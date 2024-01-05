Какие страшилки о железной дороге придумывали в XIX веке, и что из этого было близко к реальности

Что будет, если двигаться с огромной скоростью – 40 километров в час?

Железная дорога когда-то сильно изменила пейзаж - к этому нужно было привыкнуть. Источник: pinterest.com

Невыгодно, опасно и просто вредно?

Европа на развитие железных дорог реагировала в том числе карикатурами

Начало железнодорожной истории России

Так выглядел первый в России тип паровоза - паровоз Черепановых - и железнодорожная станция.

К концу XIX века железнодорожный транспорт был очень востребован и прежних страхов не вызывал. Источник: commons.wikimedia.org