Как поступают африканские страусы, если им не повезло столкнуться с голодными гиенами

Избежать гибели, постоять за себя и свое потомство страусы вполне способны / Фото: dachadesign.ru

Что делают страусы в сложной ситуации

Если страусу грозит опасность, то он и льва может нокаутировать / Фото: domcs.ru

Догнать страуса, разогнавшегося до 70 километров в час, могут только гепарды / Фото: lucidincorporated.com

От остальных же хищников страусы успешно убегают / Фото: russkie-perepela.ru

Теперь о гиенах

На взрослых больших птиц пятнистые гиены нападают очень редко / Фото: twitter.com

Гиены не могут догнать страуса, да и получить коронный удар высока вероятность / Фото: goodfon.ru

Желание полакомиться страусиными яйцами и птенцами заставляет гиен забыть об опасности / Фото: YouTube

В большинстве случаев страусы живут парами, и в случае опасности один охраняет потомство, а другой занимает оборонительные позиции / Фото: russkie-perepela.ru

Атаку птица способна отразить даже тогда, когда гиены нападают на нее с двух сторон / Фото: YouTube

Зачастую гиенам победа в такой схватке не светит / Фото: news.myseldon.com