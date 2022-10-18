Ни один декор не способен сравниться по красоте с цветущими комнатными растениями. Особую любовь у цветоводов завоевали комнатные растения, которые цветут круглый год.
Если правильно подобрать растения для домашнего сада, то легко можно организовать круглогодично цветущий оазис в своей квартире. Конечно, важно понимать, что небольшой перерыв между волнами цветения у растений все же будет. Цветок в этот период отдыхает и набирается сил.
В этой подборке вы найдете комнатные растения, которые радуют своим красивым цветением на протяжении всего года.
Антуриум
Тропическое растение при условии поддержания повышенной влажности будет радовать своим красивым и продолжительным цветением примерно раз в три месяца. Цветы антуриума по форме напоминают сердечки.
Молочай Миля
Суккулент, который круглый год выпускает красивые нежные цветы. Растение хорошо растет в тепле на южном подоконнике. Оно неприхотливо, но требует обрезки в конце каждого сезона.
Бугенвиллия
Если держать бугенвиллию на солнце и регулярно поворачивать горшок с цветком, то растение будет радовать красивым цветением круглый год. В зависимости от сорта на бугенвиллии появляются фиолетовые, розовые, красные и оранжевые цветы.
Бромелия
Яркие цветы, которые появляются на бромелии в период цветения, становятся центральным элементом домашнего цветника.
Пахистахис
Пахистахис может цвести круглый год, но пик цветения приходится в период с апреля до конца августа. При цветении на растении образуются желто-оранжевые, ярко-желтые или красные прицветники, из которых выглядывает нежный белый цветок.
Эсхинантус приземистый
Прекрасные ярко-красные цветы с мягким ароматом украшают эсхинантус в течение всего года. Выглядит растение очень эффектно, ведь цветки напоминают языки пламени.
Каланхоэ
Во время цветения горшочек с каланхоэ напоминает красивый букет. Оттенок цветов зависит от рода растения. Всего несколько горшочков с каланхоэ способны преобразить дом, наполнив его чудесными цветами.
Спатифиллюм
Спатифиллум неприхотлив, любит тепло и высокую влажность. Цветы спатифиллума очень нежные, их оттенок может быть от белого до бледно-зеленого.
Бегония
Бегония — одно из самых популярных комнатных растений. Расцветки могут быть самые разнообразные: белые, розовые, красные, фиолетовые.
Руэллия
Отличительной особенностью руэллии, которая цветет круглый год, является то, что цветок живет всего 1 день. Формировать это растение можно кустом или лианой.
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