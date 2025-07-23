Что заваривали в СССР: чай «со слоном» и другие интересные напитки

Чай — это очень вкусный напиток, который обладает рядом полезных свойств. Кроме того, в зависимости от сорта, он может иметь различные вкусы и ароматы, от легкого и свежего до насыщенного и терпкого. Можно с уверенностью сказать о том, что чай – это настоящее удовольствие для вкусовых рецепторов и нашего здоровья.
Сейчас существует огромное количество вариаций чая. Но даже несмотря на это, многие советские граждане испытывают настоящую ностальгию по тем напиткам, которые они пробовали раньше. Например, многие все ещё помнят те самые коробочки, где, непосредственно, и хранился ароматный чай. Многие были в восторге от его вкуса и поэтому возникает вопрос: что же на самом деле было в этих заветных коробочках, и почему это так нравилось людям?
Чай — очень полезный напиток / Фото: megazdorov.ru
Оказывается, что в Советском Союзе можно было очень легко и просто понять, какой чай на самом деле более качественный. Например, если чай назывался «букет», то он был самым лучшим. Его можно было смело хватать с прилавков магазина и покупать, не беспокоясь за его насыщенный вкус. Также в магазине можно было увидеть чай, который назывался «экстра». Этот напиток лишь немного уступал по качеству первому, но даже несмотря на это, его активно покупали. В народе считалось, что он имеет среднее качество.
Но чаще всего в магазине можно было встретить чай под названием «первый сорт». Он имел не самый хороший вкус, да и его состав оставлял желать лучшего. Этот чайный напиток производили в Грузии и Краснодарском крае.
Так выглядел грузинский чай в СССР / Фото: weacom.ru
Но самым лучшим чаем, который хотели попробовать практически все, назвался «индийский». В народе его назвали очень просто «чай со слоном», ведь на коробке было изображено именно это животное. Такой чай было не так уж просто отыскать в магазине, ведь его очень быстро разбирали. А позже данная продукция стала даже дефицитной. Ведь каждый советский человек хотел попробовать этот напиток. Кроме того, данный чай часто могли покупать не себе, а кому-нибудь в подарок. Ведь им не стыдно было порадовать не только близкого человека, но и отблагодарить, например, врача.
Многие люди очень хотели попробовать чай со слоном / Фото: rnk-concept.ru
Но на сколько название соответствует его истинным качествам? Правда ли, что индийский чай был прямиком из Индии? Возможно, вы будете шокированы, но на самом деле, состав данного чая не такой уж и индийский. Оказывается, что в нем содержалось лишь около двадцати процентов чая из Индии. Все остальное — это смесь других листьев, которые выращивались в Советском Союзе. Но на самих упаковках данное соотношение не указывалось, дабы не расстроить народ. Да и сами советские граждане не желали знать правды. Ведь действительно что было важно — это насыщенный и ароматный вкус, который можно было обнаружить лишь при употреблении «индийского» чая. Ведь другие чаи даже и сравниться не могли с этим.
Но все было не так уж и плохо. На самом деле существовал и отечественный чай, который имел достаточно высокое качество. Но проблема заключалась лишь в том, что он был не доступен для простых граждан. Чаще всего он имел высокую стоимость и позволить его себе могли лишь обеспеченные люди.
Существовал и отечественный чай хорошего качества / Фото: weranda.pl
Оказывается, что даже в Грузии было хорошее сырье, но оно редко добиралось до обычных людей. Именно поэтому люди были вынуждены покупать то, что было в наличии. В чем же заключается причина столь некачественного чая? Оказывается, что листья чая, привезенные из Краснодара просто напросто были очень безвкусными. Многим такой чай, откровенно говоря, не нравился. Именно поэтому его начали называть «сено», ведь по вкусу это действительно было больше похоже на траву.
Грузинский чай тоже не сильно полюбился людям. Несомненно, он был более ароматным и насыщенным, но его состав действительно смущал многих граждан. Все дело в том, что ранее к сборке листьев подходили более трепетно и делали это вручную. Но позже было принято решение о том, что нужно перейти с ручного труда на машинный, и тогда ситуация в корне изменилась.
Виды советского чая / Фото: smartik.ru
В упаковках с этим напитком можно было обнаружить не только высушенные листья, но и ветки. Это мало кому нравилось из советских граждан, именно поэтому его начали называть «веником». Такой чай редко покупали себе домой, а вот в столовых он пользовался большим спросом. Ведь именно его чаще всего подавали, добавляя в него намного соды. Все дело в том, что сода придавала чайному напитку более насыщенный цвет.
Однако, советским любителям чая не давали выбора. В то время, когда онлайн-заказы чая были недоступны, им приходилось принимать ситуацию такой, какая она была. Более того, советское производство чая было настолько масштабным, что практически полностью вытеснило импортные сорта с рынка. Грузинский, краснодарский и азербайджанский чаи не только удовлетворяли потребности СССР, но и экспортировались даже в Европу, хотя это может показаться очень удивительным. Возможно, зарубежным гражданам доставались более изысканные сорта.
Сейчас индийский чай можно найти под другим названием/ Фото: dietersteatox.com
В настоящее время поиск грузинского чая, который сохраняет свое оригинальное качество, аналогичное тому, что было в 70-80-е годы, становится все более сложным. Старые методы производства уже не используются, и современные технологии приближаются к классическим китайским методам сбора и обработки чая.
Однако, «Тот самый чай» - индийский чай в коробочке с изображением слона, до сих пор существует и можно сказать, что он стал почти символом советской эпохи. Этот чай продается в упаковке с узнаваемым рисунком и может вызвать ностальгические чувства у людей. Если вы хотите, то можете найти и попробовать этот чай, или при желании можно удивить людей более старшего поколения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии