Влюбленные из Теруэля: История реально существовавших Ромео и Джульетты

Испанские Ромео и Джульетта?

«Влюбленные из Теруэля». Гравюра XIX века

Х.Г. Мартинес. Влюбленные из Теруэля

А.М. Деграин. Любовники из Теруэля

Свадьба, как и вся история, разыгрывается ежегодно во время спектакля под открытым небом

Поцеловав Диего, Исабель в тот же миг умерла

Легенда или факт?

Горельеф работы А. Маринаса, украшающий лестницу в центре Теруэля

До недавнего времени останки, предположительное принадлежащие Диего и Исабель, выставлялись для показа

Мраморные саркофаги

Мраморные руки фигур не соприкасаются

Праздник влюбленных в Теруэле

Представление во время праздника влюбленных

С праздника в Теруэле

Мавзолей в Теруэле