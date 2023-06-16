15 веселых открыток о наших бабушках

Бабушки — это всегда горячий супчик, вкусные пирожки, вязаные подарки, а еще добрые пожелания, постоянные переживания и неиссякаемая доброта. А чтобы идти в ногу со временем, им еще приходится приспосабливаться к гаджетам своих внуков. Мы собрали 15 открыток о наших замечательных, добрых и постоянно самосовершенствующихся бабушках.































































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