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Почему, едва перешагнув через порог, мы забываем, куда шли

Почему, едва перешагнув через порог, мы забываем, куда шли

Бывает, что зайдя в комнату, мы уже не помним, зачем нам понадобилось прийти сюда. Обозреватель BBC Future исследовал это явление, которое называют «эффектом дверного проема», и считает, что оно прекрасно иллюстрирует не только слабые, но и сильные стороны человеческой памяти.

Это случалось со всеми. Возвращаешься за ключами, но стоит зайти в комнату — сразу забываешь, за чем шел.

Открываешь дверцу холодильника, лезешь на среднюю полку и тут понимаешь, что не помнишь, что тебе там вообще понадобилось.

Или ждешь удобного момента, чтобы вклиниться в монолог друга, но как только это удается, срочный вопрос, вертевшийся на языке, вылетает из памяти.

«Что я хотел сказать?» — вопрошаем мы у изумленной публики, а окружающие разводят руками: «А мы-то откуда знаем?!»

Такие провалы в памяти могут вызвать конфуз, но в то же время это довольно распространенное явление, которое называют «эффектом дверного проема».

Оно дает представление о важных принципах организации человеческого мышления.

Если разобраться в его природе, нам может быть легче понять, что такая минутная забывчивость — это не просто досадная оплошность (хотя, конечно, она не станет от этого менее досадной).

Пожалуй, лучше всего эти особенности нашего мышления иллюстрирует притча о женщине, встретившей трех строителей во время обеденного перерыва.

«Что вы сегодня делаете?» — спрашивает она у первого. «Кладу кирпич за кирпичом, и конца-края им не видно!» — вздыхает тот.

Она задает тот же вопрос второму. «Строю стену», — отвечает он просто. А третий в ответ с гордостью заявляет: «Я возвожу собор!»

Возможно, вы слышали эту историю как пример того, почему важно «видеть лес за деревьями», но наш внутренний психолог видит в ней напоминание о том, что для успешного достижения цели все действия необходимо продумывать на нескольких уровнях.

Безусловно, точка зрения третьего строителя — самая вдохновляющая из всех, но нельзя построить собор, не умея класть кирпич за кирпичом, как первый из строителей.

В повседневной жизни наше внимание перемещается между этими уровнями — от целей и задач к планам и стратегиям до самых нижних уровней — конкретных действий.

Почему, едва перешагнув через порог, мы забываем, куда шли

Открываешь холодильник — и никак не можешь вспомнить, что же тебе там понадобилось… Вот и начинаешь есть всё подряд

Когда все хорошо и мы находимся в знакомой ситуации, мы думаем прежде всего о том, чего мы хотим достичь, а дальше все как бы складывается само собой.

Например, опытный водитель переключает передачи, следит за приборной панелью и крутит руль автоматически, и его внимание сосредоточено на менее рутинных действиях, таких как лавирование в потоке машин и разговоры с пассажирами.

Но если что-то идет не так, приходится сосредоточиться на мелочах и ненадолго отвлечься от целостного восприятия ситуации.

Поэтому выехав на сложную развязку или уловив в гудении мотора странный звук, водитель прерывает беседу.

Такое переключение внимания между различными уровнями позволяет нам выполнять сложные функции и составлять последовательные планы, разворачивающиеся во времени и в разных местах или предполагающие выполнение целого ряда действий.

«Эффект дверного проема» срабатывает в тот момент, когда наше внимание переключается между разными уровнями, и показывает, насколько наша память — даже память о том, что мы собирались сделать в следующий момент, — зависит от окружающей обстановки.

Представьте себе: вы вернулись за ключами, но, едва войдя в комнату, забыли о том, что хотели сделать. С психологической точки зрения это объясняется тем, что цель («взять ключи») была утеряна в процессе выполнения необходимой части стратегии ее достижения («зайти в комнату»).

Почему, едва перешагнув через порог, мы забываем, куда шли

Составляешь-составляешь список дел — а перешагнешь порог, и всё забыл…

Возможно, сама эта цель является частью более глобального плана («собраться в дорогу»), который, в свою очередь, входит в более и более масштабные планы («пойти на работу», «избежать увольнения», «быть ответственным гражданином и приносить пользу» и так далее). Каждый из этих уровней периодически требует внимания.

В какой-то момент в ходе переключения между элементами этой сложной системы возникла мысль о ключах, и подобно тому, как цирковой артист начинает вращать тарелочки на длинных шестах, вы сосредоточились на этом действии в течение достаточного времени, чтобы составить план.

Но затем вы перешли к следующей тарелочке (в данном случае это были дорога до спальни, мысль о том, кто опять бросил одежду на пол, составление в уме плана рабочего дня или одна из миллиона других мелочей, из которых состоит наша жизнь).

Иногда эти вращающиеся тарелочки падают. Наша память — даже память о наших целях — опирается на цепочку ассоциаций. Это может быть материальное окружение, в котором она формируется, — вот почему посещение дома, где прошло детство, может пробудить целую череду воспоминаний — или нематериальная, умственная среда — то, о чем человек думал в тот момент, когда конкретная мысль пришла ему в голову.

«Эффект дверного проема» срабатывает в результате изменения и материального, и нематериального окружения, когда человек переходит в другую комнату и начинает думать о чем-нибудь другом.
И наспех поставленная цель, которая, возможно, была лишь одной из множества вращающихся тарелочек, с изменением обстановки забывается.

Это явление приоткрывает завесу тайны над тем, как человеку удается координировать сложные процессы и действовать в соответствии с продуманными планами таким образом, чтобы — чаще всего — укладывать подходящие кирпичики в положенное им место, чтобы воздвигать собор своей жизни.

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