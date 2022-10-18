Ни один декор не способен сравниться по красоте с цветущими комнатными растениями. Особую любовь у цветоводов завоевали комнатные растения, которые цветут круглый год.



Если правильно подобрать растения для домашнего сада, то легко можно организовать круглогодично цветущий оазис в своей квартире. Конечно, важно понимать, что небольшой перерыв между волнами цветения у растений все же будет. Цветок в этот период отдыхает и набирается сил.

В этой подборке вы найдете комнатные растения, которые радуют своим красивым цветением на протяжении всего года.



Антуриум

Молочай Миля

Бугенвиллия

Бромелия

Пахистахис

Эсхинантус приземистый

Каланхоэ

Спатифиллюм

Бегония

Руэллия

Тропическое растение при условии поддержания повышенной влажности будет радовать своим красивым и продолжительным цветением примерно раз в три месяца. Цветы антуриума по форме напоминают сердечки.Суккулент, который круглый год выпускает красивые нежные цветы. Растение хорошо растет в тепле на южном подоконнике. Оно неприхотливо, но требует обрезки в конце каждого сезона.Если держать бугенвиллию на солнце и регулярно поворачивать горшок с цветком, то растение будет радовать красивым цветением круглый год. В зависимости от сорта на бугенвиллии появляются фиолетовые, розовые, красные и оранжевые цветы.Яркие цветы, которые появляются на бромелии в период цветения, становятся центральным элементом домашнего цветника.Пахистахис может цвести круглый год, но пик цветения приходится в период с апреля до конца августа. При цветении на растении образуются желто-оранжевые, ярко-желтые или красные прицветники, из которых выглядывает нежный белый цветок.Прекрасные ярко-красные цветы с мягким ароматом украшают эсхинантус в течение всего года. Выглядит растение очень эффектно, ведь цветки напоминают языки пламени.Во время цветения горшочек с каланхоэ напоминает красивый букет. Оттенок цветов зависит от рода растения. Всего несколько горшочков с каланхоэ способны преобразить дом, наполнив его чудесными цветами.Спатифиллум неприхотлив, любит тепло и высокую влажность. Цветы спатифиллума очень нежные, их оттенок может быть от белого до бледно-зеленого.Бегония — одно из самых популярных комнатных растений. Расцветки могут быть самые разнообразные: белые, розовые, красные, фиолетовые.Отличительной особенностью руэллии, которая цветет круглый год, является то, что цветок живет всего 1 день. Формировать это растение можно кустом или лианой.