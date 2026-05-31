Зачем оборачивать терку во время готовки: трюк от щепетильных хозяек

Если чесночницы нет под рукой - не беда, на помощь придут терка и вилка
Мы используем чеснок для приготовления многих блюд. Ароматная приправа насыщает вкус и обладает множеством полезных свойств. Чаще всего чеснок либо мелко нарезают, либо перетирают на прессе. Однако что же делать, если давилки нет под рукой?
Чеснок важно равномерно распределять по всему блюду. Специальный пресс помогает расплющить зубчик и выдавить его сквозь отверстия. Резать чеснок при помощи ножа на мелкие кусочки довольно проблематично. Использовать ложку, мясорубку или пестик от ступки тоже не лучший вариант. Так вы превратите чеснок в бесформенную раздавленную массу, а не однородную сочную консистенцию. На помощь придут другие кухонные приборы, которые справятся с задачей не хуже давилки.
1. Терка и пакет
Терка - первый измельчитель, который приходит на ум. Однако этот лайфхак не так уж прост. Прежде, чем приступить к натиранию, оберните терку обычным целлофановым пакетом. Не обязательно заворачивать вокруг нее много слоев. Если пакет тонкий, тогда хватит и двух.
Зачем нужен целлофан? Дело в том, что при натирании чеснока и других продуктов между зубцами забивается много мякоти, которую не всегда удается достать. Часть продукта так и остается в терке, поэтому придется измельчить больше головок. Если же обернуть инструмент целлофаном, чесночная мякоть останется на пакете, ее будет легко снять и добавить в блюдо.
У этого метода есть и другие достоинства:
-так чеснок измельчается гораздо быстрее, чем при помощи ножа;
-вы получите однородную массу с мельчайшими кусочками и сможете равномерно распределить чеснок в блюде;
-измельченный на терке продукт сохраняет больше аромата и полезных свойств, в отличие от воздействия прессом или ножом;
-нет необходимости выковыривать остатки продукта из терки - достаточно собрать измельченную массу с целлофана.
Некоторые хитрости такого способа:
-не натягивайте пленку слишком плотно, поскольку она будет перетираться о лезвия;
-не переусердствуйте, давите на чеснок мягко, иначе рискуете измельчить не только продукт, но и пакет;
-вместо обычного пакета можно использовать рукав для запекания. Он более плотный, поэтому вы точно не получите целлофаново-чесночный салат.
2. Вилка
Второй способ измельчения чеснока без пресса. Вам понадобятся вилка и неглубокая тарелка.
Выполнить лайфхак достаточно просто:
1. Возьмите столовый прибор в левую руку и расположите так, чтобы зубчики вилки находились параллельно дну тарелки. Упор необходимо сделать в области остриев.
2. Правой рукой возьмите чесночный зубчик и расположите его на острие вилки.
3. Далее нужно натирать чеснок о зубчики столового прибора, прижимая продукт ко дну тарелки. Острия вилки будут движение за движением срезать мякоть чеснока, образовывая однородную кашицу. Спустя 30-40 секунд при интенсивном натирании зубчик будет полностью измельчен. Вуа-ля, чесночница больше не нужна!
