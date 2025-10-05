Почему асфальтированные дорожки перед домами американцев не портятся годами

Все дело в краске

Чтобы сохранить дорожки из асфальта в первозданном виде, американцы их красят / Фото: paulssealcoating.net

Каждые 3-5 лет на асфальтовое покрытие наносится специальная краска / Фото: cleanstripe.com

Защитная технология

Такая технология предотвращает разрушение покрытия под воздействием влаги, низких температур и делает его привлекательным / Фото: tattoo.morrowcommonpleas.com

Обработка асфальта существенно ускоряет процесс таяния снега и стекание образовавшейся воды в ливневую систему / Фото: takeadvantage.ca

Ездить и ходить по обработанной дорожке можно спустя восемь часов / Фото: na-dache.pro