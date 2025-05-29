Ни рыба, ни мясо: почему в СССР отказывались покупать кальмаров

Советская семья готовит/ фото: mir24.tv , aif.ru
Кальмары являются рекордсменами по содержанию белка, поэтому эти дары моря идеально подходят для приготовления диетического обеда или ужина. К сожалению, в Советском Союзе женщины об этом не догадывались. Они даже не знали, как правильно готовить этого моллюска, а все потому что он неожиданно появился в СССР...
1. Диетический продукт готовится 10 секунд
Блюдо с кальмарами/ фото: havio.club
Современные хозяйки знают, чтобы приготовить кальмара, первым делом его нужно почистить. Для этого размороженную тушку нужно обдать кипятком — пленка свернется и ее можно будет легко отделить. Теперь останется только отварить. Это, пожалуй, самый важный этап — кальмар опускается в кипяток и варится всего лишь 10 секунд! За это время мясо успеет провариться и останется нежным и мягким. Готовить кальмара очень просто, но советские хозяйки не знали, что это за морское чудо и сколько по времени его варить.
2. Ни одного рецепта с кальмарами
Советский рыбный магазин/ фото: ekonomstrojdom.ru
Советские хозяйки не умели готовить кальмаров лишь из-за того, что ни в одной поварской книге о них не упоминается. Вплоть до 70-х годов не было ни одного рецепта, а первый завоз кальмаров в магазины уже произошел в середине 60-х годов. В период развития «социализма» сахалинские рыбаки отправились в экспедицию в Охотское море. Это был первый выход в Тихий океан с целью развития промышленной продукции.
Ловля кальмаров/ фото: arpp.pk.ru
Во время экспедиции они обнаружили в толще воды большое скопление кальмаров. Правительство разрешило осуществлять отлов и выпуск товарной продукции с новым морским «зверьком». За один только год было выловлено 27 тысяч центнеров кальмаров. Полезный диетический продукт послужил отличным толчком для развития рыбной промышленности. Кальмары стали продавать в свежем, замороженном, консервированном и сушеном виде. Большой выбор продукции из кальмаров был представлен в сети фирменных магазинов «Океан».
3. Секрет приготовления раскрыт
Свежие кальмары/ фото: кировский.екатеринбург.рф
Однако советские люди отказывались покупать кальмаров. Скользкие непонятные тушки не вызывали аппетита — они смотрелись на прилавке настолько странно, что даже не считались экзотикой. Хозяйки не понимали, как их готовить. С консервированными кальмарами было проще — они уже были готовыми к употреблению (мясо было мягким). Но и консервы разбирали неохотно, несмотря на их разнообразие. На полках можно было найти «пирамиды» из консервных банок, на которых было напечатано: «Кальмар фаршированный с маслом», «Кальмар натуральный без добавок», «Гуляш из кальмара с мидиями и трепангом», «Кальмар копченый».
Никита Хрущев/ фото: ren.tv
После 70-х годов в стране появились первые рецепты, в которых главным ингредиентом был кальмар. Правда, блюда были не аппетитными, к примеру, можно было приготовить творожную запеканку с кальмаром или тушеные овощи с кальмаром. Мужья и дети отказывались есть такие блюда. Но вот один рецепт все же покорил сердца многих советских людей. Это салат «Хрущевский». Он неслучайно назван в честь экс-главы правительства СССР. Повар Никиты Хрущева по телевидению рассказал, какие блюда готовит для правительства страны. Во время беседы он заявил, что часто готовит салат с кальмарами. Повар раскрыл все секреты правильного приготовления диетического мяса. Было удивительно слышать, что кальмар варится несколько секунд. После того как женщины освоили технологию приготовления, салат стал очень популярным блюдом. Они стали называть его салатом «Хрущева».
4. Первое праздничное блюдо с кальмарами
Салат с кальмарами/ фото:1000.menu
Рецепт приготовления салата из кальмаров простой, но вкусный. Его можно использовать как повседневное, так и праздничное блюдо. Салат готовится из отварного мяса кальмара, яиц, зелени и сметаны (в качестве заправки). В СССР салат «Хрущевский» стали готовить на Новый год и Рождество. Благодаря «рекламе» советского повара кальмаров стали покупать, но лишь на праздники. Несмотря на продовольственный дефицит, кальмары никак не приживались на советском столе. Люди продолжали их считать сложным в приготовлении мясом, рецепты ограничивались только салатами, а с появлением консервированного продукта было проще купить на салат баночку консервы.
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