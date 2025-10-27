С нами не соску...
Почему единственный советский ракетный корабль на подводных крыльях был порезан на металл




В период Холодной войны советский военно-промышленный комплекс старались активно пополнять инновационными проектами, которые должны были укрепить мощь отечественной армии. И флот СССР не был исключением в этой тенденции. Так, ярким примером такой модернизации был проект «Ураган», который предполагал создание высокоскоростных малых ракетных кораблей на подводных крыльях.
Вот только единственный корабль, который в конечном счёте был построен, просуществовал всего двадцать лет, а после этого был разделан на металл.

Ракетный корабль в плавдоке Южной бухты Севастополя. /Фото: wikiрedia.org

Ракетный корабль в плавдоке Южной бухты Севастополя. /Фото: wikiрedia.org

 

Проект данного типа корабля был разработан в ЦКБ-5 (ЦМКБ «Алмаз») в 1964 году, его автором стал главный конструктор бюро В. М. Бурлаков. Концепт представлял собой создание судна, оснащёнными глубокопогруженными автоматически управляемыми подводными крыльями. Во время разработки по проекту в качестве полунатурной модели было собрано экспериментальное пассажирское судно «Тайфун».
Экспериментальное пассажирское судно «Тайфун» /Фото: fleetphoto.ru

Экспериментальное пассажирское судно «Тайфун» /Фото: fleetphoto.ru


 

Единственный кораблю по проекту «Ураган», известный под индексом МРК-5, был заложен в 1972 году, и после года строительство его спустили на воду на ленинградском Приморском заводе в 1973 году. Правда, период испытаний был начат только три года спустя. Результаты проверок показались командованию достаточно удовлетворительными, чтобы ввести судно в состав флота 30 декабря 1977 года, на Балтике, а пять лет спустя его отправили в Севастополь, где включили в состав 166-го дивизиона 41-й бригады ракетных катеров на Чёрном море.
Чертежи проекта 1240. /Фото: bastion-karpenko.ru

Чертежи проекта 1240.
/Фото: bastion-karpenko.ru

 

Характерными особенностями конструкции корабля были огромные подводные крылья, которые изготавливались из титанового сплава. В поднятом положении крылья выступали далеко в стороны под углом в 45 градусов. Приводило судно в движение энергетическая установка, которая состояла из двух газотурбинных двигателей мощностью по 18 000 л.с. Максимальная скорость «Урагана» составляет 60 узлов. Вооружение судна представляло собой 4 пусковые установки ПКР «Малахит», 20 ракет ПУ ЗРК «Оса-М» (20 ракет), а также скорострельная автоматическая артустановка 1x6 30-мм АК-630.

 
В сравнении с огромными крыльями судна, автомобили кажутся совсем небольшими. /Фото: topwar.ru

В сравнении с огромными крыльями судна, автомобили кажутся совсем небольшими. /Фото: topwar.ru


 

Вот только судьба этого проекта и единственного корабля, построенного по нему, оказалась незавидной. При всех успехах судна на море, его эксплуатация оказалась слишком сложной, а вот экипаж - недостаточно подготовлен. Из-за чего на корабле нередко случались аварии. Поэтому строить новые корабли по проекту не стали, а единственное судно было исключено из состава ВМФ СССР в 1990 году и передано в ОФИ для разоружения, демонтажа и реализации. Правда, два года спустя оно затонуло в результате пожара в Стрелецкой бухте, но позже его подняли и разделали на металл в Севастополе.

