Две причины, по которым никогда нельзя использовать повторно пластиковые бутылки от воды

Этот опасный пластик.

Пластиковые бутылки - любовь всех дачников.

Бисфенол А - лучше не рисковать.

Пластиковые бутылки для спортсменов - действительно ли это здОрово и здорОво?

Правильный выбор - стеклянная бутылка.