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Каким образом строители древности так идеально разрезали камень




Когда современные люди смотрят на древние храмы и дворцы, они часто не могут поверить в то, что вся эта красота была построена предками с использованием очень простых, если не сказать примитивных инструментов. Иорданская Петра, храмы Бадани, пещеры Аджанты – список выдающихся примеров камнетёсного ремесла можно приводить долго.
И в каждом из этих случаев люди задают один и тот же вопрос: как предки умудрялись так ровно и красиво раскалывать огромные камни?

В мире есть много примеров каменного зодчества. |Фото: pixabay.com.

В мире есть много примеров каменного зодчества. |Фото: pixabay.com.

 

Далеко не каждый камень можно расколоть идеально ровно даже с использованием современных методик и инструментов. Здесь многое зависит еще и от материала. Конечно же, важная и техника обработки. Однако в целом в раскалывании камня нет ничего «запредельно потаенного». Чаще всего камни раскалывают точно также, как и любой другой подобный материал – при помощи клиньев. Существуют разные способы использования последних. Выбор той или иной техники зависит от материала и размеров камня.
Расколоть камень не так уж сложно. |Фото: YouTube.

Расколоть камень не так уж сложно. |Фото: YouTube.

 

На первом этапе клинья нужно загнать в камень. Металлические клинья в таком случае просто забиваются в камень при помощи здоровенного молотка. В некоторых случаях также используются деревянные клинья. Так как последние мягче камня, то забить их молотком не получится. Поэтому сначала в породе придется просверлить достаточное количество отверстий. Также вместо сверления отверстия могли проделывать при помощи металлического долота. Затем в них устанавливаются деревяшки, после чего на последние льют кипяток.
Дерево намокает, нагревается и разбухает, что в конечном счете приводит к раскалыванию породы.


Расколоть ровно можно даже клиньями. |Фото: mavink.com.

Расколоть ровно можно даже клиньями. |Фото: mavink.com.

 

Конечно, все это звучит «просто» лишь на словах. Обработка камня с использованием примитивных орудий труда – это тяжелый физический труд. Впрочем, важна в нем отнюдь не только работа мускул, но и головы. Ведь правильно расколоть камень можно только обладая соответствующими навыками. Как минимум, нужно знать с каким шагом устанавливать клинья для раскола и какой глубины делать заветные ответствуя. Все это – тонкости ремесла. Однако, никаких «внеземных» или «секретных» технологий для создания шедевров древности не требовалось. Увы, современный человек зачастую слабо представляет себе как много можно сделать имея под рукой уже одни только уровень и отвес.
Никакой метафизики. ¦Фото: YouTube.

Никакой метафизики. ¦Фото: YouTube.

 

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