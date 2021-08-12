7 популярных заблуждений, в которые люди продолжают верить из-за сериалов

Сложно найти человека, которому не нравилось никакое кино. При этом с детства нам твердят о том, что в жизни все совсем не так, как на голубом экране. Удивительно, но даже взрослые и образованные люди не всегда догадываются о том, насколько сильно кинематограф упрощает во имя пафоса и драматизма некоторые вещи.
1. Хлороформ усыпляет
Это так не работает. | Фото: boundhub.com.
Очень часто в кино можно увидеть, как при помощи тряпочки пропитанной хлороформом почти моментально усыпляют какого-нибудь бедолагу. На самом деле, для того чтобы человек потерял сознание из-за паров хлороформа, ему нужно подышать ими минут 5-10. Кроме того, воздействие химиката будет весьма непродолжительным.
2. Чека гранаты легко вытягивается
Это и руками то не просто. | Фото: top.st.
Приходилось видеть, как в кино крутые парни отрывают чеку гранаты при помощи зубов? На самом деле чека куда жестче, чем показывается в кино. Тот, кто попытался бы сделать так в жизни быстрее остался бы без пары зубов.
3. Стрельба по-македонски
Выглядит конечно круто, но и только. | Фото: yandex.ru.
В голливудских «боевиках» крутые парни нередко стреляют с двух рук из пистолетов (или даже чего покрупнее), при этом поражают насмерть толпы противников на значительном расстоянии. На самом деле стрелять по-македонски совсем неудобно, а говорить о какой-либо меткости вообще не приходится.
4. Вскрытие покажет
Вскрытие не покажет. | Фото: gcshelp.org.
В триллерах и детективах судмедэксперты зачастую способны дать ответ едва ли не на любой вопрос следователя. Все это весьма далеко от истины. Экспертиза позволяет собрать дополнительные улики и в лучшем случае определить тип смерти человека (насильственная или ненасильственная) и все. Более того, насильственной смертью в экспертизе считается любая смерть человека за исключением смерти от болезни или старости, в том числе несчастный случай и самоубийство.
5. Пистолет с глушителем беззвучен
Шумит и еще как! | Фото: autogear.ru.
Очень популярный голливудский миф. На самом деле пистолет с глушителем далеко не беззвучен. Современные глушители сокращают звук выстрела в лучшем случае на одну треть. Таким образом, застрелить кого-то помещении так, чтобы этого не услышали в соседней комнате не получится.
6. Полиция отслеживает звонок
Все не так просто. | Фото: sochi-informburo.ru.
Видели в кино, как бравые полицейские способны отследить местоположение звонящего человека по телефону за пару минут? На самом деле данная процедура требует куда больше времени. В реальности на определение координат уходит около часа и делается это не так напряженно, как в фильмах.
7. Дефибриллятор запускает сердце
На самом деле не для этого он используется. | Фото: depositphotos.com.
Если сердце человека перестало биться, то дефибриллятор уже не используется. Все, что аппарат может сделать с остановившейся сердечной мышцей – это зажарить ее. На самом деле дефибриллятор используется не для запуска остановившегося сердца, а для восстановления нормального ритма еще бьющегося.
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