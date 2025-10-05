Почему асфальтированные дорожки перед домами американцев не портятся годами

Каждый из нас, даже если никогда не был в США, видел в фильмах идеальное состояние асфальтированных дорожек возле коттеджей, а также ухоженные газоны с подстриженной травой и отсутствие двухметровых заборов. Картинка поистине прекрасна. Но самое интересное, асфальтовое покрытие там не меняется десятилетиями.
Все дело в краске
Чтобы сохранить дорожки из асфальта в первозданном виде, американцы их красят / Фото: paulssealcoating.net
Как оказалось, асфальт у них красят. Для нас это все слишком сложно, а у них – в порядке вещей. Люди с более высоким доходом возле своих домов могут покрыть дорожки клинкерной плиткой или брусчаткой, но у большинства лежит асфальт. Нагрузка же на дорожное покрытие слишком высокая, так как практически у всех в семье есть автомобили.
Каждые 3-5 лет на асфальтовое покрытие наносится специальная краска / Фото: cleanstripe.com
Люди прекрасно понимают, что замена покрытия им обойдется недешево. Поэтому выходят из положения иначе. Принцип – лучше предупредить разрушения, чем их устранить. В итоге по истечении каждых трех-пяти лет они красят свои дорожки специальной краской.
Защитная технология
Такая технология предотвращает разрушение покрытия под воздействием влаги, низких температур и делает его привлекательным / Фото: tattoo.morrowcommonpleas.com
Действительно, данная технология довольно сложная. Обеспечивается не только идеальный внешний вид дорожек, но и предотвращается разрушение асфальтового покрытия. Процесс имеет и свое название – силкоутинг. Краска вязкой консистенции имеет черный цвет. В ее состав входят кварцевый песок, битум, краситель, силиконы и другие добавки, позволяющие защитить покрытие от воздействия влаги, низких температур, солнца, бензина и масла, ну и само собой, делают его черным и привлекательным.
Обработка асфальта существенно ускоряет процесс таяния снега и стекание образовавшейся воды в ливневую систему / Фото: takeadvantage.ca
Обработка асфальта существенно ускоряет процесс таяния снега и стекание образовавшейся воды в ливневую систему. Что касается самой обработки, то сложного в ней ничего нет, но дышать всеми этими испарениями, которые исходят от состава, очень вредно. В связи с этим работу выполняют, как правило, люди, которые хотят подзаработать, например, студенты или пенсионеры, эмигранты.
Ездить и ходить по обработанной дорожке можно спустя восемь часов / Фото: na-dache.pro
На обработку одной асфальтовой дорожки требуется от двух до трех часов времени. Ездить и ходить по ней можно спустя восемь часов. При регулярной такой обработке асфальт без ремонта прослужит несколько десятков лет.
