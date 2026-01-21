Гранатовый браслет: подлинная история украшения, вдохновившего Куприна

Повесть «Гранатовый браслет» – прекрасный гимн чувству, «сильному, как смерть», написанный Александром Куприным. Сюжет этого произведения основан на реальных событиях, а история донесла до нас настоящий гранатовый браслет, который был семейной реликвией Куприных и стал символом трагической любви в русской культуре.

Настоящий гранатовый браслет хранится в Пушкинском домеНастоящий браслет, украшенный гранатовыми камнями, находится в Пушкинском доме (Санкт-Петербург). Его внешний вид незначительно отличается от того, что описывал Куприн. Браслет действительно украшен крупными гранатами, но на нем нет большого зеленого камня, о котором говорил писатель. Вначале браслет был серебряным, за годы его ремонтировали, и при этом позолотили (чего, к слову, не одобрил сам Куприн). Украшение было собственностью Марии Карловны Куприной-Иорданской, первой жены великого русского писателя. О том, как он у нее появился, нет однозначной версии: одни историки говорят, что украшение перешло к Марии в наследство от матери, другие утверждают, что его презентовал Куприн. Перед смертью Куприна-Иорданская передала реликвию журналисту Раппопорту , который был дружен с Александром Ивановичем, а уже его дочь завещала браслет для хранения в фонде Пушкинского дома.Историю о несчастной любви Куприн услышал в семье родственников своей жены. Ее реальную героиню звали Людмила Ивановна Любимова, и она купалась в любви простого парня по фамилии Желтый (в повести – Желтков). Он работал телеграфистом и на последние деньги преподнес в подарок прекрасной даме украшение – браслет с пасхальным яичком и поздравительной гравировкой.Получив отказ, Желтый уехал из города, но , в отличие от купринского сюжета, сумел преодолеть тоску и даже жениться. Так что трагического финала не было, это уже художественный вымысел писателя.Портрет А.И. КупринаЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)