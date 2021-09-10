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Нефтяные камни - город на буровых платформах, построенный в СССР


Нефтяные камни - город на буровых платформах, построенный в СССР

Во время экономического бума в СССР создавалось много интересных вещей. Реализовывались поистине масштабные и уникальные проекты. Одним из таких стал город Нефтяные камни, построенный посреди каспийского моря и ставший его формальной столицей.

Огромное количество платформ.

Огромное количество платформ.

 

В одном из своих творений известный американский промышленный дизайнер, инженер и футуролог Жак Фреско, основатель организации «Проект Венера», мечтал и размышлял о строительстве городов на воде, для последующего гармоничного сосуществования с окружающей средой. Пока у одних подобные идеи оставались не более, чем фантазиями и мечтами, в СССР действительно смогли построить настоящий город на воде. Создавался он, конечно не для умиротворенного сосуществования человека с природой, а для добычи «черного золота», но тем не менее, считают консультанты Novate.ru.
Это настоящий город на воде.

Это настоящий город на воде.

 

Речь идет про поселение Нефтяные камни, который сегодня находится на территории Азербайджана. Лежит город в 42 км к востоку от Апшеронского полуострова, в Каспийском море. Расположен он на металлических эстакадах, которые стали появляться здесь с 1949 года в связи с началом добычи нефти в регионе. Здесь находятся буровые вышки, окруженными каменными рифами.
На сегодняшний день поселение состоит из более чем 200 стационарных платформ.
Построен в годы СССР.

Построен в годы СССР.

 

Это действительно город на воде, ведь здесь есть все необходимое для жизни нефтяников. Суммарная протяженность улиц и переулков Нефтяных камней составляет 350 км. Сегодня здесь (в среднем) живет и трудиться по 2 тысячи человек. Не так давно была открыта еще одна платформа для бурения с 12 скважинами. Само собой, здесь работают не только геологи и добытчики «черного золота». Труятся на камнях и представители иных профессий. Все кто здесь работает, получают больше денег, чем их коллеги на материке.
Город попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Город попал в Книгу рекордов Гиннеса.

 

Нефтяные камни считаются столицей Каспийского шельфа. В поселке есть несколько электростанций, несколько общежитий и жилых корпусов, хлебозавод, лимонадный цех, столовая, больница, установки питьевой воды и даже парк с деревьями! Есть еще много чего, касающегося по большей части транспортировки и обработки добытого сырья. Кстати, данный город был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая нефтяная платформа в мире.

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Нефтяные камни - город на буровых платформах, построенный в СССР

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Нефтяные камни - город на буровых платформах, построенный в СССРПодписаться на мой Instagram
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