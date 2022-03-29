Две причины, по которым никогда нельзя использовать повторно пластиковые бутылки от воды

Этот опасный пластик.
Многие не видят ничего плохого в том, чтоб использовать повторно пластиковые бутылки. Ведь это удобно, да и скапливается их в каждом доме огромное количество. Вот только экологи и медики этого делать не рекомендуют. Есть два существенных обстоятельства, узнав о которых, совсем не захочется перезаполнять пластиковую тару.
Пластиковые бутылки - любовь всех дачников.
Сегодня, пожалуй, только ленивый не использует пластиковые бутылки повторно. Причём, многие это делают их добрых побуждений и с заботой об окружающей среде. К тому же куда ещё налить воду в лес или где хранить сваренный компот. И мало кто знает о том, что эта привычка может стать для человека фатальной. И причин тому, как минимум две.
Бисфенол А - лучше не рисковать.
Причина №1 - химикат Бисфенол А. В ряде стран это признали потенциально опасным, но всё равно используют для производства пластика, для бутылок в том числе. При этом учёные доказали, что при нагревании Бисфенол А проникает в воду. Да, в незначительном количестве. Но этого вполне достаточно, чтобы запустить нежелательные процессы в организме человека. Так, этот химикат может стать причиной нарушения гормонального фона и развития рака молочной железы.
Пластиковые бутылки для спортсменов - действительно ли это здОрово и здорОво?
Причина 2 – бактерии. Даже в том случае, если тара была вымыта самым тщательным образом, когда в неё заливаешь новую порцию воды (или другой жидкости), бактерии там остаются – уж очень они живучи.
Учёные во время исследований проверяли многоразовые бутылки, которыми пользуются спортсмены. Оказалось, что после 7 дней использования с регулярным мытьём на горлышке было в 900 тысяч раз больше бактерий, чем на новой бутылке. Стоит сказать, что даже на крышках общественных туалетов результат куда скромнее. Всё бы ничего, но 60% бактерий, обнаруженных на бутылках, болезнетворные.
Правильный выбор - стеклянная бутылка.
Итак, что же делать, чтобы не стать жертвой пластиковых бутылок? В идеале – отправлять её в мусорный контейнер на переработку сразу после того, как она была использована. Из реального – приобрести многоразовую флягу из пластика, на которой есть пометка «без BPA» (бисфенола А). Неплохой выбор – фляга из керамики или стекла. Такая посуда не так привлекательна для бактерий.
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