Как представляли античность в эпоху Возрождения: Картины-скульптуры Андреа Мантенья

Андреа Мантенья, сын плотника, ученик бывшего портного, будущий придворный живописец

Бюст Мантеньи работы Джан Марко Кавалли

Ф. Скварчоне. Богоматерь с младенцем

Фрески церкви Эремитани в Падуе

А. Мантенья. Святой Иероним в пустыне.

Стиль работы Мантеньи

А. Мантенья. Парнас.

А. Мантенья. Святой Себастьян.

А. Мантенья. Портрет кардинала Лудовико Тревизана.

А. Мантенья. Установление культа Кибелы в Риме.

А. Мантенья. Мертвый Христос.

А. Мантенья. Сретение.

Эксперименты с расширением пространства

Плафон-обманка Камеры-дельи-Спози

Фрески западной стороны комнаты

Фрески северной стороны комнаты

Фрагмент фрески Камеры-дельи-Спози

Мантенья был новатором и в искусстве гравюры, правда, авторство его установить сложно - он никогда не подписывал работы