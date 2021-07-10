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Миллион точек – и шедевр готов!

Юлия Косева – художница и восходящая звезда интернета. Она живет в Швеции и творит в малоизвестной, но, безусловно, впечатляющей технике стиплинга, то есть, создания художественных образов из месива точек. Возможно, она – единственный художник в мире, способный рисовать таким образом настоящие шедевры. Чтобы создать одну картину, она работает специальным карандашом около 70 часов. И результаты просто поражают растущую аудиторию поклонников ее таланта!


Миллион точек - и шедевр готов!

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Миллион точек - и шедевр готов!



А вот так выглядит процесс создания картины. Согласитесь, чтобы заниматься этим 70 часов, нужно просто ангельское терпение!

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