Бытовые хитрости на каждый день

Домашние дела отнимают слишком много времени? Хотите узнать секрет идеальных хозяек? Они не сверхлюди, просто им известно множество бытовых хитростей, которые они применяют каждый день. В нашей сегодняшней статье мы поделимся с вами некоторыми из них.







Спасаем сковородки от нагара.Нагар на сковородках – неминуемое зло. Он появляется даже у самых опытных хозяек. Просто они знают, как быстро и без усилий можно от него избавиться.Для этого следует вооружиться рисом. Да-да. Самый обычный рис засыпаем в сковороду и заливаем его водой. После чего ставим на огонь и готовим крупу как обычно. Когда ваш рис будет готов, ему необходимо дать остыть и полностью убрать его со дна. Крупа будет отходить вместе со слоем нагара. Такой простой способ избавит вас от необходимости длительное время оттирать сковородку. Достаточно просто сварить рис.Печенье вновь станет мягким и ароматным.Многие из нас часто готовят домашнюю выпечку. Однако она начинает подсыхать после того, как день пролежит в вазочке. Если печенье не съедается сразу, его ждет та же участь. И если раньше единственным выходом было макать такое печенье в чай, то теперь вам будет известен и альтернативный способ.Им пользуются все опытные хозяйки, так что обязательно испробуйте его на практике. Если печенье подсохло, просто сбрызните его водой и отправьте на минут пять в разогретую духовку. Удивительно, но этого будет достаточно, чтобы печенье вновь стало мягким.Разрыхлитель быстро очистит вашу плиту.Жирные пятна появляются на плите даже у идеальной хозяйки. Просто она не оттирает ее целый день, а пользуется бытовыми хитростями. С ними без особых усилий можно отмыть даже самую грязную плиту.А поможет в этом самый обычный разрыхлитель, который вы обычно используете для выпечки. Для начала необходимо смочить всю поверхность плиты. После чего обильно посыпать ее разрыхлителем и оставить на полчаса. По истечению времени просто смойте разрыхлитель кухонной губкой. Результат вам точно понравится.Соль поможет быстро собрать растекшееся яйцо.Нередко в процессе готовки мы сталкиваемся с мелкими неприятностями. Например, разбившееся яйцо. И такой инцидент может легко вывести из себя. Но только не тех, кто знаком с бытовыми хитростями. Ведь даже такую неприятность можно решить за пару минут.Всем известно, что растекшееся яйцо сложно собрать просто губкой. Лучший вариант в этом случае – засыпать белок солью. Именно такое простое действие позволит за пару секунд убрать яйцо. А вы сможете дальше заниматься любимой готовкой.Масло легко устранит следы свекольного сока.Кстати о готовке. Кто из нас не любит классический борщ или винегрет? Эти блюда особенно вкусные из-за добавления в них свеклы. Многие кстати готовят очень разнообразные блюда с этим корнеплодом. Однако одно неизменно: свёкла очень сильно красит разделочные доски. И отмыть этот оттенок бывает очень проблематично. Но лишь для тех, кто не владеет бытовыми хитростями.Вам даже не понадобиться бытовая химия, чтобы решить этот вопрос. Достаточно просто следовать нашему совету. Для начала промойте доску под проточной водой. После чего вооружитесь ватным диском, смоченным в растительном масле. Именно им следует оттереть пятна от свеклы. И они исчезнут буквально на глазах.