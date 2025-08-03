5 «здоровых трендов», которые в реальности не больше, чем происки маркетологов

Здоровый образ жизни в последние годы сам по себе стал трендом. При этом, чтобы его придерживаться, нам предлагают следовать ряду правил поведения, которые широко распространены. Вот только многие из этих поведенческих привычек, которые сегодня считаются полезными, в реальности не приносят никакого эффекта, а порой и вовсе вредят.
1. Работа за стоячим столом
Не так уж и полезно работать стоя. /Фото: habr.com
Как-то во время борьбы с проблемами, которые возникают при сидячем образе жизни, придумали рабочие столы, за которыми стоят. Да только оказалось, что это не совсем целесообразно. Так, многочисленные исследования не выявили какой-либо пользы от применения стоячих столов, ни для фигуры, ни для общего здоровья. Фактически единственное, что практически неизбежно ждёт любителей работать стоя — это варикозное расширение вен.
2. Использование дезинфицирующего средства для рук
Больше маркетинг, чем реальная польза. /Фото: products.pcc.eu
Эпидемиологическая ситуация последних нескольких лет быстро приучила людей пользоваться санитайзерами и различными дезинфицирующими средствами. Однако попытка применять его против самых известных и распространённых вирусов практически всегда провалится. А всё потому, что они часто устойчивы к большинству новомодных гелей. Обычно достаточно просто мыть руки мылом, но правильно и определённое время. Но если уж хочется дополнительной защиты, то стоит выбирать дезинфицирующие средства с высоким содержанием спирта.
3. Избегание микроволновок
Не так уж и страшна микроволновка. /Фото: blog.comfy.ua
Уж трудно сосчитать, сколько лет некоторые люди боятся лишний раз использовать микроволновые печи. А объясняется это традиционно одинаково - мол, лучи, которые нагревают в гаджете еду или воду, очень вредные. Да только в реальности всё с точностью да наоборот: специалисты давно доказали, что во время приготовления в микроволновой печи сохраняется в пище больше полезных веществ, чем при использовании обычной тепловой обработки.
4. Употребление свежевыжатого сока
Польза такого сока преувеличена. /Фото: epochtimes.ru
О том, что магазинный сок полезным назвать язык не повернётся, знают все. Поэтому многие выбирают свежевыжатый вариант напитка. Правда, и такое решение, как выяснилось, не самое удачное. Оказывается, даже самый чистый фреш отличается содержанием большого количества сахара в таком же чистом виде. Зато в самих фруктах содержится полезная клетчатка, которая способствует правильному усваиванию пищи. Поэтому если хочется чего-то фруктового, стоит съесть тот же апельсин целиком, а не выдавливать из него сок.
5. Самовольный приём витаминов и мультивитаминов
Даже витамины должен прописывать только врач. /Фото: novochag.ru
Любят маркетологи активно рекламировать потенциальную пользу мультивитаминных комплексов. Да только многолетние исследования касаемо реальной эффективности приёма дополнительных витаминов доказать её так и не смогли. Обычно человеку достаточно тех полезных веществ, которые он получает из пищи, а уж если в организме и есть проблемы, связанные с недостатком витаминов, то их правильно сможет определить врач после соответствующих анализов, да и курс необходимых для исправления ситуации должен назначать только специалист.
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