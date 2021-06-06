Какими были в реальной жизни натурщицы Альфонса Мухи: Пленительные образы на картинах и их прототипы

Чувственные и эфемерные, соблазнительные и недоступные, именно такими предстают перед зрителем особы прекрасного пола в работах гениального Альфонса Мухи. Его женщины - очаровательные богини с роскошными волосами, источающие истому и блаженство. Их мимолётные взгляды, небрежные движения, непринуждённые позы, изящные жесты - всё это и многое другое было изображено художником с неимоверной точностью, а всё потому, что у него был свой особый маленький секрет - увлечение фотографией, которая помогала ему преуспеть в творчестве.
Альфонс Муха родился в Моравии. Он был вторым сыном Ондрея Мухи, у которого было шестеро детей от двух браков. С самых ранних лет художественный талант Альфонса был очевиден. Он научился рисовать ещё до того, как научился ходить. Мать даже привязывала ему на шею карандаш, чтобы он мог рисовать, ползая по полу. Очень немногие из его ранних рисунков сохранились, хотя пример раннего дизайна всё ещё можно увидеть в церкви в Иванчице, где молодой Альфонс вырезал монограмму своих инициалов на церковной скамье.
Славянская эпопея, Альфонс Муха. \ Фото: imgur.com.
Несмотря на свой талант, он так и не смог получить место для обучения в Пражской академии изящных искусств. Вместо этого Альфонс устроился на работу в суд, где опозорил себя, делая карикатуры на истцов и ответчиков. Судьба вмешалась в дело в виде объявления о приёме ученика художника-декоратора в Вену. В возрасте девятнадцати лет он получил свою первую работу в качестве профессионального художника.
Принцесса Гиацинт, Альфонс Муха. \ Фото: google.com.
Но художник не задержала надолго в Вене, и после того, как сгорел театр, в котором он работал, Альфонс решил оставить своё будущее на произвол судьбы. Он сел на поезд в Моравию и сошёл, когда у него кончились деньги в Микулове. Удача была на его стороне. Портреты, которые Альфонс рисовал в обмен на еду и жильё, привлекли внимание графа Хуена Беласи, местного землевладельца. Молодой художник получил заказ писать фрески от графа Хуена и его брата графа Эгона, который был настолько впечатлён талантом Альфонса, что согласился стать его покровителем. Граф последовал совету друга и согласился спонсировать Муху учиться в Мюнхенской академии художеств в течение двух лет, а после этого он согласился, что Альфонс должен продолжить учёбу в Париже.
Серия Четыре драгоценных камня, Изумруд, Альфонс Муха. \ Фото: facebook.com.
Муха приехал в Париж в 1887 году. Ему повезло, что его поддерживал богатый покровитель, и он должен был пользоваться этой поддержкой ещё три года. Однако с прекращением поддержки графа наступили более тяжёлые времена. Альфонс научился выживать на диете из чечевицы и бобов и начал копить на жизнь, предоставляя иллюстрации для различных журналов и книг. Благодаря своему таланту и усилиям, он вскоре смог зарекомендовать себя как успешный и надёжный иллюстратор.
Введение славянской литургии, Альфонс Муха. \ Фото: limada.ru.
Но именно в день Святого Стефана судьба вновь улыбнулась художнику. Исправляя корректуры в типографии, он даже не мог предположить, что ждёт его впереди.
Сара Бернар, звезда парижской сцены, позвонила де Брюнгофу, агенту типографии, с немедленным требованием нового плаката для её постановки. Но художники типографии были в отпуске, поэтому агенту ничего не оставалось, как в отчаянии обратиться к Мухе. Требование «Божественной Сары» нельзя было игнорировать. И Альфонс с энтузиазмом взялся за эту работу. В итоге, результат произвёл настоящий фурор, вызвав шквал эмоций у заведённой толпы и коллекционеров, которые шли даже на крайние меры, чтобы заполучить их, вплоть до того, что некоторые из них выходили ночью и, используя бритвы, срезали рекламные плакаты с изображением Сары со щитов.
Девушка с Иванчице, Альфонс Муха. \ Фото: geekgirls.com.
Бернар пришла в восторг и сразу же предложила Альфонсу пятилетний контракт на изготовление сценических и костюмных эскизов, а также плакатов. Одновременно он подписал эксклюзивный контракт с типографией Champenois на изготовление коммерческих и декоративных плакатов.
После такого прорыва за Альфонсом прочно закрепилось звание выдающегося представителя парижского модерна.
Серия картин Драгоценные камни, Топаз, Альфонс Муха. \ Фото: pinterest.com.
В течение следующих десяти лет он стал одним из самых популярных и успешных парижских художников. Посыпались заказы на театральные афиши, рекламные плакаты, декоративные панно, обложки журналов, меню, открытки, календари. Проекты Альфонса для ювелирных изделий, столовых приборов, посуды, тканей и т. д. были настолько востребованы, что он задумал создать «справочник для ремесленников», который предлагал бы все необходимые образцы для создания стиля жизни в стиле модерн. «Documents Decoratifs» является энциклопедией его декоративных работ. Он также проводил всё больше времени, преподавая, сначала в Академии Коларосси, а затем, вместе с Уистлером, в Академии Кармен.
Альфонс Муха со своей фотомоделью. \ Фото: twitter.com.
Альфонс получил от австрийского правительства заказ на проектирование интерьера павильона Боснии и Герцеговины, который должен был стать частью парижской международной выставки 1900 года. В рамках своей подготовки он путешествовал по Балканам, чтобы собрать впечатления и сделать наброски. На завершение работы комиссии ушло восемнадцать месяцев, в течение которых он вынашивал идею проекта, который должен был стать Всеславянским эпосом.
Четыре сезона, Альфонс Муха. \ Фото: markpenderart.com.
Но как достичь этой цели? Несмотря на свои коммерческие успехи, Альфонс не имел значительных сбережений. Он решил, что ему придётся пересмотреть свою жизнь и покинуть Париж, дабы попытать счастья в Америке. Не исключено, что на это решение повлиял пример Сары, которая провела ряд весьма успешных американских гастролей. Американские поклонники в Париже также заверили его, что он сможет неплохо пополнить свою денежную копилку в качестве светского портретиста.
Работы Альфонса Мухи. \ Фото: laststandonzombieisland.com.
В конечном счёте, американская мечта оказалась не такой лёгкой, как было обещано. Альфонс провёл большую часть десяти лет в Америке, лелея мечту, которая могла быть достигнута только при существенном спонсорстве. Но это были и счастливые годы. Он женился на Марии Хитиловой, красивой чешке на двадцать лет моложе его, и в скором времени у них родилась дочь Ярослава, а ещё спустя несколько лет родился их сын Иржи.
Слева: Papier & cigarette, 1896. Справа: Reverie, 1898, Альфонс Муха. \ Фото: cloudfront.net.
И в конце концов его решение было оправдано, когда Чарльз Крейн, американский миллионер с любовью к славянскому народу, согласился финансировать Славянскую эпопею.
Альфонс вернулся в Богемию в 1910 году. Большую часть оставшейся жизни он посвятил созданию двадцати картин, составляющих славянский эпос. Эти монументальные картины, некоторые из которых имеют размеры шесть на восемь метров, посвящены более чем тысячелетней истории славян, разделённой между специфически чешскими темами и темами других славянских народов. Полотна были закончены между 1912 и 1926 годами, а в 1928 году Муха и Чарльз Крейн официально преподнесли славянский эпос в дар городу Праге. Одним из условий подарка было то, что город должен был предоставить подходящее здание для постоянной выставки, но дата не была указана в контракте. Поэтому полотна выставлялись на выставках в Праге, Брно и Пльзене, после чего их сворачивали и сдавали на хранение. Во время Второй мировой войны полотна были спрятаны и хранились почти тридцать лет, пока, наконец, усилиями жителей Моравского города Моравски-Крумлов, расположенного недалеко от места рождения художника, были начаты реставрационные работы над полотнами. Весь славянский эпический цикл был окончательно помещён на постоянную экспозицию в замке моравских Крумлов.
Слева: Monaco-Monte-Carlo, 1897. Справа: The Arts: Dance, 1898, Альфонс Муха. \ Фото: blogspot.com.
Стоит также отметить тот факт, что Альфонс не брезговал и фотографией, которой он увлёкся в конце XIX в начале ХХ века.
В его арсенале было две камеры для фотографий и с новым энтузиазмом он начал экспериментировать, снимая моделей в театральном антураже, используя драпировки и драгоценности. Интересно, что фотохудожник предпочитал импровизировать во время съёмок и руководствовался вдохновением, создавая произведения для будущего, а не для конкретного проекта.
Слева: Le Zodiaque, 1896. Справа: Salon des Cent, 1897, Альфонс Муха. \ Фото: lifegate.com.
В его студии было множество моделей: от писателей и поэтов до светских львиц и обычных миловидных девушек, охотно позирующих перед камерой. Посредством фотографии художник пытался как можно глубже проникнуться сюжетом и отобразить в своих работах царящую вокруг атмосферу до мельчайших деталей и подробностей. Именно поэтому, большая часть женских портретов была написана по фотографиям его очаровательных моделей, застывших в непринуждённых и расслабленных позах. Их лица и жесты – настоящее произведение искусства, ускользающее мгновение, пойманное в объектив камеры, а после ловко воспроизведённое на холсте.
Утро, День, Вечер, Ночь, Альфонс Муха. \ Фото: pinimg.com.
Иногда Альфонс, стремясь к идеалу, составлял общую композицию из фрагментов нескольких разных фотографий, создавая поистине уникальные шедевры, достойные внимания.
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