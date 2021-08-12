7 популярных заблуждений, в которые люди продолжают верить из-за сериалов

1. Хлороформ усыпляет

Это так не работает. | Фото: boundhub.com.

2. Чека гранаты легко вытягивается

Это и руками то не просто. | Фото: top.st.

3. Стрельба по-македонски

Выглядит конечно круто, но и только. | Фото: yandex.ru.

4. Вскрытие покажет

Вскрытие не покажет. | Фото: gcshelp.org.

5. Пистолет с глушителем беззвучен

Шумит и еще как! | Фото: autogear.ru.

6. Полиция отслеживает звонок

Все не так просто. | Фото: sochi-informburo.ru.

7. Дефибриллятор запускает сердце

На самом деле не для этого он используется. | Фото: depositphotos.com.