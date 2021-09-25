Редкие фотографии мировых знаменитостей в неформальной обстановке

Знаменитости - они тоже люди со своими слабостями. Кто-то из них любит играть в футбол, кто-то - дурачиться с друзьями, а кто-то устраивать забавные розыгрыши. Иногда подобные ситуации попадают в кадр фотографов. Вот только видели эти фотографии очень немногие. Этот обзор - уникальная возможность увидеть знаменитых и известных людей в неформальной обстановке.
1. Юэн Макгрегор
Шотландский актёр и лауреат премии «Золотой глобус».
Юэн Макгрегор – талантливый шотландский актер и кинорежиссер, который получил мировое признание после исполнения главной роли в фильме «На игле». Обладатель двух премий BAFTA и лауреат премии «Золотой глобус».
2. Стив Джобс и Билл Гейтс
Гении компьютерной мысли.
Стив Джобс и Билл Гейтс — создатели большинства актуальных компьютерных технологий, которыми пользуется почти вся планета. На протяжении тридцати лет они были то недоверчивыми союзниками, то заклятыми врагами, то едва ли не самыми близкими партнёрами.
3. Джон Леннон и Йоко Оно
Звёздная пара, которую часто называли «Ромео и Джульетта 70-х».
Джон Леннон и Йоко Оно впервые познакомились на выставке, которую устроила талантливая японская художница-авангардистка Йоко. Художница сразу же поняла, что Леннон был послан ей судьбой, и начала добиваться его внимания. Спустя некоторое время Джон потерял голову и осознал, что молодой художнице необходимы его советы и твердое мужское плечо. Так началась долгая и скандальная эпопея Джона Леннона и Йоко Оно.
4. Владимир Ильич Ленин
Российский революционер и советский политический деятель.
Владимир Ленин известен, прежде всего, как создатель Российской социал-демократической рабочей партии и один из главных руководителей великой Октябрьской революции 1917 года. Он также был известен как автор множества теоретических политико-публицистических работ, основатель теории марксизма-ленинизма и главный идеолог Третьего интернационала.
5. Виктор Цой
Виктор Цой на прогулке со своей собакой, 1985 год.
Основатель и лидер рок-группы «Кино», автор множества песен, актер и художник — Виктор Цой был настоящей легендой 1980-х годов. Он пользовался бешеной популярностью и стал кумиром нескольких поколений, чьи песни можно было услышать в любом дворе.
6. Юрий Гагарин
Юрий Гагарин в обнимку со скелетом.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, который совершил полёт в космическое пространство на корабле «Восток-1». Первый космический полёт вызвал большой резонанс во всём мире, а сам Юрий Гагарин стал мировой знаменитостью. В дальнейшем Гагарин вёл большую социально-политическую работу, окончил Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Жуковского и работал в научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов.
7. Брюс Уиллис
Один из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда.
Брюс Уиллис – американский киноактёр, продюсер и музыкант немецкого происхождения. Исполняя эпизодичные роли и играя в малоизвестных театрах за ним закрепилась репутация комика, однако в 1988 году он неожиданно снялся в боевике «Крепкий орешек», который и принёс ему мировую известность.
8. Брюс Ли
Брюс Ли танцует ча-ча-ча, 1958 год.
Брюс Ли, без сомнения, является одним из самых лучших актёров за сто лет китайского кино. Плакаты с его фото можно и сегодня увидеть по всему миру. Ли был исключительным мастером боевых искусств, талантливым актером и отличный танцором.
9. Мэрилин Монро
Открытие футбольного матча. США, Нью-Йорк, 1959 год.
Голливудская киноактриса, икона стиля, секс-символ 1950-х годов, певица и модель, которая стала одним из наиболее влиятельных образов американского кинематографа и мировой культуры.
10. Эдсон Арантис ду Насименту
Бразильский футболист играет на гитаре.
Пеле - легендарный бразильский футболист, который три раза становился чемпионом мира и стал символом поколения игроков 50-60-х годов. Помимо футбола, Пеле всю жизнь увлекался музыкой. Он сочинял песни и играл на гитаре с юных лет, а перед чемпионатом мира в Германии представил публике свой альбом «ПелеГинья».
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