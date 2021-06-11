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Влюбленные из Теруэля: История реально существовавших Ромео и Джульетты


Влюбленные из Теруэля: История реально существовавших Ромео и Джульетты

История о Ромео и Джульетте – молодых влюбленных, разлученных их семьями и трагически погибших – возникла не на ровном месте. Вполне возможно, Уильям Шекспир был вдохновлен романтической легендой о влюбленных из Теруэля – а точнее, даже не легендой, а частью истории этого небольшого испанского городка, потому что все указывает на то, что события эти происходили на самом деле.

Испанские Ромео и Джульетта?


Влюбленные из Теруэля: История реально существовавших Ромео и Джульетты

«Влюбленные из Теруэля». Гравюра XIX века

 

Дело было в XIII веке - слишком давно для того, чтобы история пересказывалась в одном-единственном изложении и без вариаций. Даже в именах есть неопределенность – если с именем девушки все более-менее однозначно, то юношу называют то Хуаном, то Диего, а иногда оба эти имени используют одновременно: Хуан-Диего. Есть разные версии о причинах и деталях произошедшего в Теруэле, которые не противоречат, впрочем, сути – просто вызывают либо недоумение, либо, наоборот, ощущение понимания и сопричастности.
Теруэль, один из городов королевства Арагон в Испании, был родиной для двух благородных семейств – дона Сегуры, у которого росла дочь Исабель, и дона Марсильи, одного из сыновей которого звали Диего. Юноша и девушка с детства были привязаны друг к другу, а став взрослыми, полюбили друг друга, и Диего предложил Исабель стать его женой.
Она согласилась - при условии получения родительского благословения.
Х.Г. Мартинес. Влюбленные из Теруэля

Х.Г. Мартинес. Влюбленные из Теруэля

 

Но жених, который не был старшим из братьев, а потому не мог наследовать фамильное состояние, был в глазах отца невесты невыгодной партией для дочери, а потому разрешения на брак получено не было. По другой версии, семья Диего де Марсильи была сама по себе бедна, несмотря на свою знатность, и породниться с ними дону Сегуре казалось поэтому делом невозможным.
Тогда Диего принял решение отправиться в другие земли в поисках славы и богатства, он просил отца девушки лишь дать ему время – пять лет, срок, в течение которого Исабель должна была оставаться его невестой и не выходить замуж за другого. Дон Сегура согласился.

 
А.М. Деграин. Любовники из Теруэля

А.М. Деграин. Любовники из Теруэля

 

Диего де Марсилья отправился воевать с маврами – еще с VIII века на Пиренейском полуострове шла борьба за возвращение испанских земель – Реконкиста. Юноше удалось добиться и богатства, и славы – однажды он даже спас жизнь самому королю. К концу оговоренного срока Диего возвращался в родной Теруэль к любимой девушке, чтобы наконец соединить с ней свою судьбу.
Но то ли юноша ошибся в расчетах, то ли – по одной из трактовок истории – ему помешала некая влюбленная в него роковая красавица из дальних земель, всеми силами старавшаяся удержать Диего возле себя, но в Теруэль он прибыл в день, когда его возлюбленная Исабель выходила замуж. Отец выдал дочь за богатого дона Родриго из соседнего города Альбарассина. Сама же Исабель, не получая от жениха вестей, была уверена, что он мертв, а потому по истечении оговоренного срока уступила отцовской воле и согласилась стать женой богатому соседу.

 
Свадьба, как и вся история, разыгрывается ежегодно во время спектакля под открытым небом

Свадьба, как и вся история, разыгрывается ежегодно во время спектакля под открытым небом

 

В ту же ночь Диего пробрался в дом к Исабель и стал просить ее о единственном поцелуе, но получил отказ – ведь отныне она принадлежала другому. Все было разрушено. Сердце юноши не выдержало горя, и он упал замертво у ног любимой.
На похороны Диего Исабель пришла в подвенечном платье. Она приблизилась к телу, наклонилась над ним и поцеловала Диего в губы – выполнив его просьбу, но слишком поздно. Спустя мгновение несчастная девушка умерла.

 
Поцеловав Диего, Исабель в тот же миг умерла

Поцеловав Диего, Исабель в тот же миг умерла

 

Горожане с согласия церкви похоронили влюбленных вместе, чтобы дать им возможность воссоединиться в смерти, раз уж в жизни им это не удалось.

Легенда или факт?


Эта история была в несколько измененном варианте рассказана Джованни Боккаччо – в его знаменитом «Декамероне», написанном в 1352-1354 годах. В этом сочинении молодых людей звали Джироламо и Сальвестра, а сам сюжет был дополнен многочисленными деталями эротического характера.
Есть сведения, что в городских архивах хранится судебная запись, подтверждающая реальность произошедшего с Диего и Исабель. А в середине XVI века на территории церкви Сан-Педро были обнаружены мумифицированные останки двух молодых людей, погребенных вместе. Они были перезахоронены у одной из городских часовен.
Горельеф работы А. Маринаса, украшающий лестницу в центре Теруэля

Горельеф работы А. Маринаса, украшающий лестницу в центре Теруэля

 

Позже, в XVII веке, тела снова потревожили, разместив их церкви Сан-Педро и время от времени демонстрируя на публике. Такая традиция существовала вплоть до XX века.
До недавнего времени останки, предположительное принадлежащие Диего и Исабель, выставлялись для показа

До недавнего времени останки, предположительное принадлежащие Диего и Исабель, выставлялись для показа

 

А в 1955 году при церкви Сан-Педро был сооружен Мавзолей влюбленных, и скульптор Хуан де Авалос построил мраморные саркофаги, в которых останки нашли упокоение. На крышках из белого камня вытесаны лежащие фигуры девушки и юноши, они протягивают друг к другу руки, но не соприкасаются – ведь в своей земной жизни Исабель была женой другого мужчины.
Мраморные саркофаги

Мраморные саркофаги

 
Мраморные руки фигур не соприкасаются

Мраморные руки фигур не соприкасаются

 

Праздник влюбленных в Теруэле


Сейчас Мавзолей влюбленных привлекает туристов со всего мира, а кроме того, ежегодно в городе проводится праздник, посвященный любви и смерти Диего и Исабель. Традиция берет начало в 1996 году, а появилась она благодаря инициативе одной из жительниц, Ракель Эстебан, которая провела много лет вдали от родного Теруэля, а вернувшись, захотела организовать в своем городе праздник, который поведает миру красивую историю любви и прославит Теруэль на весь мир.
Представление во время праздника влюбленных

Представление во время праздника влюбленных

 

Каждый год на несколько февральских дней город становится местом грандиозного представления, когда на средневековых улицах среди людей в старинных одеждах следует сначала свадебная, а потом похоронная процессии, и история разыгрывается заново.
Выбор актеров на главные роли – Диего и Исабель – осуществляется особенно тщательно – желающих принять участие в представлении всегда предостаточно. Несмотря на скромные размеры – городок и в настоящее время насчитывает всего 35 тысяч жителей – Теруэль принимает в эти дни огромное количество туристов со всего света.
С праздника в Теруэле

С праздника в Теруэле

 

Кроме самого представления, на котором разыгрывается сцена смерти Исабель над гробом Диего, в течение этих дней проводятся выставки костюмов, концерты старинной музыки, литературные конкурсы, посвященные истории теруэльских влюбленных. В городе царит атмосфера Средневековья. Тем же, кто не имеет возможности оказаться во время праздника в Теруэле, остается наслаждаться произведениями искусства, которые созданы на этот сюжет. Помимо Боккаччо, историю о трагической любви поведали и другие мастера, Хуан Эухенио Арсенбуш в драме «История теруэльских влюбленных», Эдит Пиаф в одной из своих песен, и, возможно, Шекспир, который не мог, само собой, пройти мимо настолько прекрасной и настолько грустной истории.
Мавзолей в Теруэле

Мавзолей в Теруэле

 

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Влюбленные из Теруэля: История реально существовавших Ромео и Джульетты

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Влюбленные из Теруэля: История реально существовавших Ромео и ДжульеттыПодписаться на мой Instagram
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