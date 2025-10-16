Вкуснее не придумать: 4 блюда из цветной капусты для привередливых и капризных

Пироги, супы, пицца, салаты, холодные и горячие закуски, консервация – всё это и многое другое, что можно приготовить из цветной капусты, потратив на это не так уж и много времени. А получившие блюда обязательно войдут в вашу книжечку понравившихся рецептов.
1. Консервированная в томатном соусе
Сочная, но при этом достаточно хрустящая цветная капуста в маринаде из томатного соуса, ароматных специй и пряного чеснока – отличная заготовка на дождливую осень и холодную зиму. Такая закуска идеально подойдёт как для приготовления супов и борщей, овощных рагу, так и в качестве дополнения к картофельному гарниру или отварному рису, спагетти.
Ингредиенты:
• Капуста цветная - 1 кочан (весом на 1-1300 кг);
• Томаты - 2 кг;
• Соль - 8 ч.л;
• Пряные травы - 1 ч.л;
• Перец болгарский красный крупный - 6 шт;
• Чеснок среднего размера - 2 головки;
• Сахар - 0,5 стакана;
• Масло подсолнечное - 1 стакан;
• Уксус 9% - 0,5 стакана.
Цветная капуста в томатном соусе. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Цветную капусту вымыть;
• Просушить и разобрать на соцветия;
• Отправить в кипящую подсоленную воду;
• Проварить пять-шесть минут;
• Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости;
• Помидоры и перец вымыть;
• Удалить плодоножки и семена из перца;
• Мякоть нарезать произвольными кусками;
• Томаты разрезать на несколько частей;
• Пропустить вместе с перцем и чесноком через мясорубку с мелкой сеткой;
• Перелить в кастрюлю;
• Добавить соль, пряные травы и подсолнечное масло с уксусом;
• Довести до кипения;
• Добавить соцветия капусты;
• Готовить на медленном огне десять-пятнадцать минут;
• Затем слегка остудить и разлить по подготовленным заранее банкам;
• Закатать банки;
• Перевернуть вниз крышками;
• Закутать полотенцами;
• Дать хорошо остыть;
• И на следующие сутки убрать в прохладное место.
2. Салат с яйцами
Салат с цветной капустой. \ Фото: bobbiskozykitchen.com.
Сытный, лёгкий, но питательный салат из цветной капусты и отварных яиц – прекрасная альтернатива любому другому блюду, которое можно приготовить из этих ингредиентов.
Ингредиенты:
• Капуста цветная маленькая - 1 кочан;
• Яйца - 4 шт;
• Огурцы среднего размера - 4 шт;
• Чеснок - 4 зубка;
• Петрушка свежая - 4-5 веточек;
• Лук зелёный - 4-5 стебля;
• Сметана - 0,5 стакана;
• Соевый соус - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Питательный салат из цветной капусты. \ Фото: jurnal365.ro.
Способ приготовления:
• Капусту хорошенько вымыть;
• Просушить и разобрать на мельчайшие соцветия;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Выложить в миску с капустой;
• Огурцы вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Отправить в миску к капусте с яйцами;
• Петрушку и зелёный лук вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Высыпать в миску к остальным ингредиентам;
• Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс;
• Добавить к овощам;
• Соевый соус смешать со сметаной;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Перемешать и при необходимости добавить соль и перец;
• Дать настояться десять-пятнадцать минут и подать к столу.
3. Курочка с цветной капустой
Куриное филе с цветной капустой. \ Фото: snixykitchen.com.
Сочная, румяная и ароматная курочка, запечённая в духовке с цветной капустой одним лишь своим видом пробуждает аппетит.качестве гарнира к отварной картошке.
Ингредиенты:
• Капуста цветная среднего размера - 1 шт;
• Масло сливочное - 100 г;
• Куриное филе среднее - 4 шт;
• Чеснок - 4 зубка;
• Мука - 2 ст.л;
• Молоко - 0,6 л;
• Масло подсолнечное - 5-6 ч.л;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - щепотка.
Курочка, запечённая в духовке с овощами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Цветную капусту вымыть;
• Разобрать на мелкие соцветия;
• Кинуть в кипящую подсоленную воду;
• Проварить две-три минуты;
• Откинуть на дуршлаг;
• Часть воды слить в стакан, остальную вылить;
• Чеснок измельчить;
• Обжарить одну-две минуты на сливочном масле;
• Всыпать муку;
• Готовить около минуты, аккуратно помешивая;
• Снять с огня;
• Медленно влить молоко и отвар из цветной капусты;
• Готовить на среднем огне до тех пор, пока не загустеет;
• Приправить перцем и солью;
• Перемешать;
• Филе вымыть;
• Просушить и при необходимости зачистить;
• Мясо нарезать широкой соломкой или полосками;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла примерно по две-три минуты с каждой стороны;
• Форму для запекания смазать маслом;
• Выложить филе и капусту;
• Приправить солью и перцем;
• Залить соусом;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на двадцать-тридцать минут.
4. Лодочки с цветной капустой
Фаршированная картошка. \ Фото: pinterest.com.
Нет ничего вкуснее печёной картошки. И это факт. Но есть фаршированная запечённая картошка, которая ну настолько вкусная, что перед ней нереально устоять, особенно, когда начинка из цветной капусты и тёртого сыра с пряными травами и сочными кусочками томатов.
Ингредиенты:
• Картофель крупный - 3 шт;
• Капуста цветная маленькая - 0,5 кг;
• Помидоры черри - 8 шт;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Сливочное масло - 2,5 ч.л;
• Сметана - 6 ч.л;
• Чеснок - 2 зубка;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 стебля.
Картофельные лодочки с начинкой из цветной капусты. \ Фото: goodlifeeats.com.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Хорошо просушить;
• Не очищать;
• В миске смешать соль с перцем и подсолнечным маслом;
• Получившейся смесью хорошенько натереть со всех сторон картошку;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку примерно на час двадцать;
• Затем достать картошку и хорошенько остудить;
• Разрезать на две равные части вдоль;
• Сформировать лодочки при помощи вилки или ложки;
• Картофельный мякиш переложить в миску;
• Капусту вымыть;
• Разобрать на соцветия и отварить в слегка подсоленной воде примерно пятнадцать минут;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать стечь лишней жидкости;
• Остудить до комнатной температуры;
• Переложить в миску к картошке;
• Добавить сливочное масло со сметаной;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• И хорошенько перетолочь;
• Получившейся начинкой нафаршировать картофельные лодочки;
• Посыпать пропущенным через пресс чесноком, выложить ломтики помидоров, • Засыпать тёртым сыром;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
