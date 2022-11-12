Как общаться с людьми со странноватой точкой зрения

Как беседовать с людьми со странноватой точкой зрения на некоторые факты, например что весь мир контролируется тайными организациями, люди на луну никогда не высаживались, а земля вообще плоская. Поможет ли здесь что-нибудь, кроме пары бокалов вина или смены собеседника?







И как насчет менее странных, но, тем не менее, всё равно существенных заблуждений? Есть ли возможность проломить барьер недоверия, когда вы встречаете кого-то, кто ошибается в чём-то общеизвестном?



Многие из нас считают это дело безнадёжным, но не тот, кто изучает проблемы поведения. Учёный Глеб Ципурский из Университета Огайо опубликовал в блоге «Relatively Interesting» подробную инструкцию как справится с различными формами дениализма, с неоправданными всемирными и повседневными заблуждениями тех, кто не хочет взглянуть на мир прямо.



Фактам не победить эмоции

Лучший способ (но, увы, не самый простой)