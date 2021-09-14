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Голливудские знаменитости на искренних фотопортретах, которые делает бывший водитель грузовика


Голливудские знаменитости на искренних фотопортретах, которые делает бывший водитель грузовика

Марк Абрахамс – фотограф-самоучка и один из ведущих американских фотографов последнего десятилетия. Сегодня не верится, что когда-то он работал водителем грузовика, а по ночам проявлял фотоплёнки в ванной комнате. Абрахамс специализируется на модной фотографии, а знаменитости на его портретах выглядят искренне и на удивление просто.

1. Дакота Фаннинг


Американская актриса и фотомодель.

Американская актриса и фотомодель.

Талантливая актриса и фотомодель, которая начала актёрскую карьеру в 2000 году, сыграв небольшую роль в телесериале «Скорая помощь». Стала известна после съёмок в таких фильмах, как «Я - Сэм», «Гнев», «Война миров» и «Паутина Шарлотты».

2. Лив Тайлер


Американская актриса, продюсер и модель.

Американская актриса, продюсер и модель.

Тайлер начала карьеру модели в возрасте 14 лет, однако через пару лет решила полностью посвятить себя актёрскому искусству. Она получила признание зрителей и критиков за роль в фильме Бернардо Бертолуччи «Ускользающая красота», за которым последовали роли в мелодраме «Выдуманная жизнь Эбботов» и чёрной комедии «Колесо фортуны».

3. Натали Портман


Актриса театра и кино израильского происхождения.

Актриса театра и кино израильского происхождения.

Натали Портман - американская актриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Голливудская звезда очень естественна и открыта, что немаловажно в её профессии.
Обладательница ряда престижных наград продолжает радовать многочисленных фанатов своими новыми ролями.

4. Эштон Кутчер


Американский актёр, ведущий и инвестор.

Американский актёр, ведущий и инвестор.

Эштон Кутчер — американский актер, телеведущий и модель. Наибольшую известность получил за свои роли в фильмах «Где моя тачка, чувак?», «Эффект бабочки», «Спасатель» и «Больше, чем любовь».

5. Уэс Бентли


Американский киноактер и продюсер.

Американский киноактер и продюсер.

В 1996 году Уэс окончил среднюю школу Sylvan Hills в городке Шервуд. Затем будущий актёр стал посещать школу драмы, но через год обучения покинул её и всерьёз занялся своей актёрской карьерой.

6. Деннис Хоппер


Американский актёр, режиссёр, сценарист и фотограф.

Американский актёр, режиссёр, сценарист и фотограф.

Талантливый актёр Деннис Хоппер снялся в 150 фильмах, в том числе у таких известных режиссёров как Клинт Иствуд, Фрэнсис Форд Коппола и Дэвид Линч. Первая снятый им фильм, «Беспечный ездок», был удостоен награды Каннского кинофестиваля и номинирован на «Оскар».

7. Шарлиз Терон


 

 
Актриса и фотомодель южноафриканского происхождения.

Актриса и фотомодель южноафриканского происхождения.

Шарлиз Терон — знаменитая американская модель и актриса, которая в 2004 году стала обладательницей премии «Оскар». Наибольшую известность получила благодаря фильмам «Адвокат дьявола», «Сладкий ноябрь», «Монстр», «Голова в облаках».

8. Кейт Бланшетт


Австралийская актриса театра и кино.

Австралийская актриса театра и кино.

Кейт Бланшетт - титулованная австралийская актриса, которая стала лауреатом двух премий «Оскар», трёх премий BAFTA, трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США». За свою актёрскую карьеру Кейт снялась более чем в 40 фильмах.

9. Дастин Хоффман


Американский актёр, кинорежиссёр и продюсер.

Американский актёр, кинорежиссёр и продюсер.

Дастин Хоффман - обладатель самого большого количества ролей «антигероев» среди всех актёров Голливуда. Хоффман является одним из наиболее талантливых и трудолюбивых актёров, что выражается в крайне детальных репетициях и помощи коллегам в понимании своих персонажей.

10. Джордж Клуни


Американский актёр, продюсер и сценарист.

Американский актёр, продюсер и сценарист.

Джордж Клуни — американский актёр, режиссёр, бизнесмен и активист. Был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. С 2018 года возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актеров.

11. Энн Хэтэуэй


Голливудская актриса и певица.

Голливудская актриса и певица.

Энн Хэтэуэй — американская киноактриса, ставшая известной после выхода фильма «Дьявол носит «Prada». Обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус», Премии Гильдии киноактёров США, «BAFTA» и «Оскар» за лучшую женскую роль.

12. Марисса Томей


Портретная фотография американской актрисы театра и кино.

Портретная фотография американской актрисы театра и кино.

Мариса Томей — американская актриса театра и кино, которая в 1993 году стала обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

13. Гвинет Пэлтроу


Портретная фотография актрисы, певицы и писательницы.

Портретная фотография актрисы, певицы и писательницы.

Гвинет Пэлтроу — голливудская актриса, известность которой принесла роль бизнесвумен в комикс-блокбастере «Железный человек». В 1999 году актриса была удостоена премий «Оскар» и «Золотой глобус».

14. Дэниэл Крэйг


Английский киноактёр и профессиональный игрок в регби.

Английский киноактёр и профессиональный игрок в регби.

Дэниэл Крэйг — английский актер, который получил наибольшую известность благодаря исполнению роли Джеймса Бонда в фильмах «Казино «Рояль» и «Квант милосердия».

15. Оливье Тискенс


Знаменитый бельгийский модельер.

Знаменитый бельгийский модельер.

Оливье Тискенс - бельгийский модельер, работавший с крупными дизайнерскими домами. В настоящее время Оливье возглавляет Дом Nina Ricci и одевает звезд Голливуда.

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Голливудские знаменитости на искренних фотопортретах, которые делает бывший водитель грузовика

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Голливудские знаменитости на искренних фотопортретах, которые делает бывший водитель грузовикаПодписаться на мой Instagram
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