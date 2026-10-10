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Превращаем подоконник в часть гарнитура

Маленькая кухня — это то место, где нужно грамотно использовать все имеющееся пространство.
К сожалению, планируя интерьер кухни, многие не задумываются о том, что место возле окна может стать полноценной частью кухонного гарнитура. Есть несколько вариантов, как переделать подоконник, чтобы увеличить рабочую поверхность кухонного гарнитура.

Так вместо подоконника можно организовать полноценную обеденную зону с барной стойкой. Здесь можно сделать столешницу или установить раковину, что сделает процесс приготовления вкусной еды и мытья посуды более приятным. Заменив подоконник на полноценную столешницу, вы также получите дополнительное место для установки кухонных шкафчиков.

Ниже представлены идеи, как задействовать место возле окна на кухне. Возможно, какая-либо из идей вдохновит вас на переделку собственной кухни.

Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура
Превращаем подоконник в часть гарнитура

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Кухня
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