Как сложились судьбы солистов мега-популярного дуэта 90-х «2 Unlimited»: Рэй Слейнгард и Анита Дот

История создания «2 Unlimited»







Рэй и Анита стали вокалистами проекта «2 Unlimited».

Успех, о котором мечтают многие музыканты

Группе «2 UNLIMITED» удалось добиться мировой популярности и в течение 5 лет находиться на первых строчках хит-парадов. / Фото:estrada4u.ru

Вокалисты покинули группу в 1996 году. / Фото:yaplakal.com

Чем занимается и как живет Рэй Слейнгард сейчас

Рэй Слейнгард смог достичь мега популярности в кратчайшие сроки, но больше такого успеха у него не было.

Горести и радости Аниты Дот

Аните удалось начать сольную карьеру, но тоже такого успеха, как в группе, добиться не удалось.

Анита родила сына и боролась с коварной болезнью, но победила ее дважды. / Фото:fishki.net