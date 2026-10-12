12 рассадников бактерий в вашем доме

Дом – это место, где мы чувствуем себя уютно и комфортно. Мы стараемся содержать жилье в чистоте, регулярно делаем уборку и выносим мусор.



Но есть некоторые вещи, которые могут стать причиной распространения инфекции и проблем со здоровьем. О том, на что обратить внимание и как правильно делать уборку в доме мы расскажем в этой статье.

1. Кухонные губки

2. Слив в кухонной раковине

3. Разделочные доски

4. Холодильник и морозильная камера

5. Ванная

6. Зубные щетки

7. Вентиляционные решетки

8. Туалет

9. Ручки дверей

10. Кровать

11. Одежда

12. Гаджеты

Самые опасные для здоровья места в домеОбычные губки для мытья посуды являются опасными рассадниками бактерий, поскольку постоянно контактируют с водой и долго сохнут. В них накапливаются частички еды, которая становится пищей для бактерий и грибка, а постоянная влажность создает еще более благоприятную среду для размножения микробов.Чтобы исправить ситуацию, чаще меняйте губки либо стирайте их при температуре выше 60 градусов (разумеется, отдельно от вещей). Еще один лайфхак: если дома есть микроволновка, положите в нее губку на1 минуту — это убьет бактерии.В сливе всегда присутствует влага и остатки пищи, а значит и бактерии. Решить проблему можно с помощью специальных чистящих средств, обрабатывать которыми раковину следует минимум раз в неделю, а лучше через день.Особенно активно размножаются бактерии на поверхности деревянных досок, поэтому лучше пользоваться пластиковыми либо керамическими изделиями. Только представьте, что на деревянной доске может находиться в 200 раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Идеальный вариант – использовать отдельные доски для каждой группы продуктов (мяса, рыбы, овощей и фруктов), а после применения обрабатывать уксусом 5%.Бактерии способны размножатся даже в условиях низких температур. Особое внимание стоит обратить на выдвижные ящики в холодильнике, где обычно хранятся овощи и фрукты, поскольку именно в этих местах чаще появляется плесень и убрать «причину» недостаточно, ведь грибковые пары с легкостью попадают на другие продукты, находящиеся рядом. Избавиться от бактерий позволяет регулярная обработка внутренней поверхности холодильника мыльным раствором и соблюдение срока хранения продуктов. В морозильной камере скапливается не меньшее количество микробов, поэтому также важно чистить внутреннюю поверхность мыльным раствором, минимум дважды в месяц и, разумеется, не стоит хранить в морозилке продукты не первой свежести.Это помещение с повышенной влажностью, поэтому к уборке ванной комнаты стоит отнестись с особой ответственностью. Микробы скапливаются в углах, щелях, стыках между плитками, в сливах, на шторках. Для мытья ванны нужно использовать специальное дезинфицирующее средство, чаще проветривать помещение либо позаботиться об обустройстве хорошей системы вентиляции.Щетки нужно обязательно мыть после использования, поскольку в нашей ротовой полости за ночь скапливается значительное количество бактерий, а утром мы можем перенести их на щетки.Многие не обращают внимания на состояние решеток, поскольку они расположены высоко. Но ведь именно на решетках созданы идеальные условия для жизнедеятельности бактерий. В доме лучше устанавливать съемные конструкции, которые следует снимать и протирать минимум раз в месяц.На стенах и полу в этой комнате больше микробов, чем на самом унитазе, ведь если сливать воду при открытой крышке унитаза, то все микроорганизмы из него легко попадают на пол и стены. Выход – всегда сливать воду при закрытой крышке и минимум раз в неделю мыть полы и протирать стены в туалетной комнате.На ручках также скапливается множество вредоносных микроорганизмов, поэтому во время уборки обязательно следует протирать их салфеткой, смоченной в спирте.Наверняка вам известно о том, что в постельном белье живут пылевые клещи, которые могут спровоцировать различные проблемы со здоровьем. Чтобы избежать неблагоприятных последствий и обеспечить себе здоровый ночной отдых следует стирать постельное белье минимум раз в неделю при температуре не ниже 60 градусов.Одежду стирать нужно также часто, как и постельное белье, поскольку и то и другое соприкасается с телом и быстро накапливает бактерии. Относите вещи в быструю чистку, даже если они кажутся чистыми, но их носили несколько дней.Это не только смартфоны, но и планшеты, компьютерные мыши, клавиатуры и прочие вещи, к которым вы часто прикасаетесь. Их следует регулярно протирать специальными салфетками.Не забывайте о генеральной уборке, которую нужно проводить каждый месяц. Уделяйте внимание таким участкам под кроватями и шкафами, нишам и полкам, где скапливается большое количество пыли и соответственно, микробов. Чистое жилье – залог вашего здоровья!