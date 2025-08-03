5 «здоровых трендов», которые в реальности не больше, чем происки маркетологов

1. Работа за стоячим столом

Не так уж и полезно работать стоя. /Фото: habr.com

2. Использование дезинфицирующего средства для рук

Больше маркетинг, чем реальная польза. /Фото: products.pcc.eu

3. Избегание микроволновок

Не так уж и страшна микроволновка. /Фото: blog.comfy.ua

4. Употребление свежевыжатого сока

Польза такого сока преувеличена. /Фото: epochtimes.ru

5. Самовольный приём витаминов и мультивитаминов

Даже витамины должен прописывать только врач. /Фото: novochag.ru