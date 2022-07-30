Всем известно, что американцы — большие любители автоматизации. В США открыли первые рестораны быстрого питания с их революционным методом обслуживания, американец Форд первым стал использовать конвейер для поточного производства автомобилей, в Штатах выдали первый патент на торговые автоматы. В прошлом веке американцы по этим автоматам с ума сходили. Попробуйте угадать, что в них НЕ продавали: червяков, страховку или мужские шорты? На самом деле все это продавали. Вашему вниманию — необычные торговые автоматы из США и не только.
Прежде всего, автоматы по продаже червяков, страховки и шорт.
От таких автоматов некоторые практически не отходили.
Автомат с яйцами.
С лампочками.
Картошка круглосуточно.
Во Франции в автоматах продавали колготки.
А это снова США. На этот раз — книги.
Немецкий автомат с часами.
И наконец, французский с углем.
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Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы
Всем известно, что американцы — большие любители автоматизации. В США открыли первые рестораны быстрого питания с их революционным методом обслуживания, американец Форд первым стал использовать конвейер для поточного производства автомобилей, в Штатах выдали первый патент на торговые автоматы. В прошлом веке американцы по этим автоматам с ума сходили. Попробуйте угадать, что в них НЕ продавали: червяков, страховку или мужские шорты? На самом деле все это продавали. Вашему вниманию — необычные торговые автоматы из США и не только.
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