Как правильно мыть ламинат

Узнайте, как правильно чистить ламинатные полы, чтобы защитить материал от любых царапин и потертостей.







Сегодня ламинат считается одной из самых популярных альтернатив деревянным полам по нескольким причинам: материал похож по внешнему виду, более доступен по цене и не требует особого ухода. Однако даже такие с виду идеальные ламинатные полы могут быть подвергнуты деформации из-за агрессивных химических средств для мытья или избытка воды.



Перед чисткой ламинатных полов необходимо убедиться, что под рукой есть следующие средства:



щетка с мягкой щетиной



швабра с насадкой из микрофибры

ведро



дистиллированный белый уксус



горячая вода



мягкое средство для мытья посуды.







Прежде всего в ведре нужно смешать 4 литра горячей воды, 1 стакан уксуса и несколько капель средства для мытья посуды. Используя швабру с микрофиброй, вытирайте пол движениями вперед-назад, постепенно двигаясь к выходу из комнаты. Для удаления серьезных пятен и стойкой грязи лучше использовать щетку с мягкой щетиной. Главное — не забыть вылить грязную воду из ведра, налить чистую и еще раз пройтись по ламинату влажной чистой шваброй, чтобы удалить остатки моющего средства.



Стоит избегать стоячей воды, поскольку ее скопление быстро приведет к деформации ламинатных полов. Также некоторые химикаты, такие как отбеливатель, могут повредить текстуру напольного покрытия всего за несколько использований. Вместо отбеливателя обратите свое внимание на пищевую соду: чтобы удалить пятно, ее достаточно развести с водой до состояния кашицы и применить влажную губку для оттирания грязи .





Непосредственно перед мытьем ламинатных полов лучше пропылесосить комнату или хотя бы убрать скопление пыли, волос и прочего мусора с помощью мягкой щетки. В дальнейшем это поможет не поцарапать ламинат шваброй уже во время мытья.





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