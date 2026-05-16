Идеи для сада, которые не оставят равнодушными ни вас ни ваших гостей

Превратить сад в сказочное место очень просто! Вам понадобятся рамы от картин, фонарики, пробки от бутылок и даже старые кресла и ванны. Любой вещи можно найти оригинальное применение в саду!
Для создания вертикального сада используйте рамы от картин
Старую ванную можно превратить в красивую клумбу
Покрасьте обычные банки флуоресцентной краской и расставьте их в саду
Дети будут в восторге от гоночной трассы на траве.
Сломанный стул очень легко превратить в качели
Пень можно превратить в оригинальный столик
Украшением сада может стать даже красиво вывешенный садовый шланг
В качестве подставки для фонарей можно использовать не банальные металлические столбы, а пни, которые отлично смотрятся в саду
Оригинальная садовая дорожка для сада получится из разноцветных пробок от бутылок
Клумба в форме шара — идеальный вариант для суккулентов
Украсить гирляндами можно не только стволы деревьев. Оберните ими свой велосипед и наслаждайтесь оригинальным декором
Оберните стволы дерева фонариками для создания особой атмосферы в саду
Превратите газон в настоящее кресло
Просверлите в заборе небольшие отверстия и поместите в них цветные бусины. В солнечную погоду забор будет смотреть сказочно
Покройте старое кресло мхом для создания удивительной композиции
