редкие по силе впечатления (Москва, Россия).

7. Телебашня Гуанчжоу (Китай)

Телебашня Гуанчжоу возводилась специально для проведения Азиатских игр 2010 после чего превратилась в одну из наиболее захватывающих городских достопримечательностей (Китай).

По краю открытой смотровой площадки организован экстремальный аттракцион – под углом 45 градусов движутся стеклянные капсулы-вагончики (Телебашня Гуанчжоу, Китай). | Фото: graftio.wordpress.com.

8. Небесный мост Лангкави (Малайзия)

Langkawi Sky Bridge можно считать смотровой площадкой, призванной раскрыть всю красоту природы острова Пулау (Малайзия). | Фото: masterok.livejournal.com.

Мост и смотровая площадка зависли над глубоким ущельем на высоте 660 метров (Langkawi Sky Bridge , Малайзия).

9. Смотровая площадка на горе Эгюий-дю-Миди (Франция)

Вершина L’Aiguille du Midi – рай для адреналинщиков и тех, кто мечтает избавиться от страха высоты (Франция).

Самые отчаянные могут испытать себя посетив полностью прозрачную смотровую платформу (L’Aiguille du Midi, Франция). | Фото: publicdomainpictures.net.

10. Смотровая площадка «Пять пальцев» в Австрийских Альпах

Площадка «Пять пальцев» зависла на высоте 400 метров над Гальштатским озером (Австрия).