Как общаться с людьми со странноватой точкой зрения

Как беседовать с людьми со странноватой точкой зрения на некоторые факты, например что весь мир контролируется тайными организациями, люди на луну никогда не высаживались, а земля вообще плоская. Поможет ли здесь что-нибудь, кроме пары бокалов вина или смены собеседника?
И как насчет менее странных, но, тем не менее, всё равно существенных заблуждений? Есть ли возможность проломить барьер недоверия, когда вы встречаете кого-то, кто ошибается в чём-то общеизвестном?
Многие из нас считают это дело безнадёжным, но не тот, кто изучает проблемы поведения. Учёный Глеб Ципурский из Университета Огайо опубликовал в блоге «Relatively Interesting» подробную инструкцию как справится с различными формами дениализма, с неоправданными всемирными и повседневными заблуждениями тех, кто не хочет взглянуть на мир прямо.
Фактам не победить эмоции
В начале своей статьи Ципурский указывает, что хотя теории заговора могут быть радикальными примерами подобных заблуждений, само отрицание общепринятых фактов не является чем-то необычным. Одно четырёхлетнее исследование, в котором участвовали более тысячи членов совета директоров, выяснило: когда директора увольняют, в 23 процентах случаев это происходит потому, что он отказывается принимать какие-то важные факты о своей деятельности. Люди часто прячут голову в песок, встречаясь с нелицеприятной информацией.
Знание того, что ты не одинок в своей беде может помочь при встрече с человеком, который отрицает реальность. Но каким образом ему противостоять? Первый и самый важный совет Ципурского — забыть о фактах. Проблема в основном лежит в области эмоций, а не знаний.
Он предлагает следующий пример: «В компании, в которой я консультировался, менеджер отказывался признать, что человек, нанятый им, подходил плохо, несмотря на то, что все утверждали, что он задерживает работу». Почему отказывался? «Принятие этого факта заставило бы менеджера почувствовать себя плохо».
И так как отрицание фактов больше связано с самооценкой, чем непосредственно с информацией, оно часто оборачивается проблемами. «Исследование этого феномена показало, что мы часто противимся принятию фактов, которые могут повредить нашей самооценке или нашему взгляду на мир», предупреждает Ципурский.
Лучший способ (но, увы, не самый простой)
Если факты не способны заставить упорствующего принять истину, можно ли вообще что-нибудь сделать? Рациональные доводы бесполезны, зато эмоциональные вполне могут помочь. Вам нужно, говорит Ципурский, подтолкнуть вашего друга-дениалиста сменить убеждения так, чтобы он не чувствовал себя глупо.
«Вам нужно взять на себя роль ведущего в диалоге и попытаться выяснить, какие внутренние блоки заставляют вашего собеседника воспринимать реальность искаженно. Чтобы сделать это, проявите любопытство, и, деликатно расспрашивая, аккуратно выясните систему ценностей и целей собеседника, определите, как они влияют на его самоидентификацию», пишет Ципурский.
Во-первых, установите доверительные отношения. Вы можете не соглашаться полностью, но попытайтесь убедить человека, что вы разделяете те взгляды, которые он считает основными. Перефразируйте то, что он говорит, чтобы ваш собеседник мог убедиться, что вы его услышали и поняли. В случае с менеджером, который отказывается признать, что нанял не того, скажите, что тоже вы беспокоитесь о том, как дорого сейчас стоит найти нужного человека. Если ваш родственник отказывается верить в то, что экология ухудшается из-за большого количества заводов, начните с разговора о том того, что вас волнует безработица.
Теперь вам нужно сделать хитрый тактический ход в беседе — объяснить всем, что воззрения этого человека противоречат его ценностям и целям, но так, чтобы не заставить его защищаться. Звучит трудновыполнимо, но Ципурский утверждает, что это возможно. Могут помочь конкретные примеры людей, которые изменили своё мнение. Дальше можно предположить, что убеждения людей были верны для них с учётом информации, которой они владели в то время.
Стремитесь показать менеджеру, что хотя его беспокойство о высокой стоимости поиска и найма нового работника оправдано, фактически компания теряет гораздо больше денег прямо сейчас из-за некомпетентного сотрудника. Родственника нужно навести на мысль, что люди, конечно, значат больше, чем пингвины, но изменения в экологии вредны для всех.
Будет ли это работать с действительно укоренившимися заблуждениями? И стоит ли оно того? Чаще всего ответ на оба эти вопроса отрицательный, но для менее радикальных убеждений эти шаги могут помочь вам разубедить вашу бабушку или упрямого коллегу, сохранив таким образом не только трезвость ума этого человека, но и своё душевное равновесие.
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