12 рассадников бактерий в вашем доме

Дом – это место, где мы чувствуем себя уютно и комфортно. Мы стараемся содержать жилье в чистоте, регулярно делаем уборку и выносим мусор.
Но есть некоторые вещи, которые могут стать причиной распространения инфекции и проблем со здоровьем. О том, на что обратить внимание и как правильно делать уборку в доме мы расскажем в этой статье.
Самые опасные для здоровья места в доме
1. Кухонные губкиОбычные губки для мытья посуды являются опасными рассадниками бактерий, поскольку постоянно контактируют с водой и долго сохнут. В них накапливаются частички еды, которая становится пищей для бактерий и грибка, а постоянная влажность создает еще более благоприятную среду для размножения микробов.
Чтобы исправить ситуацию, чаще меняйте губки либо стирайте их при температуре выше 60 градусов (разумеется, отдельно от вещей). Еще один лайфхак: если дома есть микроволновка, положите в нее губку на
1 минуту — это убьет бактерии.
2. Слив в кухонной раковинеВ сливе всегда присутствует влага и остатки пищи, а значит и бактерии. Решить проблему можно с помощью специальных чистящих средств, обрабатывать которыми раковину следует минимум раз в неделю, а лучше через день.
3. Разделочные доскиОсобенно активно размножаются бактерии на поверхности деревянных досок, поэтому лучше пользоваться пластиковыми либо керамическими изделиями. Только представьте, что на деревянной доске может находиться в 200 раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Идеальный вариант – использовать отдельные доски для каждой группы продуктов (мяса, рыбы, овощей и фруктов), а после применения обрабатывать уксусом 5%.
4. Холодильник и морозильная камераБактерии способны размножатся даже в условиях низких температур. Особое внимание стоит обратить на выдвижные ящики в холодильнике, где обычно хранятся овощи и фрукты, поскольку именно в этих местах чаще появляется плесень и убрать «причину» недостаточно, ведь грибковые пары с легкостью попадают на другие продукты, находящиеся рядом. Избавиться от бактерий позволяет регулярная обработка внутренней поверхности холодильника мыльным раствором и соблюдение срока хранения продуктов. В морозильной камере скапливается не меньшее количество микробов, поэтому также важно чистить внутреннюю поверхность мыльным раствором, минимум дважды в месяц и, разумеется, не стоит хранить в морозилке продукты не первой свежести.
5. ВаннаяЭто помещение с повышенной влажностью, поэтому к уборке ванной комнаты стоит отнестись с особой ответственностью. Микробы скапливаются в углах, щелях, стыках между плитками, в сливах, на шторках. Для мытья ванны нужно использовать специальное дезинфицирующее средство, чаще проветривать помещение либо позаботиться об обустройстве хорошей системы вентиляции.
6. Зубные щеткиЩетки нужно обязательно мыть после использования, поскольку в нашей ротовой полости за ночь скапливается значительное количество бактерий, а утром мы можем перенести их на щетки.
7. Вентиляционные решеткиМногие не обращают внимания на состояние решеток, поскольку они расположены высоко. Но ведь именно на решетках созданы идеальные условия для жизнедеятельности бактерий. В доме лучше устанавливать съемные конструкции, которые следует снимать и протирать минимум раз в месяц.
8. ТуалетНа стенах и полу в этой комнате больше микробов, чем на самом унитазе, ведь если сливать воду при открытой крышке унитаза, то все микроорганизмы из него легко попадают на пол и стены. Выход – всегда сливать воду при закрытой крышке и минимум раз в неделю мыть полы и протирать стены в туалетной комнате.
9. Ручки дверейНа ручках также скапливается множество вредоносных микроорганизмов, поэтому во время уборки обязательно следует протирать их салфеткой, смоченной в спирте.
10. КроватьНаверняка вам известно о том, что в постельном белье живут пылевые клещи, которые могут спровоцировать различные проблемы со здоровьем. Чтобы избежать неблагоприятных последствий и обеспечить себе здоровый ночной отдых следует стирать постельное белье минимум раз в неделю при температуре не ниже 60 градусов.
11. ОдеждаОдежду стирать нужно также часто, как и постельное белье, поскольку и то и другое соприкасается с телом и быстро накапливает бактерии. Относите вещи в быструю чистку, даже если они кажутся чистыми, но их носили несколько дней.
12. ГаджетыЭто не только смартфоны, но и планшеты, компьютерные мыши, клавиатуры и прочие вещи, к которым вы часто прикасаетесь. Их следует регулярно протирать специальными салфетками.
Не забывайте о генеральной уборке, которую нужно проводить каждый месяц. Уделяйте внимание таким участкам под кроватями и шкафами, нишам и полкам, где скапливается большое количество пыли и соответственно, микробов. Чистое жилье – залог вашего здоровья!
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