Как продлить стойкость туши, чтобы она держалась весь день

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Нам кажется, что стойкость туши зависит исключительно от качества самого продукта, мол, если осыпается, значит, плохое. Но все не так просто. Важна не только текстура косметики, но и подготовка ресниц, техника нанесения. Novate.ru рассказывает, как нужно делать макияж, чтобы тушь держалась весь день. Нам кажется, что стойкость туши зависит исключительно от качества самого продукта, мол, если осыпается, значит, плохое. Но все не так просто. Важна не только текстура косметики, но и подготовка ресниц, техника нанесения. Novate.ru рассказывает, как нужно делать макияж, чтобы тушь держалась весь день.

Важный фактор, который нужно учитывать – это формула самой туши. Если вы носите ее весь день, а не только вечером, когда идете в ресторан или на свидание, выбирайте водостойкую косметику либо продукты с полимерной основой. Они отлично фиксируются на ресницах, устойчивы к влаге, жаре и слезам. Но даже самая хорошая формула не сможет спасти ситуацию, если вы наносите тушь на ресницы, влажные после сыворотки или крема.



Тушь отпечаталась на веках. / Фото: irecommend.ru Тушь отпечаталась на веках. / Фото: irecommend.ru

Запомните простое правило: тушь никогда не будет долго держаться на ресницах, если они будут влажными или перегруженными. Крем, масло и даже остатки воды после того, как вы умылись, приводят к тому, что косметика начинает отпечатываться и осыпаться. Поэтому первое, что нужно сделать – очистить ресницы от любых загрязнений.

Как подготовить ресницы?



Уберите с ресниц остатки косметики и уходовых продуктов. / Фото: yapokupayu.ru Уберите с ресниц остатки косметики и уходовых продуктов. / Фото: yapokupayu.ru

Перед тем, как наносить тушь, оцените состояние ресниц: если на волосках есть что-то лишнее, например, консилер, праймер, крем, его нужно убрать. Любая пленка на коже повышает риск отпечатывания продукта, а вот если вокруг ресниц будет чистая база, вы сможете добиться четкого контура и аккуратного нанесения.

Если ваши ресницы жесткие или прямые, сначала подкрутите их с помощью щипцов – так вы создадите красивую форму, тушь ляжет ровнее, а изгиб сохранится на весь день. Важно не торопиться: сначала дождитесь, пока ресницы зафиксируются, и только после этого наносите косметику. Если поторопиться, тушь ляжет слишком плотно и утяжелит взгляд.

Как выбрать тушь?



Выбирайте тушь с водостойкой формулой. / Фото: otzovik.com Выбирайте тушь с водостойкой формулой. / Фото: otzovik.com

Даже если на упаковке написано, что тушь суперстойкая, это не значит, что она будет держаться весь день. Косметика ведет себя по-разному – все зависит от формулы. Например, если продукт водостойкий, то ему не страшен дождь, слезы и влажный воздух, а если полимерный – он будет лучше ложиться и проще смываться, без агрессивного трения. Что касается классических кремовых текстур, то для них характерно отпечатывание, поэтому как «рабочую лошадку» из лучше не использовать – максимум, куда-нибудь на выход. Сухая тушь тоже не самый лучший вариант. Она визуально делает ресницы ломкими и жесткими, часто осыпается.

Стойкая формула никогда не будет смазываться при моргании: она сохраняет пластичность в процессе нанесения и быстро фиксируется, не успевая отпечататься. Это особенно важно для повседневного макияжа, так как любой внешний раздражитель, вроде ветра, сухого воздуха, перепада температуры, может негативно повлиять на стойкость макияжа.

Как наносить косметику?



Тушь наносят в несколько слоев. / Фото: kendrapowell.com Тушь наносят в несколько слоев. / Фото: kendrapowell.com

Все мы знаем, что желаемая длина и объем не появляются после одного нанесения. Нужно аккуратно, слой за слоем добиваться поставленной задачи. Первый проход должен быть тонким, осторожным и ненавязчивым: вам нужно задать направление и позволить каждому волоску сцепиться с тушью. Сделайте короткую десятисекундную паузу, чтобы первый слой хорошо схватился, а затем наносите тушь повторно. Небольшой перерыв позволит избегать комков и склеивания ресниц, благодаря чему результат получится изысканным и аккуратным.

Многие наносят тушь одним «прямым» движением, от корней к кончикам, но результат обычно не радует. Чтобы сделать красивый изгиб, нужно делать зигзагообразные движения у корней, а затем вытягивать тушь к концам ресниц. Так продукт распределятся равномерно, а ресницы не склеиваются. Если же вы будете пять-шесть раз проводить щеточкой по одному и тому же месту, тушь ляжет тяжелый слоем, который быстро осыплется в течение дня.

Частые ошибки



На нижних веках тушь собралась комками. / Фото: kosmetista.ru На нижних веках тушь собралась комками. / Фото: kosmetista.ru

Одна из главных причин, почему тушь не держится – большое количество уходовых продуктов для лица. Сначала вы очищаете его пенкой, затем наносите тоник, после этого – крем, флюид или сыворотку. Если хотя бы капля этих средств останется на ресницах, тушь не сможет нормально закрепиться – она сразу переместится на кожу под глазами или отпечатается через пару часов.

Еще одна ошибка – плотный слой туши на нижних ресницах. В группе риска находятся девушки с активной мимикой и нависающим веком. Впрочем, склонность к отпечатыванию тоже имеет значение. В этом случае лучше вообще не красить нижние ресницы либо наносить на них один слой туши, и желательно силиконовой щеточкой. Чем ближе продукт к подвижной коже, тем выше риск, что к обеду макияж «поплывет».

Как продлить стойкость туши?



Красьте ресницы правильно. / Фото: beauty-shop.ru Красьте ресницы правильно. / Фото: beauty-shop.ru

Предлагаем подвести итог. Для начала нужно очистить ресницы и зону век от любых уходовых и косметических продуктов, далее – нанести первый тонкий слой и после высыхания еще два-три раза провести щеточкой зигзагообразными движениями. Если макияж должен держаться весь день, выбирайте тушь с подходящей формулой. Использовать кремовую тушь и пытаться добиться стойкости при помощи большого количества слоев – плохая идея.

Перед тем, как делать макияж, учитывайте прогноз погоды и ваши планы на день. Одно дело, если вы с утра до вечера будете сидеть в офисе под кондиционером, и совсем другое, если будете бегать по городу в 30-градусную жару. Снимать тушь лучше мягким средством без лишнего трения, чтобы не повредить ресницы и облегчить нанесение продукта на следующий день.