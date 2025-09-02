5 доступных, но вкусных блюд, которые можно приготовить из грибов

Меню с грибами настолько разнообразно, что глаза разбегаются при выборе того или иного блюда. И дабы облегчить задачу, мы собрали одни из самых лучших и доступных рецептов, приготовить которые сможет любая хозяйка, независимо от опыта.
1. Грибной салат с томатами
Салат с грибами и вялеными томатами – блюдо, которое готовится максимально быстро, не требуя особых навыков, усилий и затрат.
Ингредиенты:
• Шампиньоны небольшие – 14-16 шт;
• Помидоры розовые с плотной мякотью среднего размера – 4 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Микс листьев салата – 50 г;
• Тмин – по вкусу;
• Лук зелёный – 2-3 стебля;
• Соль морская крупная – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло сливочное – для жарки;
• Масло оливковое – для запекания томатов.
Салат с грибами и помидорами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Хорошенько просушить;
• Нарезать на четвертинки;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве сливочного масла;
• Приправить тмином, молотым перцем и кристалликами соли;
• Выложить в миску;
• Лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Добавить к грибам;
• Листья салата вымыть и просушить;
• При желании порвать руками и выложить в миску к остальным ингредиентам;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать дольками;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Сдобрить кристалликами соли, тмином, смесью молотых перцев и пропущенным через пресс чесноком;
• Хорошенько сбрызнуть оливковым маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пять-семь минут;
• Слегка остудить и вместе с пряной юшкой выложить в миску с грибами и остальными ингредиентами;
• Аккуратно перемешать;
• При необходимости добавить соль и перец по вкусу;
• Дать салату настояться около пяти минут и подать к столу.
2. Вёшенки с вином и яйцами
Тушёные в вине грибы. \ Фото: pinterest.com.
Вёшенки, приготовленные с вином и пряными специями, с первых же секунд сражают наповал ярчайшим ароматом, перед которым нереально устоять.подавать горячим или тёплым.
Ингредиенты:
• Вёшенки – 1 кг;
• Перец зелёный большой – 1 стручок;
• Тархун – 1 небольшой пучок;
• Кинза свежая – 1 маленький пучок;
• Мята свежая – 3-4 веточки;
• Вино сухое белое – 1 стакан;
• Яйца – 3 шт;
• Соль – по вкусу;
• Молотый красный перец – по вкусу.
Тушёные вёшенки. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Разобрать и нарезать крупными кусочками;
• Обдать кипятком;
• Выложить в кастрюлю;
• Залить стаканом воды и стаканом вина;
• Довести до кипения и готовить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;
• Мяту, тархун, кинзу и зелёный перец вымыть;
• Просушить;
• С мяты обобрать листочки;
• Мелко нарезать;
• Тархун и кинзу также измельчить;
• Из перца удалить плодоножку и семена;
• Мякоть мелко нарезать;
• Все ингредиенты смешать между собой и высыпать в кастрюлю к грибам;
• Приправить солью и красным молотым перцем;
• Перемешать;
• Готовить пятнадцать-семнадцать минут;
• Затем снять с огня и тоненькой струйкой влить заранее взбитые яйца, быстро помешивая, чтобы те не свернулись;
• Готовое блюдо разложить по тарелкам и подать к столу.
3. Макароны
Макароны с грибами и овощами. \ Фото: twitter.com.
Макароны с грибами, болгарским перцем и кисло-сладким яблоком привлекают внимание с первых же секунд. А попробовав это блюдо однажды, вы сто процентов захотите не только добавки, а и с удовольствием будете готовить раз за разом.
Ингредиенты:
• Макароны твёрдых сортов – 0,5 кг;
• Шампиньоны – 250 г;
• Перец болгарский красный крупный – 1 шт;
• Яблоки кисло-сладкие крупные – 1 шт;
• Чеснок – 3 зубка;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Кинза свежая – для подачи;
• Масло сливочное – для жарки;
• Масло оливковое – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Перец чёрный молотый – по вкусу;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи.
Овощная паста. \ Фото:
Способ приготовления:
• Макароны отварить до готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать воде стечь;
• Затем вновь переложить в кастрюлю и заправить оливковым маслом;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на дольки;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве сливочного масла;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Приправить солью и перцем;
• Яблоки вымыть;
• Очистить;
• Удалить сердцевину;
• Нарезать мелким кубиком;
• Добавить к грибам;
• Готовить до тех пор, пока яблоки не станут мягкими (периодически помешивая);
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Макароны разложить по тарелкам, сверху выложить грибы с яблоками;
• Посыпать зеленью, тёртым сыром и подать к столу.
4. Жареная картошка с двумя видами грибов
Жареная картошка с грибами. \ Фото: recipes.timesofindia.com.
Нет ничего вкуснее жареной картошки, особенно, если она приготовлена с вёшенками и шампиньонами, приправленными чесноком, специями и свежей зеленью.
Ингредиенты:
• Картошка крупная – 8 шт;
• Вёшенки – 250 г;
• Шампиньоны – 250 г;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Лук фиолетовый или белый небольшой – 2 шт;
• Кинза свежая – 1 маленький пучок;
• Петрушка свежая – 1 маленький пучок;
• Соль – по вкусу;
• Чили хлопья – по вкусу;
• Паприка – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Румяна и ароматная жареная картошечка с грибами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать для жарки;
• В глубокую сковородку с толстым дном влить подсолнечное масло;
• Слегка разогреть и выложить картошку;
• Готовить около двух-трёх минут;
• Лук очистить;
• Измельчить;
• Высыпать к картошке;
• Готовить около пяти минут (время от времени помешивая);
• Добавить пропущенный через пресс чеснок, хлопья чили и паприку;
• Вёшенки и шампиньоны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кусочками средней величины;
• Выложить в сковородку к грибам;
• Сдобрить солью;
• Жарить до готовности или до образования золотистой корочки со всех сторон;
• Готовую картошку выложить на тарелки;
• Посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой;
• Подать к столу.
5. Яичница
Яичница с грибами. \ Фото: bing.com.
Самое простое блюдо, которое можно приготовить менее, чем за двадцать минут – яичница. А если добавить в неё немного грибов и коктейльных помидоров, то банальное блюдо зазвучит иначе.
Ингредиенты:
• Яйца – 3 шт;
• Шампиньоны небольшие – 3-4 шт;
• Помидоры коктейльные – 3 шт;
• Лук зелёный – 1 перо;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Кинза свежая – для подачи;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Быстро, просто и вкусно. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими слайсами;
• Обжарить около минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Добавить к шампиньонам;
• Готовить две-три минуты, периодически помешивая;
• Слегка посолить и поперчить;
• Вбить яйца;
• Посыпать мелко нарезанным зелёным луком;
• Приправить солью и перцем;
• Накрыть крышкой и готовить до полной готовности яиц;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой и кинзой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии