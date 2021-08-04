7 эффектных, но ничуть не практичных решений для оформления кухни

Во время ремонта очень многие люди ориентируются на фотографии интерьеров, взятых из интернета. Им хочется, чтобы их кухня выглядела так же красиво, и эффектно. Однако часто эйфория после обустройства комнаты сменяется разочарованием.

Темная плитка на полу оказывается не такой уж и практичной, а открытые полки требуют намного больше уборки, чем закрытые шкафчики. Мы предлагаем список решений, которые заметно усложняют быт, хотя и выглядят эффектно.

1. Черная напольная плитка

На черной плитке видны все загрязнения

Никто не будет спорить с тем, что черная плитка выглядит очень эффектно не только на фото, но и в жизни. Однако, когда доходит дело до ее активного применения, многие хозяйки хватаются за голову. Дело в том, что на темной поверхности, вне зависимости от того, глянцевая она или матовая, сильно видны загрязнения различного типа: капли, шерсть, пятна, крошки, разводы от воды и пр. Чтобы внешний вид напольного покрытия оставался идеальным, его нужно мыть каждый день по несколько раз, так как чистота сохраняется всего на пару часов.

Обратите внимание: Это касается не только черного кафеля, но и плитки других темных цветов, в том числе синего, коричневого, фиолетового и пр.

2. Открытые полки

Именно поэтому в ванной комнате и в кухне не советуют прибегать к помощи отделочных материалов темной расцветки.

Посуда на открытых полках собирает всю пыль

Открытые полки делают интерьер более легким, воздушным, что особенно актуально для маленьких комнат. А если их еще и наполнить необычными предметами декора или изящной посудой, то кухня моментально преобразится в лучшую сторону. Однако есть и обратная сторона медали, не такая радужная – через время вся посуда, которая стоит на открытых полках, неизбежно покрывается пылью, жировым налетом, на ней появляются капли от воды, а отмыть загрязнения с каждым разом становится все сложнее. Даже если на кухне присутствует вытяжка и хозяйка ежедневно протирает все тарелки, бокалы, банки, бокалы, все равно они выглядят непрезентабельно.

Лучше все-таки отдать предпочтение нестареющей классике – навесным шкафчикам. Да, они смотрятся более громоздко. Однако, если подобрать кухонный гарнитур в цвет стен, то он как бы растворится в пространстве и будет меньше «давить». А посуда всегда будет защищена от частичек пыли, жира и прочих малоприятных загрязнений.

3. Глянцевые фасады темных цветов

Глянец расширяет пространство, но является непрактичным с точки зрения уборки

К фасадам с глянцевым покрытием прибегают все. Однако самыми популярными они являются у владельцев маленьких квартир. Такая востребованность обусловлена тем, что глянец визуально расширяет пространство и плюс делает его более стильным. Еще одним, не менее важным аргументом в пользу глянцевых фасадов, является то, что с них очень просто смывать застывшие жирные пятна: для этого нужно вооружиться лишь мягкой салфеткой из микрофибры и средством для мытья окон.

Однако есть и минусы, которые в своем большинстве касаются глянца темного цвета. На таких фасадах очень заметны царапины, потеки, отпечатки пальцев. И если в семье есть маленькие дети, то пятна от рук будут по всех поверхности кухонного гарнитура. Еще один существенный недостаток состоит в том, что на темном глянце сильно видна пыль. Как говорится, любишь глянцевые фасады – люби и убирать несколько раз в день.

4. Отсутствие дверей

Без дверей все запахи с кухни будут попадать в другие комнаты

Дизайнеры очень часто советуют избавиться от двери на кухне, так как она сужает и без того тесное пространство маленькой комнаты. Также они говорят, что открытый дверной проем позволяет сделать помещение более просторным, стильным, эффектным. Это действительно правда, однако как всегда есть несколько «но». Во-первых, даже если у вас на кухне установлена качественная мощная вытяжка, она все равно не сможет поглотить абсолютно все запахи – некоторые из них все равно попадут в другие комнаты. Во-вторых, звон посуды и прочие звуки, которые раздаются на кухне, будут слышны во всей квартире. Особенно сильно это будет раздражать, если у супругов разный режим дня. Например, жене нужно на работу к 8:00, а мужу – к 12:00. В-третьих, зимой на кухне будет достаточно прохладно, так как открытое помещение обогреть намного сложнее, чем если бы присутствовала дверь.

Есть и еще один момент – закрытая кухня служит отдельным пространством, где члены семьи могут наслаждаться одиночеством. Если же квартира однокомнатная, без обустроенного балкона с кухней без дверей, то супругам даже негде будет друг от друга отдохнуть.

5. Стеклянные обеденные столы

Стеклянный стол менее устойчив к повреждениям, чем деревянный

Стеклянный стол является настоящим украшением, так как выглядит очень эффектно. Но кухня – это та комната, которая эксплуатируется чаще остальных, а значит на столе обязательно со временем появятся царапины. Если же неосторожно обращаться с мебелью, например, ударить ее об стену при перемещении, то на столе появятся еще и сколы.

Также случались ситуации, когда на стол ставили горячую посуду, и стекло взрывалось при контакте с ней, несмотря на то, что было закаленное. И это мы еще не упоминаем о том, что после каждого использования стол будет нуждаться в качественной протирке, чтобы на нем не оставались разводы, и он приобретал привлекательный внешний вид.

Еще один немаловажный момент – шум. От стеклянных столов его гораздо больше, чем, например, от деревянных моделей. Представьте, какой звон станет раздаваться по всей квартире каждый раз, когда вы будете ставить на поверхность тарелку или кружку. Конечно можно застелить его бамбуковыми подложками, но тогда какой смысл в прозрачности? Да и не всем захочется сидеть за столом и рассматривать свои либо соседские ноги.

6. Мойка у окна

Если мыть посуду около окна, на стекле будут оставаться брызги

У такого расположения есть свои плюсы и минусы. К преимуществам можно отнести приятный вид из окна, которым можно наслаждаться во время мытья посуды (если, конечно, окна кухни не выходят, например, на мусорные баки). Кроме того, раковина и столешница хорошо освещаются естественным образом, не нуждаясь в дополнительных светильниках в дневное время суток. Также подобное расположение мойки существенно экономит пространство.

Теперь переходим к недостаткам. Самым главным является то, что если мойка маленькая и неглубокая, на окнах постоянно будут появляться брызги (а вы знаете, насколько тяжело их приводить в порядок). Стекло придется вытирать после каждого мытья посуды, а в связи с его труднодоступностью сделать это будет, мягко говоря, сложно.

Сушилка занимает много места около мойки.

Есть и другие нюансы. Обычно сушилку для посуды располагают над раковиной, чтобы удобнее было удобнее. Но если мойка находится возле окна, то сушилку придется ставить на столешницу, в результате чего она займет половину рабочего пространства.

Также стоит вспомнить и о мусорном ведре, которое большинство хозяек ставит под раковиной. Но если оно будет стоять рядом с батареей, которая неизменно присутствует под подоконником, в отопительный сезон вам придется «наслаждаться» очень неприятными запахами. И еще нужно тщательно подбирать смеситель, чтобы он не мешал открывать и закрывать окно.

7. Черная гранитная мойка

На черной мойке, в отличие от белой, заметен известковый налет

Здесь обстоит та же ситуация, что и с темной плиткой, глянцевым фасадом. Черная мойка выглядит дорого, стильно, эффектно, при первом взгляде на нее даже захватывает дух. Но если вы решитесь на подобное приобретение, то в полной мере ощутите непрактичность такой раковины. Она очень часто покрывается светлыми разводами от чистящих средств, а также известковым налетом (если у воды из крана высокий уровень жесткости).

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