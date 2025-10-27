Почему единственный советский ракетный корабль на подводных крыльях был порезан на металл

В период Холодной войны советский военно-промышленный комплекс старались активно пополнять инновационными проектами, которые должны были укрепить мощь отечественной армии. И флот СССР не был исключением в этой тенденции. Так, ярким примером такой модернизации был проект «Ураган», который предполагал создание высокоскоростных малых ракетных кораблей на подводных крыльях.
Ракетный корабль в плавдоке Южной бухты Севастополя. /Фото: wikiрedia.org
Проект данного типа корабля был разработан в ЦКБ-5 (ЦМКБ «Алмаз») в 1964 году, его автором стал главный конструктор бюро В. М. Бурлаков. Концепт представлял собой создание судна, оснащёнными глубокопогруженными автоматически управляемыми подводными крыльями. Во время разработки по проекту в качестве полунатурной модели было собрано экспериментальное пассажирское судно «Тайфун».
Экспериментальное пассажирское судно «Тайфун» /Фото: fleetphoto.ru
Единственный кораблю по проекту «Ураган», известный под индексом МРК-5, был заложен в 1972 году, и после года строительство его спустили на воду на ленинградском Приморском заводе в 1973 году. Правда, период испытаний был начат только три года спустя. Результаты проверок показались командованию достаточно удовлетворительными, чтобы ввести судно в состав флота 30 декабря 1977 года, на Балтике, а пять лет спустя его отправили в Севастополь, где включили в состав 166-го дивизиона 41-й бригады ракетных катеров на Чёрном море.
Характерными особенностями конструкции корабля были огромные подводные крылья, которые изготавливались из титанового сплава. В поднятом положении крылья выступали далеко в стороны под углом в 45 градусов. Приводило судно в движение энергетическая установка, которая состояла из двух газотурбинных двигателей мощностью по 18 000 л.с. Максимальная скорость «Урагана» составляет 60 узлов. Вооружение судна представляло собой 4 пусковые установки ПКР «Малахит», 20 ракет ПУ ЗРК «Оса-М» (20 ракет), а также скорострельная автоматическая артустановка 1x6 30-мм АК-630.
В сравнении с огромными крыльями судна, автомобили кажутся совсем небольшими. /Фото: topwar.ru
Вот только судьба этого проекта и единственного корабля, построенного по нему, оказалась незавидной. При всех успехах судна на море, его эксплуатация оказалась слишком сложной, а вот экипаж - недостаточно подготовлен. Из-за чего на корабле нередко случались аварии. Поэтому строить новые корабли по проекту не стали, а единственное судно было исключено из состава ВМФ СССР в 1990 году и передано в ОФИ для разоружения, демонтажа и реализации. Правда, два года спустя оно затонуло в результате пожара в Стрелецкой бухте, но позже его подняли и разделали на металл в Севастополе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии