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Простое средство от жира и липкого налёта

Со временем на любой кухне образуется жирный, липкий налёт. Чтобы вмиг отмыть всю кухню, особенно гарнитуры, приготовьте простое средство, которое по карману каждому!

Простое средство от жира и липкого налёта

Возьмите 50 гр. водки + 1 ч. л. любого мыла (жидкого) + 1 ч. л. нашатырного спирта. Взбейте венчиком, чтобы мыло растворилось. Средство готово к использованию! Для удобства его можно перелить в бутылку с пульверизатором, а можно оставить и в простой ёмкости с губкой.

Простое средство от жира и липкого налёта

Чистящее средство следует равномерно распределить по кухонным гарнитурам губкой. Оно растворяет жирную плёнку и липкий налёт практически сразу! Его нужно оставить всего на 5-10 минут поконтактировать, после чего остатки смыть чистой тряпкой с водой. Это настолько легко и быстро, что даже не верится — однако, попробуйте почистить кухню таким образом, и вам наверняка понравится!

Простое средство от жира и липкого налёта

Подробнее о средстве против липкого налёта смотрите в видео ниже:


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