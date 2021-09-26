Для сверления отверстий в плитке и стекле используются специальные сверла или коронки с алмазным напылением.

Однако одно только наличие такого инструмента не гарантирует, что у вас получится ровное и аккуратное отверстие.

Если у вас нет опыта выполнения подобных работ, то, скорей всего, вы столкнетесь с типичной проблемой: при попытке просверлить стекло (плитку) сверло или коронка будет скользить по поверхности. В итоге не получится сделать отверстие точно в размеченной области.

У профессионалов обычно такой проблемы не возникает.

Они начинают засверливаться под углом, чтобы зацепиться за материал, потом постепенно выравнивают инструмент в вертикальной плоскости. Однако у новичков с первого раза такой трюк может не получится. Тут требуется сноровка.

Впрочем, эту проблему легко можно решить, если использовать самодельную направляющую для сверла или коронки. Изготовить приспособление можно из подручных материалов.

Идеей изготовления самодельной направляющей для сверла и коронки поделился с нами автор YouTube канала Be Creative.

Необходимые материалы:

металлическая полоса;

пара болтов;

подшипники;

кусок резины.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет отрезать от металлической полосы заготовку требуемой длины (15-20 см будет вполне достаточно).

Зажимаем заготовку в слесарных тисках, и сверлим в ней два отверстия. Затем с помощью болгарки надо вырезать паз. Углы заготовки скругляем.

В просверленных отверстиях нарезаем резьбу метчиком.

После этого надеваем на болты подшипники, и вкручиваем их в отверстия. Выступающие части болтов срезаем.

На последнем этапе останется только приклеить на основание направляющей кусок резины (например, можно использовать камеру от велосипедного колеса).

Видео по теме

О том, как просверлить аккуратное отверстие в стекле или керамической плитке с помощью самоделки, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.