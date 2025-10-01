Тако, пита, суп: 7 аппетитных блюд из красной капусты

Краснокочанная капуста – не самый любимый ингредиент у многих домочадцев, а всё потому, что обычно не хватает идей, как вкусно её приготовить и в какие блюда добавить. Однако мы предлагаем семёрку оригинальных рецептов, которые избавят от этой проблемы и раскроют все вкусы этого ингредиента.
1. Запеченная
Такой вариант приготовления краснокочанной капусты удивит даже гурманов, поскольку нежная, ароматная и душистая глазурь сделает её весьма оригинальной на вкус.
Ингредиенты:
• Капуста – 1 шт;
• Чеснок – 1 зубочек;
• Мёд – пол чайной ложки;
• Горчица дижонская – пол чайной ложки;
• Масло оливковое – 4 ст.л;
• Уксус бальзамик – 2 ст.л;
• Соль, перец.
Красная капуста, запечённая в духовке. \ Фото: in.pinterest.com.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно нагреть до 200 градусов;
• На противень выложить пергамент;
• Капусту вымыть;
• Нарезать на крупные, равномерные дольки;
• Очистить чеснок;
• Продавить ножом;
• Всыпать его к смеси оставшихся ингредиентов;
• Перемешать до однородности;
• Выложть капусту на пергамент;
• Смазать получившейся заправкой;
• Оправить готовиться на двадцать минут до образования корочки.
2. Тушеная
Красная тушёная капуста. \ Фото: themom100.com.
Вкус и запах тушеной капусты знакомы практически каждой хозяйке. А чтобы сделать блюдо более ароматным, можно использовать не только спелые, сладкие яблоки, но и охотничьи колбаски или любое другое мясо.
Ингредиенты:
• Капуста – 405 г;
• Яблоки – 2 шт;
• Лук фиолетовый – 1 шт;
• Колбаски – 7 шт;
• Сидр яблочный – 255 мл;
• Уксус яблочный – 55 мл;
• Масло растительное – 55 мл;
• Соль, перец.
Вкуснейшая тушёная капуста. \ Фото: pinterest.ie.
Способ приготовления:
• Прогреть масло на сковородке;
• Обжарить пять-семь минут колбаски до румяности;
• Убрать на тарелку;
• Промыть яблоки;
• Разделить на четыре части;
• Удалить косточки;
• Вымыть капусту;
• Нашинковать на одинаковые пластинки;
• Снять шелуху с лука;
• Разделить на четвертинки колец;
• Уменьшить огонь;
• Забросить на сковороду яблоки;
• Всыпать капусту с луком;
• Тщательно перемешать;
• Томить около шести минут до румяности яблок;
• Вернуть колбаски;
• Перемешать;
• Влить сидр с уксусом;
• Снова перемешать;
• Томить ещё около двадцати-двадцати пяти минут, иногда помешивая лопаткой.
3. Маринованная
Маринованная красная капуста. \ Фото: pinterest.de.
Если вы любите делать закатки, но не хочется возиться с огурцами и помидорами – попробуйте сделать маринованную капусту, для которой не нужно много времени и сил.
Ингредиенты:
• Капуста – 1 кг;
• Вода – 405 мл;
• Сахар – 35 г;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Уксус яблочный – 4 ст.л;
• Гвоздика – 7 шт;
• Перец горошком черный – 7 шт;
• Лавр – 3 шт;
• Соль.
Домашняя маринованая красная капуста. \ Фото: itsavegworldafterall.com.
Способ приготовления:
• Вымыть головку капусты;
• Нашинковать на одинаковые полоски;
• Обтереть солью;
• Промыть предварительно две пол-литровые банки;
• На дне распределить лавр, гвоздику и перец;
• Выложить сверху капусту, плотно трамбуя;
• Влить уксус;
• Очистить и продавить чеснок;
• Добавить следом;
• Воду нагреть до кипения;
• Добавить сахар;
• Получившейся жидкостью залить банки;
• Отправить их на дно кастрюли, предварительно устелив его полотенцем;
• Накрыть крышками;
• Залить горячей водой так, чтобы она не доходила до верхушки крышек;
• Дать закипеть;
• Проварить около тринадцати минут;
• Закатать ключом;
• Завернуть в плед;
• Дать постоять и остыть;
• После спрятать в удобное место.
4. Суп-пюре
Суп-пюре. \ Фото: google.com.
Любите супы-пюре и яркую, необычную, фантастическую на вид еду? Тогда этот рецепт идеально вам подходит! Насыщенно-фиолетовый оттенок готового блюда сможет удивить и порадовать даже капризных детишек.
Ингредиенты:
• Капуста – половинка кочанчика;
• Сельдерей – 3 шт;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 1 зубочек;
• Яблоко кислое – 1 шт;
• Масло оливковое – 1 ст.л;
• Паприка – 1 ч.л;
• Уксус из яблок – 1 ст.л;
• Бульон на овощах – 2,1 л;
• Соль, перец, сахар.
Суп-пюре из красной капусты. \ Фото: yummly.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Нашинковать на тонкие пластинки;
• Сельдерей промыть;
• Нарезать произвольно;
• С лука и чеснока удалить шелуху;
• Нарезать небольшими кусочками;
• Вымыть яблоко;
• Натереть на тёрке;
• С яблочного пюре удалить смена;
• Масло нагреть в кастрюле;
• Обжарить лук до золотистости;
• Всыпать чеснок;
• Перемешать;
• Томить минуту;
• Ввести капусту с сельдереем, яблоко;
• Всыпать паприку, специи;
• Размесить;
• Томить под крышкой в течение двенадцати минут;
• Залить бульоном, уксусом;
• Варить как обычный суп на минимальном огне около получаса;
• По готовности перебить блендером.
5. Грушевый салат
Салат с грушами и красной капустой. \ Фото: coop.co.uk.
Хрустящая, нежная капуста прекрасно дополняется с помощью зелени и сочной груши. А с помощью медовой заправки салат становится ещё более нежным, вкусным, просто пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Капуста красная – 205 г;
• Капуста белая – 105 г;
• Груша – 1 шт;
• Лук – 7 перьев;
• Кинза – несколько веточек;
• Масло оливок – 80 мл;
• Мёд – 55 мл;
• Уксус из яблок – 55 мл;
• Сок лимона – 1 ст.л;
• Соль, перец.
Грушевый салат с капустой. \ Фото: finecooking.com.
Способ приготовления:
• Вымыть капусту;
• Накрошить удобными, равномерными пластинками;
• Сполоснуть грушу;
• Нарезать брусочками;
• Промыть зелень, дать воде стечь;
• Нашинковать;
• Оставшиеся ингредиенты соединить со специями;
• Тщательно перемешать;
• Выложить ингредиенты в миску;
• Сдобрить заправкой;
• Размешать.
6. Тако
Тако. \ Фото: yummly.com.
Фастфуд может быть не только вкусным и вредным, но и полезным, простым в домашнем приготовлении. Как, например, это мексиканское тако с капустой и красной рыбкой.
Ингредиенты:
• Лосось – 355 г;
• Тортилья – 6 шт;
• Капуста – 155 г;
• Йогурт греческий – 1 баночка;
• Лайм – 2 шт;
• Петрушка – пара веточек;
• Паприка – 1 ч.л;
• Соль.
Тако с красной капустой. \ Фото: eatyourbooks.com.
Способ приготовления:
• Рыбу предварительно отварить в слегка подсоленной воде в течении пятнадцати минут;
• Дать остыть;
• Разделить на кусочки, удалить косточки (если есть);
• Внутрь тортильи выложить рыбу;
• Промыть и нашинковать капусту;
• Выложить её следом;
• Йогурт соединить со специями;
• Перемешать;
• Полить рыбно-капустную начинку;
• Нарезать лайм на кусочки;
• Выложить как украшение;
• Посыпать петрушкой.
7. Пита
Пита. \ Фото: twitter.com.
Ещё один вариант вкусного перекуса – это традиционная пита. Попробуйте приготовить её из любого вида фарша, овощей, которые есть под рукой, и, конечно же, красной капусты!
Ингредиенты:
• Пита – 5 шт;
• Капуста – 205 г;
• Лук – половинка;
• Перец болгарский – 1 шт;
• Огурец – 1 шт;
• Салатный лист – пара листьев;
• Йогурт без добавок – 4 ст.л;
• Чили соус – 55 мл;
• Фарш – 405 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Тмин, кориандр, масло растительное – по 1 ч.л;
• Соль, перец, паприка – пол чайной ложки.
Пита с красной капустой. \ Фото: mydaintysoulcurry.com.
Способ приготовления:
• Очистить и измельчить чеснок;
• Засыпать в мясо;
• Сдобрить специями;
• Перемешать;
• Форму смазать;
• Выложить фарш;
• Отправить печься на двадцать минут при 200 градусах;
• Дать остыть;
• Перемешать;
• Питы отправить в духовку на три-четыре минуты;
• Надрезать краешки, формируя кармашки;
• Внутрь выложить фарш;
• Промыть и накрошить овощи;
• Выложить следом;
• Добавить салатный лист;
• Сдобрить соусом чили и йогуртом.
