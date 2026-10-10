Превращаем подоконник в часть гарнитура

Маленькая кухня — это то место, где нужно грамотно использовать все имеющееся пространство.
К сожалению, планируя интерьер кухни, многие не задумываются о том, что место возле окна может стать полноценной частью кухонного гарнитура. Есть несколько вариантов, как переделать подоконник, чтобы увеличить рабочую поверхность кухонного гарнитура.
Ниже представлены идеи, как задействовать место возле окна на кухне. Возможно, какая-либо из идей вдохновит вас на переделку собственной кухни.
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