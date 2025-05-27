Сильный и уютный дом из старого зернохранилища

Не только энтузиасты-самоучки берутся за преобразование самых неожиданных строений и даже емкостей в уютные дома, в которых можно жить и отдыхать всей семьей. Об этом свидетельствует интересный проект, представленный одним из выпускников Гарвардской высшей школы дизайна, который продолжает заниматься исследованиями концепции «дома».

Интригующая разработка в рамках магистерской диссертации The MetaUrban архитектора Брайана Кайзера затронула старую силосную башню, которую удалось превратить в идеальный дом для отдыха на выходных.Даже старое зернохранилище может вдохновить на преобразования.В это сложно поверить, но даже старое зернохранилище может стать темой диссертации, если речь заходит об архитекторах и дизайнерах, способных из металлического объема, который верой и правдой многие десятилетия служил фермерам, сделать не просто жилище, а настоящую «конфетку». Преобразования затеял Брайан Кайзер, основатель архитектурной студии Kaiserworks, продолжающий неожиданные трансформации в рамках магистерской диссертации The MetaUrban, которую он будет защищать в Гарвардской высшей школы дизайна. По сведениям редакции Novate.ru, руководство популярного учебного заведения инициировало исследования концепции «дома», который можно организовать в чем угодно, даже в металлической силосной башне. Именно такая структура стала вдохновением для Брайана Кайзера, который с энтузиазмом взялся за преобразования.Силосную башню из гофрированного металла архитектор привез из Канзаса.Планировка Silo House в старой силосной башне.Цилиндрический объем 1955 года выпуска, который верой и правдой служил фермеру в качестве зернохранилища (пришлось доставлять из Канзаса), решили устанавливать в одном из крошечных городов Соединенных Штатов, в Финиксе (штат Аризона), точнее сказать в его историческом районе, требующем полной реконструкции.Именно он стал экспериментальной площадкой для архитектора, который и принялся за трансформацию. Учитывая, что зернохранилище установили в старом районе, который в былые времена являлся сельхозугодьями, а затем и промышленным центром города, автор проекта сделал все, чтобы адаптировать и окружающую территорию под комфортное место жительства в неординарном доме совсем скромных размеров (общее жилое пространство составило 30 кв. м и это, с учетом разделения объема на 2 уровня). В этом помогли заросли на заброшенном на участке, который пришлось основательно облагораживать, чтобы обустроить зоны отдыха на свежем воздухе и приятные виды за окнами.Silo House сохранили первоначальный вид.Не поскупились на установку окон и стеклянных дверей (Silo House).Отдавая дань уважения прошлому силосной башне, было решено сохранить сельский вид. По этой причине оставили нетронутым гофрированный металлический корпус, вызывающий ассоциации с сельскохозяйственными угодьями и колоритным пригородным ландшафтом. Фасад Silo House, именно так назвал необычное убежище креативный архитектор, окрасили в белый цвет, что было полезным и с практической точки зрения в условиях сурового климата пустыни с ее палящим солнцем. Для создания комфортного микроклимата в таких непростых условиях отдельно позаботились о тепло- звукоизоляции, использовав технологию напыляемой полиуретановой пены (25 см утеплителя) и внедрив инновационные системы охлаждения.Вид на Silo House в силосной башне с высоты.Раздвижные стеклянные двери изготовили на заказ (Silo House).Примечательно: В попытке создать комфортный микроклимат без лишних затрат Кайзер разработал подземную систему охлаждения. Для этого он использовал 16-дюймовую трубу из ПВХ (в виде змеевика), находящуюся на глубине 1,5 м под землей и вентилятор (в мезонине), который прокачивает охлажденный воздух, подавая его в жилое пространство. В тандеме с управляемым световым люком на потолке подземная система охлаждения участвует в пассивной вентиляции.Порог может служить местом отдыха и уголком для чтения (Silo House).Открытая планировка и мебель на заказ позволили задействовать все цилиндрическое пространство (Silo House).А вот над организацией жилого пространства пришлось поломать голову, ведь небольшой диаметр (5,5 м) башни при сохранении ее первоначальной структуры требовал тщательных расчетов. Выход нашелся благодаря значительной высоте зернохранилища (7,8 м), которая дала возможность разделить цилиндрический объем на два уровня, частично сохранив первоначальную высоту. Именно двойная высота у входа и наличие масштабного остекления позволили создать светлое и просторное жилище даже на скромной площади, часть которой «съели» закругленные стены. Учитывая цилиндрическую форму окна и стеклянные двери, как и большая часть мебели делались на заказ, что значительно увеличило стоимость проекта. Хотя архитектор ни о чем не жалеет, поскольку его цель – доказать, что любая объемная структура любой формы и габаритов, созданная руками человека, может служить ему домом, была достигнута.Зона гостиной на нижнем уровне Silo House.Столовая в преображенном в жилой дом зернохранилище (Silo House).Ванная комната в крошечном доме (Silo House).Двухэтажная планировка Silo House и открытая планировка по максимуму задействовали вертикальную и горизонтальную плоскости, что позволило сделать небольшой объем просторным жилым пространством. Нижний уровень занимает гостиная, столовая, кухня и ванная комната. Все эти зоны организованы по окружности вдоль стены, при этом ванная спрятана за раздвижной дверью (душевая находится в небольшой пристройке), став продолжением встроенных шкафов радиальной формы, раздвижные двери и полки которых сделаны на заказ, как и вся мебель, установленная вплотную к закругленным стенам.Эффектная винтовая лестница приведет в спальню (Silo House).Уютная спальня на мезонине Silo House.В спальню на мезонине можно попасть по эффектной винтовой лестнице, которая стала главной изюминкой жилого пространства и дополнением к стальным элементам дизайна. Спальня может похвастаться большим объемом, прекрасным освещением за счет светового люка, окна и части открытого пространства, а также вместительными встроенными шкафами, обеспечивающими достаточным количеством мест для хранения. Стараниями разработчика проекта она является многофункциональной зоной, поскольку легко превращается в полноценный домашний кинотеатр благодаря выдвигающемуся большому экрану и спрятанному в шкафу проектору.Привели в порядок и участок (Silo House).Если говорить о дизайне интерьера основным же отделочным материалом и материалом из которого изготавливали фасадную часть встроенной мебели стало натуральное дерево (преимущественно орех). Именно оно помогло создать более теплую и домашнюю обстановку. А вот изобретательность автора проекта в максимальном задействовании вертикального цилиндрического пространства зернохранилища позволили создать иллюзию обширного объема. Этому поспособствовали и щедрое остекление, и раздвигающаяся стеклянная дверь, которые наполнили убежище архитектора солнечным светом, заодно открыв умиротворяющие виды на облагороженный участок и буйную растительность за ним.Зона отдыха на свежем воздухе (Silo House).В заключение стоит отметить, что Брайан Кайзер проявил чудеса изобретательности в эффективном использовании пространства, что дало возможность превратить небольшое пространство цилиндрической формы в идеальное место отдыха в условиях города, где «можно нежиться в окружении деревьев и грядок, но также можно мельком увидеть фейерверк на стадионе».