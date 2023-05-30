Как запрет на инцест породил европейскую цивилизацию с её индивидуализмом

Инцест был популярнее, чем принято представлять

Право на инцест трактовалось и как показатель близости к богам, которым, как известно, кровосмесительство было дозволено.

Раннее Средневековье было сурово.

Почему запрет на браки внутри семьи повлиял не только на вопросы имущества

После запрета на инцест семьи стали изначально разнородны.