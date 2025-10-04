Как поступают африканские страусы, если им не повезло столкнуться с голодными гиенами

Страх перед этим представителем диких кошек знаком многим животным, обитающим в Африке. К этим сравнительно небольшим хищникам даже львы относятся настороженно, с опаской. И если царь зверей столкнется с кланом гиен, сам он им дать отпор не сможет, хотя слабым льва назвать нельзя. А вот страусы – совсем другое дело.
Избежать гибели, постоять за себя и свое потомство страусы вполне способны / Фото: dachadesign.ru
Что делают страусы в сложной ситуации
Если страусу грозит опасность, то он и льва может нокаутировать / Фото: domcs.ru
То, что эти птицы имеют гигантские размеры и один из наиболее сильных ударов, известно многим. Если им грозит опасность, то они и льва могут нокаутировать. Кроме льва есть и другие представители животного мира, представляющие для них опасность, например, гепарды, леопарды и, конечно же, пятнистые гиены.
Догнать страуса, разогнавшегося до 70 километров в час, могут только гепарды / Фото: lucidincorporated.com
Кстати, догнать страуса, разогнавшегося до 70 километров в час, могут только гепарды, поэтому они и являются наиболее опасными, но только в том случае, если их несколько. Один гепард имеет сравнительно небольшие размеры и вес тела, поэтому большая птица ему просто не по зубам.
От остальных же хищников страусы успешно убегают / Фото: russkie-perepela.ru
От остальных же хищников страусы успешно убегают. Хотя есть и исключения, когда хищник появляется внезапно и возможности убежать у страуса нет.
Теперь о гиенах
На взрослых больших птиц пятнистые гиены нападают очень редко / Фото: twitter.com
Гиены не могут догнать страуса, да и получить коронный удар высока вероятность / Фото: goodfon.ru
На взрослых больших птиц пятнистые гиены нападают очень редко. Догнать страуса у них не получится, чего бежать тогда. Но даже если они его и догонят, то не исключено, что получат коронный удар.
Желание полакомиться страусиными яйцами и птенцами заставляет гиен забыть об опасности / Фото: YouTube
Тем не менее, стычки между этими двумя африканскими обитателями наблюдаются. Гиены очень любят яйца страусов и птенцов, которые только появились на свет. Главное, чтобы рядом не оказались родители этих птенцов.
В большинстве случаев страусы живут парами, и в случае опасности один охраняет потомство, а другой занимает оборонительные позиции / Фото: russkie-perepela.ru
В большинстве случаев живут страусы парами. Как только к ним приближаются гиены, один из страусов остается охранять яйца или же птенцов, а второй занимает оборонительную позицию и отгоняет от своего семейства врага.
Атаку птица способна отразить даже тогда, когда гиены нападают на нее с двух сторон / Фото: YouTube
Страус начинает разгоняться и на огромной скорости бежит прямо на гиену, чтобы ее затоптать в прямом смысле этого слова. Конечно же, враг уходит в сторону. Атаку птица способна отразить даже тогда, когда гиены нападают на нее с двух сторон. Тем более, что второй взрослый член «семьи» тоже не останется в стороне и поможет в трудной ситуации. Зачастую гиенам победа в такой схватке не светит.
Зачастую гиенам победа в такой схватке не светит / Фото: news.myseldon.com
