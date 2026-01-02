Вещи, которые зря хранят «на всякий случай»

Каждый раз во время ревизии в квартире мы отказываемся выбрасывать откровенно бесполезные вещи, потому что думаем, что когда-то они точно нам пригодятся. Спойлер: не пригодятся. Все, на что они способны – лежать в полках, занимать место и создавать ощущение захламленности. Novate.ru рассказывает, каким предметам не стоит давать второй шанс, и почему.

1. Неизвестные провода и зарядки





2. Одежда из серии «когда похудею»

3. Коробки от техники

4. Сломанные вещи

5. Подарки, которые не нравятся

6. Косметика и лекарства





7. Пакеты с пакетами

В каждой семье есть не только знаменитый пакет с пакетами, но и коробка с клубком перепутанных проводов неизвестного происхождения. Там же могут оказаться нерабочие флешки, зарядные устройства для телефонов, которыми вы давно не пользуетесь, наушники с одним работающим ухом и пр. В следующий раз, когда вы полезете в эту коробку за нужным проводом, сразу выбросьте те, о предназначении которых даже не догадываетесь. Оставьте только варианты со стандартными разъемами, которые подходят для большинства устройств. Мы говорим про USB-C, Lightning, micro-USB.Увы, много лет подряд оставаться в одном и том же весе достаточно сложно – нет-нет да и набираем несколько лишних килограммов во время отпуска, праздников и пр. Хорошо, если получается вернуться в первоначальную форму, но если долгое время успехов на этом поприще нет, пересмотрите свой гардероб. Наверняка там завалялись джинсы на пару размеров меньше, платье с выпускного в университете, юбка, которую вы носили пять лет назад. Мало того, что эта одежда занимает место, так она еще и «упрекает» вас в том, что когда-то вы были стройнее.Нам кажется, что такие вещи мотивируют нас похудеть, но на деле только расстраивают и провоцируют комплексы.К тому же, когда вы увидите на весах заветные «минус пять килограммов», мода изменится, и джинсы, ради которых вы сбрасывали вес, перестанут быть актуальными.Эти коробки можно хранить первый год после покупки техники, чтобы была возможность вернуть или починить ее по гарантии, но потом – смело выбрасывайте. Даже если когда-нибудь вы захотите переехать или продать телевизор, чтобы купить новый, можно будет запаковать его в обычную коробку с пузырчатой пленкой – эффект будет ничуть не хуже, чем от «родной». Поступайте так и с габаритными упаковками, и с маленькими, например, от блендера или вафельницы. Помните, что они занимают очень много места в кладовке, на балконе, под кроватью, не давая вам разместить в квартире действительно нужные вещи.Если сломалась действительно нужная вещь, вы сразу относите ее в ремонт. Но если она отправляется пылится в коробку, месяцами ожидая того момента, когда вы все-таки обратитесь к мастеру, скорее всего, ее смело можно выбросить. Это может быть бытовая техника, лампа, которая не включается, стул со сломанной ножкой, журнальный столик с трещиной посередине столешницы.Постарайтесь проанализировать роль каждой сломанной вещи, и честно ответить себе на вопрос: собираетесь ли вы ее чинить? Если ответ «да», завтра же отнесите в ремонт, если ответ «нет» – смело отправляйте в утиль.Отлично, если вы на каждый праздник создаете виш-лист и друзья дарят вам подарки исключительно из этого списка. Но если на вопрос: «Что тебе подарить?», вы отвечаете: «Не знаю, выбирай на свое усмотрение», будьте готовы к тому, что в вашей квартире появится странная картина, сервиз, которым вы никогда не будете пользоваться, бесполезная статуэтка или фритюрницы (а ведь вы уже давно на правильном питании).Обычно мы храним такие подарки из вежливости. Никогда не знаешь, когда мама придет в гости и попросит налить ей чаю в ту самую чашку из подаренного сервиза. Но ведь если они не понравились и не пригодились, какой смысл оставлять их пылиться в шкафу? Даритель явно не планировал обязывать вас к чему-то – просто хотел сделать приятное. Поэтому мысленно поблагодарите этого человека и отпустите вещь. Возможно, среди ваших знакомых есть человек, который оценит ее по достоинству. Также можно продать предмет или отдать на благотворительность.Косметика и лекарства имеют ограниченный срок годности. Причем, при покупке мы очень редко обращаем на это внимание, а потом оказывается, что уже через месяц тушь или таблетки можно выбрасывать. Чтобы не навредить себе, обязательно проверяйте на упаковке срок хранения, и если он истек – сразу отправляйте вещь в мусорное ведро.Вот небольшая шпаргалка, которая поможет сориентироваться: тушь после вскрытия хранится до полугода, кремы – до года, помады – до двух лет. После этого они, как минимум, теряют свои свойства, а как максимум – становятся идеальной средой для размножения бактерий.Что касается лекарств, то после истечения срок годности они становятся либо просто неэффективны, либо опасны для здоровья. Особенно это касается медикаментов жидких форм. Кстати, есть ряд лекарств, которые после вскрытия хранятся максимум месяц, и то – лишь в холодильнике. Чаще всего они растительного происхождения.Иногда это ящик с пакетамиИ вот наконец-то мы добрались до той вещи, с которой начинали нашу статью. Знаменитый пакет, набитый другими пакетами – это классика жанра. Нам кажется, что все они жизненно необходимы, но по факту каждую неделю мы достаем максимум один-два пакета, а остальные продолжают пылиться дальше. Во-первых, они занимают место, а во-вторых – вредят экологии. Лучше всего купить качественный шоппер для покупок и оставить пару рулонов мусорных пакетов, действительно необходимых в быту. Все остальное сдайте на переработку (многие супермаркеты принимают ненужные вам пакеты – обратитесь туда).